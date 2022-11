Leállt a Barátság kőolajvezeték - Mekkora a baj?

Portfolio 2022. november 16. 09:45

A tegnap délután indított tömeges orosz rakétatámadás néhány, Ukrajnával szomszédos ország energiarendszerére is hatással lehet, a támadások közepette rakétatalálat érte a Barátság kőolajvezeték áramellátóját a belorusz-ukrán határon, ezt követően leállt a vezeték. Ukrajna pár órával az incidens után arról tájékoztatta a Transznyefty orosz állami olajszállítmányozási vállalatot, hogy a nyomás csökkenése miatt leállította az olaj szivattyúzását a kőolajvezetéken többek között Magyarország irányába is. A Mol szakembere korábban elmondták a Portfolionak, hogy ha bármilyen okból bekövetkezik a Barátság kőolajvezeték leállása, arra is van a társaságnak forgatókönyve, a Mol tegnapi közlése szerint az üzemi készleteik, valamint Magyarország stratégiai készletei elegendőek ahhoz, hogy a százhalombattai finomító működése a kár elhárításáig tartó átmeneti időszakban folyamatos maradjon.