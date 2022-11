Nem várt következménye lehet a kriptobotránynak

Jean-Paul Servais szerint a kriptoplatformok szabályozásához az összeférhetetlenséget kezelő más ágazatokból - például a hitelminősítő intézetektől vagy a piaci benchmarkok összeállítóitól - átvehetnék az elveket anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni.

A bitcoinhoz hasonló kriptoeszközök már évek óta léteznek, de a szabályozók eddig nem jutottak dűlőre az új szabályok felett.

Az FTX összeomlása azonban, amelynek következtében a becslések szerint egymillió hitelezőnek összesen több milliárd dolláros veszteséggel kellett szembenéznie, segíteni fog megváltoztatni ezt a helyzetet

- mondta Servais a Reutersnek.

"A sürgősség érzete még két-három évvel ezelőtt sem volt ilyen jelentős. Eltérő vélemények vannak arról, hogy a kriptopénzek valódi problémának számítanak-e nemzetközi szinten, egyesek úgy gondolják, hogy ez még mindig nem lényeges kérdés és kockázat" - mondta Servais.

A G20-országok és más országok szabályait koordináló IOSCO már lefektette a stablecoinok szabályozásának elveit, de most a hangsúly az ezekkel kereskedő platformokra helyeződik.

A hagyományos pénzügyekben funkcionálisan elkülönülnek az olyan tevékenységek, mint a brókertevékenység, a kereskedés, a banki szolgáltatások és a kibocsátás, és mindegyiknek saját magatartási szabályai és biztosítékai vannak.

"Ez a kriptopiac esetében is így van? Azt mondanám, hogy legtöbbször nem" - mondta Servais.

Olyan kripto "konglomerátumok" alakultak ki, mint az FTX, amelyek többféle szerepet látnak el, például brókerszolgáltatást, letétkezelést, saját kereskedést, tokenek kibocsátását egy fedél alatt, ami érdekellentéteket eredményez, mondta Servais.

"Szándékunkban áll 2023 első felében konzultációs jelentést közzétenni ezekről a kérdésekről" - tette hozzá.

A madridi székhelyű IOSCO, vagyis az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete olyan piacfelügyeleti szervek ernyőszervezete, mint az Egyesült Államokban a Securities and Exchange Commission, Németországban a Bafin, Japánban a Financial Services Agency és az Egyesült Királyságban a Financial Conduct Authority.

Az Európai Unió új kriptoeszköz-piaci vagy MiCA-keretrendszere "érdekes kiindulópont" a globális iránymutatás kidolgozásához, mivel a kriptoüzemeltetők felügyeletére összpontosít - mondta Servais, aki egyben a belga pénzügyi szabályozó hatóság, az FSMA elnöke is.

Címlapkép: Shutterstock