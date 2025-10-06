  • Megjelenítés
 
Milliárdos üzletembertől vehet bankot az OTP?

Az OTP-t úgy ismerik Európában, mint a nagy akvizítort, ahol jó lehetőséget szimatolnak, ott lecsapnak, így jött létre a bankcsoport, ami már 11 országban van jelen. A hírek szerint most egy újabb országba léphet be a magyar bank, és nem is akárkitől vehet pénzintézetet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

OTP, az akvizítor

Az OTP-nek védjegyévé vált a felvásárlás, a magyar bank a 2000-es években egymás után vette meg a régió bankjait.

Az első nagy kör 2001-2007 között zajlott, amikor az OTP megvetette a lábát a szlovák, a bolgár, a román, a horvát, a szerb, az ukrán, az orosz és a montenegrói bankpiacon.

Aztán jött a második nagy kör, 2014-2022-ig, amikor három fontos dolog történt:

