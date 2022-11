Bréking: csődbe ment a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje

Lassan pont kerül a kriptotőzsde-botrány végére, Sam Bankman-Fried vállalata, az FTX ugyanis csődeljárást jelentett be, derül ki a cég Twitteren közzétett közleményéből. Bankman-Fried a vezérigazgatói posztról is lemondott, helyét John J. Ray III veszi át.

Bejelentették a csődöt

Pár nap leforgása alatt jutott el a csődeljárásig a nemrég még 32 milliárd dolláros piaci értékeltséggel rendelkező FTX kriptotőzsde.

Azt követően jutott idáig a nyáron még más kriptotőzsdéket megmentő vállalat, hogy a tőzsde saját tokenjével, az FTT-vel, és a FTX-hez az alapítón keresztül szorosan kapcsolódó Alameda Research nevű kriptokereskedő céggel kapcsolatban likviditási problémák merültek fel és az ügyfelek a pénzük visszautalását követelték, a rivális Binance pedig felbontotta a vállalat megvásárlásáról szóló, nem kötelező érvényű megállapodását. Indoklásként a Binance cégvezére így fogalmazott:

"A vállalati átvilágítás eredményeként, valamint a legutóbbi hírek szerint a rosszul kezelt ügyfélpénzekkel és az állítólagos amerikai ügynökségi vizsgálatokkal kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk az FTX.com lehetséges felvásárlását.

Kezdetben az volt a reményünk, hogy támogatni tudjuk az FTX ügyfeleit a likviditás biztosításában. De a problémák meghaladják a képességünket, hogy segítsünk

Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried ezt követően tegnap elismerte, hogy "elcseszte".

Az alapító a vezérigazgatói posztról is lemondott most,

helyét John J. Ray III vette át, bár a leköszönő cégvezér ideiglenesen marad, hogy segítse az átmenetet. Az Alameda Research és mintegy 130 további kapcsolt vállalkozás is részt vesz az önkéntes eljárásban.

Tavaly még azt mondta a 30 éves férfi, hogyha a kriptotőzsde elég nagy lesz, akkor akár elnyelheti a CME Groupot vagy a Goldman Sachs-t és akkor még úgy tűnt, hogy a 26 milliárd dolláros vagyonát a világ átalakítására fogja felhasználni Bankman-Fried, milliókat adományozott a demokratáknak, és megígérte, hogy egy nap az egészet politikai- és jótékonysági célokra adományozza majd - az események tükrében elúszni látszanak a nagy álmok.

Egyébként itt nem áll meg a sztori, a BlockFi kriptopénz hitelező platform ma ugyanis közölte, hogy szünetelteti a kifizetéseket és korlátozza a tevékenységet a platformján, ezzel a legújabb áldozata lett a cég a Bankman-Fried-féle kripto-birodalom hirtelen összeomlásának. A kriptopiacok az FTX válságának következményei miatt hetekig tartó adósság leépítéssel nézhetnek szembe a JP Morgan stratégái szerint, ez a bitcoin árfolyamát akár 13 000 dollárig is lenyomhatja

Esnek a kriptovaluták

A csődeljárás bejelentésének hatására azonnal reagáltak a kriptobefektetők,

a bitcoin már 6,2 százalékot zuhant.



Érdekességkét elmondható, hogy szinte napra pontosan egy éve, november 10-én érte el történelmi csúcsát a bitcoin és kapaszkodott 69 ezer dollár fölé a jegyzés, azóta az árfolyam több mint 75 százalékot zuhant.

az ether jegyzése pedig 6,8 százalékkal került lejjebb.

Update 16:05

Szűk fél órával a bejelentés után megnyugodni látszanak a kedélyek a kriptopiacon, a bitcoin jegyése már "csak" 3,3 százalékos mínuszban van, miközben

a mélyponton 7,2 százalékos szakadást láthattunk.

Az ether jegyzése is jóval feljebb tudott kerülni a pánikhelyzet után, most 2,5 százalékos a mínusz, az alján 7,7 százalékos is volt az esés.

Címlapkép: Getty Images