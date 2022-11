Megtakarítási felmérés: mondd el nekünk Te is, hogy állsz a befektetésekhez!

Sokak számára sokkoló eredményeket hozott a Portfolio által legutóbb közölt kutatás a magyarok pénzügyeiről. Az eredmények akkora hatást értek el, hogy úgy gondoltuk, elkészítjük a kutatást saját, havonta többmilliós olvasóközönségünk körében is, ehhez kérjük most olvasóink rövid, néhány percet igénybe vevő részvételét itt elérhető kérdőívünk kitöltésével.

Vajon mennyire érzi magát anyagilag biztonságban a magyar lakosság? Tud-e megtakarítani, ha igen, mekkora tartalékot tud képezni, és mibe teszi a pénzét? Mi alapján választunk megtakarítást, kinek a tanácsaiban bízunk, és mire számítunk, mit hoz a pénzügyek területén a következő néhány évtized?

A Portfolio megbízásából 1000 fős reprezentatív internetes kutatást végzett a Datalyze az elmúlt hetekben, hogy megismerje a hazai lakosság

jelenlegi megtakarítási szokásait és attitűdjeit,

a megtakarítások és befektetések világáról meglévő ismereteket,

a jövő fizetőeszközére és a pénzügyek intézésére vonatkozó várakozásokat.

Az eredményeket Baittrok Borbála, a kutatócég társvezérigazgatója mutatta be a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciáján, amelyről itt tudósítottunk, az eredményeket pedig hétfői cikkünkben bemutattuk.

Az országosan reprezentatív eredmények alapján a magyarok 31%-a érzi magát anyagilag biztonságban, és mindössze 39%-a rendelkezik legalább egy hónapra elégséges megtakarítással. Fél évig csak a 18%-unk húzná ki a tartalékából, ha most elvesztené a jövedelmét. A legtöbb család készpénzben tartja a megtakarítását, a legismertebb megtakarítási konstrukció pedig az életbiztosítás, miközben a befektetési jegyről alig van fogalma a magyar lakosságnak. Ha tehetnék, a legtöbben befektetési célú ingatlanba vagy kriptopénzbe fektetnének, ezeket sokan infláció ellen is nyerőnek tartják. A személyes ügyfélkiszolgálást 60% részesíti előnyben az online megoldásokkal szemben, miközben 58% azok aránya, akik szerint 20 év múlva már euróval fogunk fizetni.

