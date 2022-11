Csődbe mehet jövőre a Twitter

Elon Musk újabb meredek húzást engedett meg magának a Twitter vezetőjeként tegnap, miután állítólag azt mondta az alkalmazottaknak egy rendkívüli értekezleten, hogy nem zárja ki, hogy a vállalat csődöt fog jelenteni a következő évben.

Elon Musk a The Information és a Platformer ügyvezető szerkesztője, Zoë Schiffer szerint egy alkalmazott kérdésére válaszolva úgy fogalmazott tegnap egy értekezleten, hogy

nem kizárt, hogy a Twitter jövőre csődbe megy.

Musk állítólag azt is közölte az alkalmazottakkal, hogy ha fizikailag nem vannak jelen heti 40 órát az irodában, akkor akár be is nyújthatják a felmondólevelüket - Musk tehát hajthatatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy a dolgozók visszatérjenek az irodába, annak ellenére, hogy a Twitter korábban lehetővé tette az alkalmazottak számára, hogy bárhonnan végezzék munkájukat.

Az elmúlt hetekben több kedvezőtlen esemény is történt a Twitter háza táján:

Az eddig ingyenes ellenőrzött fiók funkciót fizetőssé tette Musk, ez alapján havi 8 dollár ellenében lehet megvásárolni a hitelesített profilt. A leleményesebbek azóta már megtalálták a módját, hogy visszaéljenek a szolgáltatással, új fiókokat regisztráltak, jelvényt vásároltak és befolyásos személyiségeknek és vállalatoknak, köztük LeBron Jamesnek és a Nintendo of America-nak adták ki magukat. A 8 dolláros díj miatt egyébként a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság hivatalos figyelmeztetést adott a Twitternek, a szövetség szóvivője szerint a bizottság "komoly aggodalommal" figyeli a vállalatot.

A munkavállalók felét, 3700 embert bocsátott el a vállalattól Elon Musk "annak érdekében, hogy a Twittert egészséges pályára állítsa" - ezt követően több dolgozót is már megkért arra a cégvezér, hogy térjen vissza a vállalathoz.

a vállalattól Elon Musk "annak érdekében, hogy a Twittert egészséges pályára állítsa" - ezt követően több dolgozót is már megkért arra a cégvezér, hogy térjen vissza a vállalathoz. Számos nagynevű hirdető, köztük a Volkswagen, a GM és a General Mills is visszavonta vagy ideiglenesen szünetelteti reklámkampányait, mivel aggódnak, hogy Musk beváltja korábbi ígéretét, miszerint lazítani fog a platform moderálásán. Azóta Musk nem igazán tud dönteni hogy nyilvánosan fenyegesse a vállalatokat, vagy inkább megpróbálja őket visszahódítani maga mellé azzal, hogy megígéri, hogy a platformot barátságos hellyé teszi.

A Twitter több vezetője is lemondott a cégen belül a fenti eseményeknek is köszönhetően, köztük Lea Kissner informatikai biztonsági vezető, aki tegnap kora reggel jelentette be, hogy távozik a cégtől. Kissner mellett a Twitter hirdetésértékesítési vezetője, Robin Wheeler, valamint a biztonsági rendszerért felelős Yoel Roth is távozott a cégtől.

