Új világrend jön, már most kezdenek látszani a legnagyobb nyertesek

Az amerikai harmadik negyedéves jelentési szezon a vége felé jár, miután eddig közel négyszáz cég tette közzé a negyedéves teljesítményét. Az eddigi jelentések alapján látható a lassulás a vállalatok teljesítményében, illetve egyre több cég számolt be nehézségekről. A legfontosabb jelentések már a hátunk mögött lehetnek, ami közül kiemelném a FAANG papírok jelentéseit. Az angol rövidítés a Meta, Apple, Amazon, Netflix és Alphabet cégeket vegyíti egybe, amelyek az elmúlt évtized bikapiaci ralijához nagymértékben hozzájárultak. A legnagyobb befektetési guruk szerint minden nagyobb bikapiaci rali után új vezetők tűnnek fel, amik a medve piac vége felé megmutatkoznak. Mivel most már közeledhetünk a piaci esés vége felé, úgy gondolom, hogy érdemes lehet eljátszani a gondolattal, hogy milyen szektorok lehetnek a következő emelkedő időszak sztárjai.

Vannak bajok a technológiai óriáscégeknél

A legnagyobb technológiai vállalatok negyedéves eredményei mind a gazdasági lassulásról árulkodnak, ami ebben az esetben akár jó hír is lehet a tőkepiacok számára. Ha a gazdaság lassul, akkor a Fed lassíthatja a kamatemelések ütemezését és, ha megnézzük az elemzői várakozásokat, akkor egyre többen a kamatemelések lassulását várják. Nem csak az elemzők optimistábbak, hanem a jegybankárok retorikája is egyre galambabb, hiszen már nem szabad készpénznek venni a decemberi 75 bázispontos kamatemelést. A novemberi Fed gyűlésen további 75 bázisponttal emelték a kamatokat, valamint Powell elmondta, hogy akár már a decemberi gyűlésen elkezdhetik lassítani a kamatemeléseket, azonban a kamatemelési ciklus még koránt sincs vége, hiszen a munkaerő piac nagyon feszes, illetve az infláció továbbra is magas. Jövőre már csak egy vagy kettő kamatemelés várható, ami után egy darabig magasan maradhat a kamatszint, ameddig az infláció le nem törik, valamint a munkanélküliség is 4 százalék fölé emelkedhet.

A jelentésekre visszatérve a FAANG papírok arról árulkodnak, hogy a gazdasági kilátások rosszabbak, hiszen az ünnepi periódus ellenére csökken a termékek iránti kereslet, egyedüli kivételek talán az Apple termékei. Továbbá, az erős dollár is ártott a cégek teljesítményének. Az Alphabet, illetve a Meta pedig a hirdetési bevételek csökkenésével szenvednek, ami szintén a gazdasági lassulás előfutáraként fogható fel. Az elmúlt évtized száguldása most véget érhet és egy új világrend alakulhat ki, amit nem az ingyen pénz okozta gyors növekedésű cégek vagy chipgyártók húzhatnak felfelé. Persze nem kizárt, hogy ezek a cégek továbbra is szép hozamokat produkálnak, viszont egyéb izgalmak is várnak ránk más szektorokban.

Kik lehetnek az új nyertesek?

Az új korszak sztárpapírjai azok a cégek lehetnek, akik organikusan tudnak növekedni, szilárd pénzügyi helyzetben vannak és képesek a vásárlókat továbbra is bevonzani. Az elkövetkezendő időszakban a stabilan magas infláció és gyengülő vásárlóerő miatt a fogyasztók csak tényleg arra fogják költeni megtakarításaikat, amik igazán fontosak számukra. Rengeteg új technológiát mutathatnak be a következő időszakban, illetve számtalan feltörekvő vállalat léphet a parkettre,

viszont a hitelből finanszírozott technológiák kora véget ért.

Mivel egyre drágább a hitel, illetve a gazdaság is lassul a felvásárlások és összeolvadások közel 30 százalékkal estek vissza év/év alapon, ami jól mutatja, hogy csökken a pénz mennyisége, illetve a költekezéssel kapcsolatos hajlandóság a vállalati oldalon is.

Azonban van két terület, ami növekedésbe kezdhet az elmúlt pár év történései miatt. Az Ukrajnában zajló háború rámutatott arra, hogy az európai országok nincsenek felkészülve a veszélyekre, amit egy autokrata vezető okozhat. Amióta elkezdődött Ukrajnában a háború egyre inkább azt látjuk, hogy az európai országok elkezdték felfegyverezni magukat. A háború kitörése óta a legtöbb NATO tagállam bejelentette, hogy a GDP-jük 2 százaléka környékére emelik az éves védelmi kiadásokat, de például Németország százmilliárd euróval fog többet költeni az elkövetkezendő pár évben, hogy megerősítse védelmét.

Ezen kívül Ukrajnába eddig közel harminc milliárd dollár értékben érkezett katonai felszerelés, ami azt jelenti, hogy a támogató országok készletei megcsappantak, amiket a jelenlegi veszélyhelyzetben pótolni kell. Ugyan az ukrán helyzet szomorú, egyre több hasonló helyzet alakulhat ki a nagyvilágban az elkövetkezendő években. Az amerikai tengerészet egyik admirálisa arra figyelmeztette az amerikai Kongresszust, hogy Kína 2027 előtt megtámadhatja a Tajvant, valamint az is csúfítja a képet, hogy a pár hete megrendezett Kínai Kommunista Párt kongresszuson Hszi Csin-ping elmondta, hogy támogatja a békés újraegyesítést, de soha nem ígéri meg, hogy lemond az erőszak alkalmazásáról. A kongresszuson elmondottak alapján, mindenképp egyesíteni szeretné a két országot és véleménye szerint ez meg is valósítható.

Az amerikai nézőpontra alapozva, Kína 2027-ra érheti el azt a katonai fejlettségi szintet, hogy megpróbálkozzon a sziget elfoglalásával.

Természetesen ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok is beavatkozik a háborúba Tajvan oldalán, illetve a Kongresszus már dolgozik egy körülbelül tízmilliárd dolláros fegyvertámogatási csomagon, ami tovább erősítheti a tajvani védelmet, viszont tovább ronthat az amerikai-kínai kapcsolatokon. Természetesen a jelenlegi belpolitikai helyzet Kínában nem engedi meg, hogy egy háborút indítson a kommunista ország, viszont ha sikerül megoldani a járványhelyzettel, valamint az ingatlanpiaccal kapcsolatos problémákat 2027-ig, akkor elég erőssé válhat az ország Tajvan megtámadására.

A médiában felmerült a hír, hogy Irán pedig Szaúd-Arábiát támadhatja meg, hogy elterelje a figyelmet a belpolitikai gondoktól, viszont Szaúd-Arábia hadserege évek óta nagy részben amerikai eszközökből áll, illetve évente 46 milliárd dollárt, a GDP-nek a több, mint 8 százalékát költi fegyverkezésre. Irán csak a GDP-nek a 2 százalékát fordítja védelmi kiadásokra, ami körülbelül 25 milliárd dollárnak felel meg, illetve nem rendelkeznek korszerű amerikai eszközökkel, tehát valószínűleg Irán alul maradna egy esetleges háborúban. Az ilyesfajta hírek jól mutatják a feszült geopolitikai helyzetet, Észak-Korea egyre aktívabb fegyverkezéséről és tesztelését meg se említve.

A hadipari vállalatokat tömörítő index (Dow Jones US Select Aerospace and Defense Index ) idén felülteljesítette az S&P 500 referenciaindexet és várhatóan az elkövetkezendő időszakban is jól teljesíthetnek a növekvő geopolitikai kockázat miatt.

A hadiipari vállalatok részvényei általánosságban jó értékeltségeken kereskednek, valamint jó osztalékfizető képességük miatt is vonzóak lehetnek a portfóliókban.

Egy másik érdekes lehetőség

Nem csak a háború sújtotta a világot az elmúlt évben, de egészségügyi kockázatokkal is szembe kellett néznünk. A koronavírus megmutatta a világnak, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk és, hogy nem állunk készen egy világjárvány leküzdésére. Ha naivak lennénk, akkor hihetnénk abban, hogy a COVID vírus az utolsó pandémiás helyzet a modernkori világunkban, viszont ez nem valószínű. A vírusban a hivatalos statisztika alapján több, mint 6,5 millió ember vesztette életét és közel 650 millió ember fertőződött meg idáig. A járványra nem voltunk felkészülve és majd csak a történelme fogja megmutatni, hogy mennyit tanultunk ebből.

Akármennyire szörnyű időszakon vagyunk túl, az egészségügyi vállalatok bankot robbantottak. Megvizsgálva az olyan cégek bevételnövekedéseit, mint a Pfizer, Moderna és a Biontech, akkor azt látjuk, hogy kétszámjegyű növekedést értek el az elmúlt két évben és idén is szépen fognak teljesíteni. Természetesen itt felmerül az etikusság kérdése, viszont a cikk nem erről szól, hanem a lehetőségek kiaknázásáról a következő években.

2020 eleje óta az S&P 500 egészségügyi alindexe összesen 30 százalékos hozamot produkált, míg a referenciaindex csak 20 százalék körüli teljesítményt ért el, ami jól mutatja, hogy az egészségügyi vállalatok szektor szinten felülteljesítőek voltak.

Vagyis egy járvány vagy egészségügyi katasztrófa alatt az egészségügyi vállalatok jó befektetésnek bizonyulnak. Tehát, ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy a következő években további járványok alakulhatnak ki, akkor az egészségügyi vállalatok papírjai jó hozamokat garantálhatnak. Viszont nem csak ez az egy esetén tehetünk el jó hozamokat ebben a szektorban. A következő évek, évtizedek az olyan betegségek meggyógyításáról fognak szólni, mint a rák, az Alzheimer, vagy egyéb jelenleg legtöbb esetben halálosnak bizonyuló betegség. Ezeknek a kifejlesztése és engedélyeztetése sok időt és pénzt igényel, viszont ezt követően hatalmas bevételeket jelenthet az egyes cégek számára, ami az osztalékban és az árfolyamemelkedésben köszönhet vissza.

Idén az aktív vagyonkezelés tűnik a leghatékonyabbnak, hiszen számtalan érdekes sztorit láthattunk a parketten. Viszont érdemes belegondolni, hogy mit tartogat a jövő és az alapján pozícionálni a portfóliónkat.

Az egészségügy és a hadipari szektor jó választásnak bizonyult az elmúlt években és, ahogy jelenleg halad a világ, továbbra is ékkövei lehetnek a portfólióknak.

