Közel 60 milliárd dollár tűnt el, kiesett az elitek klubjából az Amazon

Az elmúlt hetek nem kedveztek az amerikai technológiai óriásoknak, több nagyvállalattal együtt az Amazon részvénye is nagyot esett, a tegnapi lejtmenet következtében pedig a mérföldkőnek számító ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt is átlépte az óriáscég, ezzel kiesve az "elitek klubjából".

A harmadik negyedéves gyorsjelentések kedvezőtlen alakulását összegző hétvégi írásunkban is megemlékeztünk róla, hogy rájár a rúd az amerikai technológiai óriáscégekre, a vállalatok jelentős része a recessziós félelmeknek köszönhető online hirdetésibevétel-lassulásról számolt be, emellett több esetben is jócskán alulmúlták az elemzői várakozásokat, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó várakozások is kétségbe ejtették a befektetőket.

Nem volt ez másképp az akkor még több mint ezer milliárd dolláros piaci mérettel rendelkező Amazon esetében sem, a kisker-óriás a negyedik negyedéves ünnepi szezonra az értékesítés növekedésének lassulását prognosztizálta, emellett közölték a vezetőségnél, hogy a makrogazdasági kilátások továbbra sem fényesek, a jelentést követő befektetői konferencián az Amazon pénzügyi igazgatója, Brian Olsavsky elmondta, hogy a vállalat felkészült a lassabb gazdasági növekedésre.

"Mindenhol annak jeleit látjuk, hogy az emberek költségvetése ismét szűkös, az infláció még mindig magas, az energiaköltségek pedig egy további réteget jelentenek, amelyet más problémák okoznak" - mondta.

A legtöbb vállalathoz hasonlóan mi is felkészülünk arra, hogy lassabb növekedési időszak következhet.

A vegyes eredmények és a kifejezetten gyenge előrejelzés masszív eladási hullámot indított el az Amazon papírjaiban, a gyorsjelentés után nagyot esett pénteken a részvény, a rossz hangulat pedig úgy tűnik, hogy erre a hétre is átragadt,

tegnap ugyanis 5,5 százalékos esés mellett 57,6 milliárd dollár "tűnt el" a cégből, ezzel a lélektanilag fontos ezer milliárd dolláros szint alá esett a vállalat piaci mérete.

Ezzel kiesett az Amazon az Apple-t, a Saudi Aramco-t, az Alphabetet (Google) és a Microsoftot köreiben tudó "elitek klubjából", az idei évet tekintve pedig már 41,9 százalékot esett az Amazon részvénye.

Érkezett a tegnapi piaczárást követően egy kedvezőtlen vállalatspecifikus hír is, ami alapján a vállalat befagyasztja a létszámot és nem vesz fel több munkavállalót a nyereséges hirdetési üzletágában. Brian Olsavsky pénzügyi igazgató egy múlt heti beszélgetésen még úgy fogalmazott, hogy az Amazon folytatja a beruházásokat a hirdetési részlegébe és a felhőalapú számítástechnikai egységébe, az Amazon Web Services-be, miközben más területeken igyekszik majd csökkenteni a költségeket.

Címlapkép: Getty Images