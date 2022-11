Itt a jövő egyik meghatározó megatrendje, ami az energiaválság miatt robbanhat be igazán

Nehéz ígéretes befektetési lehetőségeket találni a globális tőkepiacokon az idei évre jellemző pesszimista hangulatban, ám a smart home és a smart city olyan hívószavak manapság, amelyekre egyre több befektető figyel fel, ugyanis ez a fiatal iparág várhatóan világszerte ugrásszerű növekedés előtt áll. Az okosotthonok piaca a becslések szerint globálisan 115,7 milliárd dolláros árbevételt termel 2022-ben – amelyből az európai piac idén körülbelül 29,1 milliárd dollárt tesz ki –, ráadásul világviszonylatban a piac mérete az előrejelzések szerint 2024-re 155,82 milliárd dollárra nőhet - hívja fel a figyelmet az SPB Befektetési Zrt. portfóliómenedzsere.

Az energiaválság és az 5G is hajtja az okosotthon-piacot

2020-ban világszerte a háztartások 10,7 százaléka számított okosotthonnak,

ez az arány globálisan 19 százalékra nőhet 2024-re

a Sovereign Private Banking (SPB) elemzése szerint. Az okosotthonok terjedését gyorsítja a jelenlegi energiaválság, ugyanis a háztartások hűtésének, fűtésének, árnyékolásának vagy vízfogyasztásának okosítása révén akár 15-20 százalékkal is csökkenthető egy ingatlan energiafelhasználása. Az SPB szakértői szerint az iparág bővülését támogatja az 5G hálózatok megjelenése is, mivel a vezeték nélküli technológia ötödik generációja akár ötvenszer gyorsabb sebesség elérésére is képes lehet, mint a 4G, így az otthoni okoseszközök képesek lesznek kapcsolódni más adatigényes alkalmazásokhoz, például az okosváros-technológiákhoz vagy az önvezető autókhoz.

Jó beszállási lehetőséget kínálnak a smart home cégek

A smart home iparágon belül is lendületes növekedés előtt állnak a különböző gyártók IoT hardvereinek és szoftveres vezérléseinek integrálására öntanuló rendszereket fejlesztő cégek, írják az elemzők. Ezen integrátorok közé tartozik az Alarm.com, a Vivint Smart Home, a Resideo Technologies vagy a magyar Chameleon Smart Home is.

Az Alarm.com legutóbbi jelentése szerint a cég bevételei 12,4 százalékkal bővültek, ráadásul a vállalat 35,4 százalékkal növelte az egy részvényre jutó adózott profitját az idei harmadik negyedévben, szemben az S&P 500 cégeinek 2,2 százalékos átlagával. A vállalat jelenleg 2,5 milliárd dolláros piaci mérettel rendelkezik, az év elején azonban ennél jóval nagyobb cégről beszélhettünk még, 2022-ben ugyanis már 41,9 százalékot zuhant a részvény árfolyama. A Refinitiv elemzői célárainak átlaga alapján 39,7 százalékkal érhet többet a papír, mint a jelenlegi árfolyam.

A Vivint Smart Home utolsó jelentése szerint a cég bevételei 13,6 százalékkal emelkedtek a harmadik negyedévben, ráadásul az EBITDA értéke 36,9 millióról 195,5 millió dollárra nőtt ugyanezen időszakban. Mivel a cég a növekedés korai fázisában van, ezért még veszteséges, azonban a legutóbbi negyedévben jelentősen csökkentette vesztesége mértékét, ami köszönhető ügyfélállománya 4,2 százalékos, azaz 1,9 milliós bővülésének is. A cég piaci kapitalizációja 1,9 milliárd dollár, idén eddig komoly hullámvölgyek-és hegyek mentén 13,3 százalékot esett a részvény, ami pedig a célárak átlagát illeti, az elemzői konszenzus alapján mindössze 3,5 százalékos a felértékelődési potenciál.

A Resideo Technologies árbevétele eközben 8,2 százalékkal növekedett, és a cég EBITDA-ja 19,24 százalékkal erősödött a harmadik negyedévben - emeli ki az SPB Befektetési Zrt. A vállalat 2,4 milliárd dolláros piaci mérete az év elején még jóval nagyobb volt, mivel már 38 százalékot zuhant 2022-ben a részvény. Az elemzői célárainak átlaga alapján 60,1 százalékkal érhet többet a papír, mint a jelenlegi árfolyam.

Az említett cégek fundamentumai az SPB elemzői szerint jól mutatják, hogy az iparág folyamatos fejlődésben van, létező igényeket elégít ki, és egyre inkább nélkülözhetetlenné váló megoldásokat fejleszt. Ráadásul az iparág fejlődése várhatóan még abban az esetben is folyamatos lesz, ha az építőipar esetleg lassulást mutat majd, tekintettel arra, hogy az új építésű – lakáscélú, szolgáltató vagy ipari – ingatlanok növekvő része számít okosnak, miközben a használt ingatlanok felokosítása is egyre elterjedtebb.

A smart home megatrend hosszú távú üzleti kilátásai ellenére az iparág integrátorainak részvényárfolyamai – a kisebb méretű techcégek többségéhez hasonlóan – a piaci átlaghoz képest jelentősen leértékelődtek idén, ahogy azt fent is láthattuk. „Éppen ezért az egységnyi profitra jutó ár, vagyis a P/E vagy az EV/EBITDA mutatók alapján kifejezetten jó vételi lehetőségek alakultak ki a szektor részvényei esetében. Ha az iparág megkerülhetetlen szereplőinek számító integrátorok jelenlegi árfolyamai mellett a jövőbeli kilátásaikat, továbbá az S&P 500 átlagához képest az EV/EBITDA, valamint az előremutató P/E rátájukat is megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy

igen kedvező árakon szállhatunk be egy olyan szektorba, amely a jövő egyik meghatározó megatrendje

- mondja Zakár Tivadar, az SPB portfóliómenedzsere.

A magyar tőzsdén is megjelenhet idén az első okosotthon-cég

A 2017-ben alapított magyar Chameleon Smart Home a világon elsőként fejlesztett az okosotthont az okostársasházzal és az okosvárossal összekapcsoló, felhőalapú applikációt, amelyet 2021-ben a Dubaji Világkiállításon mutatott be. A Chameleon által fejlesztett platformfüggetlen okosotthon-rendszert már több mint ezer társasházi lakásban és közel ötszáz családi házban használják Magyarországon, ám a cég megoldásai már Szerbiában, Romániában és Németországban is elérhetőek.

A Chameleon idén Kanadában folytatta terjeszkedését, és 2024 végéig több mint ezer torontói lakásban helyezi működésbe az otthonok okoseszközeinek irányítására, valamint a társasházi funkciók és szolgáltatások vezérlésére egyaránt alkalmas rendszerét. A tervek szerint a Chameleon részvényei a hazai középvállatok tőzsdei megjelenését elősegítő Mentor Program keretein belül 2022-ben regisztrálásra kerülhetnek a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán.

Címlapkép: Getty Images