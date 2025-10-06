Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban

  • Megjelenítés
Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a cseh választásokról volt szó. A kormány összetétele még nem ismert, de az biztos, hogy a miniszterelnöki székben Andrej Babiš váltja a négy éve kormányzó Petr Fialát. A témában itt volt velünk Vara Bálint, a Portfolio Globál rovatának elemzője. A műsor második részében az OTP újabb bankvásárlásával kapcsolatos, napokban felröppent híreket elemeztük Nagy Viktorral, a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Csehország – (01:36)
  • Makronaptár – (17:35)
  • OTP – (18:55)

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

