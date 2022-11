Fokozódik a feszültség a Nyugat és Kína között, ez nagy lehetőség India számára

A Stellantis Indiában tervezi bővíteni az elektromos autók gyártását még az európai piacra is, mivel Európában már nem tudja megfizethető áron előállítani azokat - tájékoztatta csütörtökön a sajtót Carlos Tavares, az autógyártó konszern vezérigazgatója. A cégvezér szerint Kína és a nyugati világ között egyre nagyobb a feszültség, ennek pedig következménye lesz az üzlet szempontjából, az ebből adódó lehetőségeket pedig India tudja a legjobban kihasználni.

A Fiat mellett egyebek között a Peugeot és Chrysler márkákat is magában foglaló autóipari konszern vezérigazgatója egy szerdán késő este Indiában tartott kerekasztal-beszélgetésen elmondta, hogy amennyiben India az alacsony költségű beszállítói bázisával 2023 végére képes lesz teljesíteni a konszern minőségi és költséghatékonysági feltételeit, az megnyitja az utat az elektromos járművek más piacokra történő exportja előtt.

Európa eddig képtelennek bizonyult megfizethető elektromos autókat előállítani. India számára tehát nyitva áll a lehetőség, hogy megfizethető áron állítson elő elektromos kompaktautókat, mégpedig nyereségesen

- fogalmazott.

A Stellantis nagy összegeket invesztál az elektromobilitási fejlesztésekbe, és a következő évtizedben több tucat elektromos modell gyártását tervezi, de Tavares a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy a megfizethető árú akkumulátoros elektromos járművek úgy öt-hat év múlva jelenhetnek csak meg a piacon.

Tavares a Stellantis vezérigazgatói tisztségének átvétele óta tett első indiai látogatásán elmondta, hogy cége nem tett le az országban gyártott elektromos autók exportjának tervéről, de ebben még nem született végső döntés. Elmondta azt is, hogy a Stellantis és számára azóta bír nagyobb jelentőséggel az indiai piac, a világ negyedik legnagyobbika, amióta a Ford és a General Motors kivonultak onnan, mert nem sikerült kifizetődő módon megtörniük a japán Suzuki Motor és a dél-koreai Hyundai Motor dominanciáját.

Rámutatott ugyanakkor, hogy a kínai autógyárak is egyre nagyobb teret hódítanak Európában, hogy megfizethetőbb elektromos autókkal nyerjék meg a vásárlókat, miután Kínában, a világ legnagyobb EV-piacán már megelőzték a legtöbb külföldi riválist.

Kína és a nyugati világ között egyre nagyobb a feszültség. Ennek következménye lesz az üzlet szempontjából. Az a hatalom, amely a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja ezt a lehetőséget, nyilvánvalóan India

- hangsúlyozta Tavares.

A vállalat azt tervezi, hogy jövő év elején piacra dobja első elektromos autóját az országban - a Citroen C3 kompakt autó elektromos modelljét. A Stellantis már most is gyárt saját elektromos motorokat és akkumulátorokat, és tervei között szerepel az akkumulátorcellák gyártása is. Tavares Indiában is helyben akarja beszerezni az EV alkatrészeket, beleértve az akkumulátorokat is.

Az elektromobilitás manapság legfeljebb a megfizethetőség szempontjából jelent problémát, mint technológia, már nem

- mondta.

A Stellantis részvénye ma 1,3 százalékos pluszban van, idén azonban 12,2 százalékot esett a jegyzés.

