Novemberben a kortársaké a főszerep az aukciós piacon

Miközben a globális akciós piacon már hosszabb ideje a kortárs szektor mutatja a legdinamikusabb fejlődést – és az árak is versenyeznek a régebbi korok mestereinek munkáiért adott összegekkel –, idehaza ez a folyamat jóval később indult be. S bár idővel itthon is mind több kortárs munka bukkant fel az árveréseken, sőt, kifejezetten a kortársakra szakosodott árverőházak is megjelentek, az „áttörést” a Virág Judit Galéria 2019 novemberében megtartott első háború utáni és kortárs aukciója jelentette, ami – a ház további hasonló árveréseivel együtt – szintlépést hozott a kortárs árak tekintetében. Olyan gazdag egyidejű kortárs kínálatra viszont, mint amilyenre a következő napokban számíthatunk, eddig még nem volt példa idehaza. A Virág Judit Galéria ezúttal is színre lép, de két nappal előtte megrendezi első kortárs aukcióját legnagyobb piaci vetélytársa, az eddig eltérő stratégiát követő Kieselbach Galéria is. És természetesen nem hiányoznak a kortárs munkák a hónap többi aukciójáról sem.

Kondor Béla: A műtücsök felbocsátása című festménye (1958, olaj, farost, 46 x 30 cm) 75 millió forintról indul a Kieselbach Galéria árverésén (Forrás: Kieselbach Galéria).

Így például ismertetőnk leghamarabb záruló online árveréséről, a Darabanth Aukciósház 39. Nagyaukciójáról sem, melynek tételeire november 5-én este zárul a licit. A vegyes profilú árverés képzőművészeti tételei között számos vezető magyar és magyar származású kortárs művész munkája – zömmel egyedi és sokszorosított grafika – található, néhány tíz-, illetve százezer forintos induló árral. Lakner Lászlótól ugyanakkor egy friss, 2020-as olajkép is szerepel a kínálatban, erre 1,9 millió forintról indul a licit. A XX. századi anyag legdrágább tétele Scheiber Hugó 3,4 millió forinton kezdő Táncosnője; és igazi ritkaságnak számít Szőnyi István 1956-os kiadású, száz lapot tartalmazó rézkarc albuma is, melynek kezdő ára félmillió forint. Az aukció valamennyi tételét itt lehet megtekinteni.

Lakner László: Mozart, G-moll szimfónia (2020, olaj, vászon, 100 x 80 cm) (Forrás: műtárgy.com).

A nemrégiben piacra lépett Online Art Galéria november 7-én záruló és a galéria nevéhez híven online megvalósuló első fotóárverésének több mint 100 tétele között is többségben vannak a kortársak, de licitálni lehet a magyar fotóművészet olyan, már lezárt életművű, külföldön ismertté vált mestereinek alkotásaira is, mint André Kertész, Lucien Hervé vagy Francis Haar. A tételek többségére a 100-200 ezer forint közötti sávban indult a licit, de például Eifert Jánosnak az elmúlt években készített giclée printjei 500-650 ezer forintos, a már említett André Kertész munkái egységesen 350 ezer forintos kezdő árat kaptak.

Egy nappal később, 8-án tartja őszi aukcióját az Ady25 Galéria- és Kiállítótér. A tételek többsége kortárs művész alkotása, akik között szép számmal vannak fiatalok is. Az induló árak többsége 75 és 200 ezer forint között mozog; a legmagasabb áron, 490 ezer forinton Halmi Horváth István Színstruktúra című 2012-es akrilképe kezd. Az alkotók fiatal nemzedékeit többek között Takáts Márton és Kontur Balázs munkái képviselik.

November 9-én zárul a Műgyűjtők Háza 247. árverése. A tételek néhány tízezer forintos áron kezdenek, az alkotók között olyan neves mestereket is találunk, mint Kohán György, Borsos Miklós, Gyarmathy Tihamér vagy ef Zámbó István. Az egyik legdrágább mű a Képcsarnok 90 ezer forinton kezdő, 15 lapos V. mappája, benne többek között egy Maurer Dóra rézkarccal. Az aukció teljes anyaga itt tekinthető meg.

Kassák Lajos: Kompozíció #7 című festménye (1958, olaj, vászon, 88 x 99 cm) 42 millió forintról indítva várja a liciteket a Kieselbach Galéria árverésén (Forrás: Kieselbach Galéria).

A két vezető hazai művészeti aukciósház közül előbb, november 11-én, a Kieselbach Galéria lép színre. Első háború utáni és kortárs aukciójuk 122 tétele az utóbbi több mint háromnegyed század terméséből válogat, Gyarmathy Tihamér 1945-ös absztrakt kompozíciójától kezdve fiatal alkotóknak a legutóbbi években született munkáiig. A gazdag választékból Veszelszky Béla pointilista absztrakt főműve; Korga György eddig ismeretlen pop art remeke; Anna Margit és Ország Lili munkái; Körner Éva és Tandori Dezső hagyatékának ritkaságai; a modernizmus mesterei, köztük Kassák Lajos és Korniss Dezső; az Iparterv-nemzedék vezetői alkotói, így Bak Imre és Nádler István munkái emelkednek ki, de a legnagyobb sztárnak ezúttal Keserü Ilona és Kondor Béla egy-egy alkotása ígérkezik. Keserü 1967-es, főművei közé sorolható és a műpiacon most először megjelenő Sírkövek 2 című festménye már kikiáltási árával is történelmet ír, hiszen a hazai aukciós piacon ma is Magyarországon élő művész alkotása még sosem kezdett ilyen magas, 48 millió forintos áron. A becsértéket a ház meglehetősen tág határok között, a 70-140 milliós sávban adja meg, azaz a festmény jó eséllyel új csúcstartó lehet az élő magyar művészek legmagasabb áron elkelt munkái között. A Keserü-festménynél is magasabb árról, 75 millió forintról kezdődhet majd a licit Kondor Béla egyik legismertebb, számtalanszor reprodukált kulcsművére, az első szputnyikok korának 1958-ban született modern ikonjára, A műtücsök felbocsájtására. A festmény 20 éve, 2002-ben egyszer már megdöntötte a művész életmű-rekordját – akkor a Mű-terem, mai nevén a Virág Judit Galéria árverésén 36 millió forintot adtak érte –, s most ismét rekordot várnak tőle, de ezúttal már a 80-120 millió forintos sávban. Ugyanebben az évben, tehát 1958-ban született Kassák Lajos absztrakt olajképe, a Kompozíció #7 is, mely a művész 1960-as párizsi kiállításáról került egy amerikai magángyűjteménybe és most 42 millióról indulva, 60-95 millió forint közötti becsértékkel várja a liciteket.

Maurer Dóra: Mennyiségtábla című művére (1972, fa, wallkyd, tus, akvarell, grafit, papír, 90,5 x 62 cm) 18 millió forintról indul a licit a Virág Judit Galéria árverésén (Forrás: műtárgy.com).

A Virág Judit Galéria két nappal későbbi, 147 tételt felvonultató árverésén is egy – jóval későbbi, 1991-es – Keserű-olajkép, a Kócos nap (Utókép) ígérkezik vezető tételnek. A napot a fókuszba állító mű Keserü 1982-ben indult Utókép-sorozatának fontos darabja és most 22 millió forintról indulhat rá a licit, ami a galéria várakozása szerint 30-50 millió forint között állhat meg. Nem sokkal alacsonyabb, 18 milliós kikiáltási árat kapott egy másik, valamivel korábbi, 1986-os Keserü-festmény, így a két ház árverése együtt kivételes lehetőséget kínál a művész gyűjtőinek. Az árverés másik kulcstétele ugyancsak egy olyan művésztől, Korniss Dezsőtől származik, aki a Kieselbach Galériánál is fontos munkával van jelen. A Virág Judit Galéria kínálatában egy korai, a párizsi utak impulzusaira is építő műve, a Szigetmonostori csendélet II. szerepel; a 18 milliós kikiáltási árú festményért 30-45 millió forintot várnak. Gazdag és változatos az árverés kínálata Maurer Dóra, Nádler István, Fajó János és ef Zámbó István munkáiból is.

Nádler István: Gyász IV. című festménye (1977, akril, vászon, 100 x 60 cm) 15 millió forinton kezd a Virág Judit Galériánál (Forrás: műtárgy.com).

A vezető tételek egy része egyetlen gyűjteményből, Nudelman László kiemelkedő kvalitású kollekciójából származik. A grafika kedvelői néhány mappára is licitálhatnak; Keserü Ilonáé egymilliós, ef Zámbó Istváné 480 ezres, a Pécsi Műhelyé 420 ezres kikiáltási árat kapott. Az árverés tételeit itt lehet megnézni.

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Keserü Ilona: Sírkövek 2 című festménye (1967, olaj, farost, 120 x 165 cm) 48 millió forintról indulva megdöntheti az élő magyar művészek aukciós rekordját a Kieselbach Galéria árverésén. Címlapkép forrása: Kieselbach Galéria