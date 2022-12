Itt a bűvös dátum, ami Magyarország energiaellátását veszélyezteti

Gulyás Gergely a tegnapi Kormányinfón elmondta, hogy akkor lesznek kénytelenek az árplafonon változtatni, ha az ellátásbiztonság veszélybe kerül, és most a Molnak kell választ adnia arra, hogy az ellátásbiztonságot képes-e garantálni, vagy sem. A Mol szerint rövid úton vissza kell építeni az üzemanyag-importot, emellett a február 5-i dátumra hívta fel a figyelmet válaszában az olajcég - de mégis mi fog történni február 5. után, ami jelentősen megnehezítheti a magyarországi energiaellátást?

A Mol reagált tegnap a kormányzati kommunikációra, az olajcég emlékeztetett, hogy érkeznek az európai szankciók, amelyek hatásait még nem lehet megjósolni, de az biztos, hogy amikor február 5. után az orosz gázolaj eltűnik az európai piacokról, negatív következményekkel kell számolni. A Mol szerint ezért

AZ ELLÁTÁSBIZTONSÁG VISSZAÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VISSZA KELL ÉPÍTENI AZ ÜZEMANYAG-IMPORTOT, AMI 2-3 HÓNAPOT VESZ IGÉNYBE.

De miért is olyan fontos ez a február 5-i dátum?

Mint tudjuk, az Oroszországból az EU-ba érkező nyersolaj tengeri szállítása december elejétől tilos lesz, a gázolaj, a repülőgép-üzemanyag és más olajtermékek behozatala pedig néhány hónappal később, azaz februárban majd kerül betiltásra. A február 5-i dátumot kifejezetten fontosnak tartja Pletser Tamás is, az Erste olaj- és gázipari elemzője, akivel a témában még pár hete beszélgettünk. Elmondása szerint bár az orosz vezetékes olajimport-embargóról felmentést kaptunk eddig (tehát december 5. utántól is vehetünk vezetékes orosz nyersolajat, illetve február 5-től is vehetünk feldolgozott orosz olajtermékeket), az EU-szintű embargó érkezésével azonban egy, számunkra is kedvezőtlen változás lesz, február elejétől ugyanis az EU-n belül sem exportálhat majd senki nyersolajat és olajtermékeket.

Vonatkozni fog ez a szabályozás például a Slovnaftra, a Mol szlovák finomító-leányvállalatára is – februártól ők is csak Szlovákiában adhatnak majd el, pedig a vállalat piacának mintegy kétharmada nem Szlovákiát jelenti, hanem kulcsfontosságú szerepe van a cseh energiaellátásban (a csehszlovák éra alatt felépült hálózat miatt), de Magyarországnak is adnak el jelentős mennyiségű dízelt a Slovnaftál, mutatott rá a szakértő. Pletser szerint - és a vállalat friss kommunikációja is ezt tükrözi -

a Mol csoporton belül nagyon nehéz feladat lesz pótolni a kieső Slovnaft-dízelt.

