Remek hírek jöttek a világ legnagyobb forgalmú kiskereskedőjétől, szárnyal a részvény

A Walmart ma tette közzé legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentését, ezzel párhuzamosan a kisker-óriás megemelte éves értékesítési és profit előrejelzését, mivel az élelmiszeripari termékek iránti kereslet az egekbe szökő árak ellenére is magasan maradhat, míg a ruházati és elektronikai cikkekre vonatkozó kedvezmények segítettek csökkenteni a felesleges készleteket a forgalmas ünnepi szezon előtt.

Közzétette legfrissebb számait a Walmart, a fontosabb eredmények és előrejelzések a következők:

az árbevétel a tavalyi harmadik negyedéves 140,5 milliárd dollárról 8,7 százalékkal 152,8 milliárd dollárra nőtt,

a tavalyi harmadik negyedéves 140,5 milliárd dollárról 8,7 százalékkal 152,8 milliárd dollárra nőtt, az online értékesítésből származó árbevétel 16 százalékkal nőtt a negyedévben a bázisidőszakhoz viszonyítva, míg

származó árbevétel 16 százalékkal nőtt a negyedévben a bázisidőszakhoz viszonyítva, míg az összértékesítés 8,2 százalékkal 104,8 milliárd dollárra nőtt a tavalyi év harmadik negyedévéhez képest.

8,2 százalékkal 104,8 milliárd dollárra nőtt a tavalyi év harmadik negyedévéhez képest. Az egész évre vonatkozóan az Arkansas-állambeli székhelyű Walmart 5,5 százalékos nettó árbevétel-növekedést prognosztizált, ami meghaladja a korábbi, 4,5 százalékos várakozásokat.

prognosztizált, ami meghaladja a korábbi, 4,5 százalékos várakozásokat. A Walmart vezetősége szerint a vállalat a korábbiaknál jobban áll a készletek tekintetében, mivel számos, az év elején felmerült kihívást sikerült áthidalni. A vállalat készleteinek értéke 13 százalékkal 65 milliárd dollárra nőtt, ami Rainey szerint 70 százalékban inflációvezérelt, azaz egységnyi alapon "sokkal alacsonyabb". A részletesebb eredményeket itt lehet megnézni.

Az árbevétel-növekedés mellett a vállalat ugyancsak megemelte egész évre vonatkozó profitvárakozásait is az ünnepi szezon előtt, emellett bejelentettek egy új, 20 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási tervet is. A kedvező előrejelzéseknek köszönhetően nagyot ugrott a részvény árfolyama a kereskedés első szakaszában, jelenleg 7,1 százalékos a plusz a jegyzésnél.

Jelentős iparági hatása is volt a világ legnagyobb forgalmú kiskereskedőjeként működő Walmart biztató számainak, a szektortársak közül a Target, a Macy's és az Alibaba részvénye is kifejezetten jól teljesít egyelőre. Utóbbi kiemelten jó teljesítménye a vártnál kedvezőbb értékesítési adatainak is köszönhető.

A tartós infláció közepette a befektetők feszülten figyelik, hogyan alakulnak a fogyasztói kiadások a kritikus ünnepi szezonban, amikor a kiskereskedők hagyományosan az éves nyereségük több mint egyharmadát szokták realizálni. A Walmart az ünnepi negyedévre vonatkozó előrejelzése szerint az üzletekben elért forgalom (az üzemanyagot nem számítva) mindössze 3 százalék körüli növekedést mutathat majd, ez elmarad a 3,4 százalékos növekedésre vonatkozó elemzői becsléstől. John

David Rainey pénzügyi igazgató szerint az előrejelzés azt feltételezi, hogy a fogyasztók vissza fogják valamelyest fogni a költekezést, különösen az általános árucikkek kategóriáiban, az élelmiszerárak folyamatos emelkedése miatt. A vállalat megjegyzései nem mondhatóak meglepőnek, a FedEx és az Amazon ugyancsak arra figyelmeztetett a hetekben, hogy az ünnepi szezonban visszafogott keresletre lehet majd számítani.

"Azok a vásárlók, akik korábban ritkábban jártak hozzánk, most gyakrabban vásárolnak nálunk, beleértve a magasabb jövedelmű vásárlókat is" - fogalmazott Doug McMillon, a Walmart vezérigazgatója egy befektetői konferenciabeszélgetésen. Ezt a számok is alátámasztják, ugyanis a Walmart tranzakcióinak átlagos értéke 2,1 százalékkal nőtt az október 31-én zárult harmadik negyedévben, szemben az előző negyedévi 1 százalékos emelkedéssel.

Címlapkép: Getty Images