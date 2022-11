11 év börtönre ítélték az influenszert, aki észak-koreai hackereknek segített lopni és pénzt mosni

11 évet tölthet amerikai börtönben a nigériai, magát „milliárdos Gucci-mester”-nek nevező Instagram influenszer, amiért a vád szerint részese volt egy globális lopási és pénzmosási ügynek – számol be a hírről a Bloomberg

A 40 éves Ramon Abbas Instargram influenszert 135 hónapnyi szabadságvesztésre és 1,7 millió dollár megfizetésére ítélték Los Angelesben, miután 2021 áprilisában bűnösnek vallotta magát pénzmosásban való részvételre irányuló összeesküvésben, amelyben az amerikai kormány szerint többek között segített észak-koreai hackereknek tisztára mosni 1,3 milliárd dollárt, amelyet azok a kibertérben próbáltak ellopni.

A nigériai Instagram-influencer, aki @hushpuppi és a milliárdos Gucci-mester néven fitogtatta gazdagságát a közösségi médiában, a nigériai születésű Abbas több mint 2 millió követőjének küldött Instagram-posztjaival szerzett hírnevet, amelyeken gyakran mosolyogva áll valamelyik Rolls Royce vagy Ferrari előtt, vagy egy magánrepülőgép ülésén hátradőlve. A pletykablogokon "nigériai nagyfiúként" ismerték, ami egy online csaló rövidítése.

Abbas azt mondta a bírónak, hogy 2019-ben mély pénzügyi bajba került, amikor elfogadta néhány társának ajánlatát, hogy segítsen nekik pénzt mosni. Bocsánatot kért áldozataitól, és megígérte, hogy teljes egészében visszafizeti a nekik okozott kárt két Rolls Royce, egy Ferrari és egy Range Rover eladásával.

A vádalkuban Abbas elismerte, hogy Romániában és Bulgáriában bankszámlákat nyitott Ghaleb Alaumary, egy pénzmosás miatt elítélt számára, amelyen keresztül egy máltai bankrablásból származó pénzt tisztára mostak. Az Egyesült Államok észak-koreai hackereket vádolt meg azzal, hogy 13 millió dollárt loptak el, illetve terveztek ellopni a máltai bankból.

Abbas egy mexikói bankszámlát is létrehozott, hogy segítsen tisztára mosni egy brit profi futballklubot és egy brit vállalatot célzó e-mailes csalásokból származó pénzt. Ezek az átverések 6 millió fontot (6,9 millió dollárt) csaltak volna ki a brit áldozatoktól - állítja az Egyesült Államok. Az USA szerint mindemellett segített pénzt mosni egy New York-i ügyvédi irodából és egy katari vállalatból is.

Abbas ügyvédjei azzal védekeztek, hogy a vádlott nem tudta, hogy hány ember vett részt az összeesküvésben, és azt sem, hogy mennyi pénzről van szó - írja a lap.

