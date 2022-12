Eurizon: a piac most azt gondolja hogy az USA az inflációs csúcson túl van

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"A hírek és gazdasági adatok továbbra is folyamatosan érkeznek a világ minden tájáról, és a szokásos elemzések is rendületlenül készülnek ezekkel kapcsolatban. Továbbra is – csak a legevidensebbeket említve – az Európai Központi Bank várható monetáris lépései, az európai recesszió vagy a kínai zéró-Covid politika és a lezárások hatásai az elemzések gyakori témái, viszont a piacokat ezek a korábban fontosnak tűnő hírek most sokkal kevésbé izgatják.

Az USA infláció a legfőbb piacmozgató jelenleg, és feltehetően egy darabig még az is marad. Az infláció „mozgatja” ugyanis a FED-et, a FED mozgatja ezáltal a globális kötvény- és részvénypiacokat, és a USD árfolyamát. Az inflációtól induló összefüggés-láncolat itt messze nem áll meg, mert a dollár kamata és árfolyama például a fejlődő térség tőkepiaci mozgását is jelentősen meghatározza, ahogy a FED lépései sem csak a tőkepiacra, hanem természetesen a reálgazdaságra is jelentős hatással bírnak. A bevezetőben említett USA-n kívüli hírek is csak annyiban mozgatják a piacokat, amennyire azok mozgatni tudják az USA inflációval kapcsolatos várakozásokat (a kínai lezárások miatt a csökkenő kereslet a nyersanyagok iránt például pozitív ilyen szempontból).

Ha tehát a piacnak lenne egy viszonylag stabil jövőképe az infláció alakulásával kapcsolatban, akkor lehetne egy sokkal magabiztosabb forgatókönyve is a tőkepiac várható (a következő egy évre mindenképpen vonatkozó) mozgásával kapcsolatban is. Az októberi, vagyis a legfrissebb USA inflációs adat mind a várakozásoknál, mind az előző havinál jelentősen kedvezőbb volt. Ez ugyan csak egy adat, ráadásul az azóta megszólaló összes FED kormányzó is óva int mindenkit ennek túlértékelésétől, a piaci reakciók mégis igazolják a fent leírt inflációs adat piacmozgató „dominanciáját” a csökkenő FED-szigor hirtelen árazásával és a tőkepiaci (lánc)folyamatok látványos beindulásával/javulásával. Ahogy azonban a FED-kormányzók is végzik a dolgukat a túlzónak tűnő reakciók hűtésével, úgy a piac sem tud nagyon mást, mint a saját dolgát tenni és így várakozásokat kialakítani, és ez alapján cselekedni. A várakozás jelenleg egyértelműen az, hogy az USA az inflációs csúcson túl van.

Ez most éppen egy pozitív várakozás, ezért érdemes az USA inflációt leginkább meghatározó tényezőket – az ellátásilánc-problémákat, a nyersanyagárak alakulását és a munkaerőpiaci helyzetet – egyenként is megvizsgálni annak érdekében, hogy a várakozás valóban megalapozott-e, vagy csupán az „egy jó adat miatti hirtelen öröm” eredménye. Az ellátási láncok esetében javulás látható és várható, ahogy a nyersanyagpiaci ármozgásoknál is az infláció csökkenése irányába mutató tényezők hatnak leginkább (ebben a kínai, Covid miatti lezárások, a reálgazdaságok lassulása és az orosz nyersanyagtól való függetlenség a legmeghatározóbbak). A legnagyobb kérdés a munkaerőpiaccal kapcsolatos, és a FED-nek is ez okozza a legnagyobb problémát, ugyanis egyértelműen a feszes munkaerőpiac jelenti a legnagyobb kockázatot az infláció tartós csökkentésében. A munkaerőpiaci feszesség ugyan némileg enyhül, de nem kellő mértékben az inflációs célok eléréséhez, valamint a „kellő mérték” elérése újabb problémával, a recesszióval fenyeget.

A fenti tényezők összhatásaként azért az USA esetében csökkenő inflációra és ezért kevésbé szigorú FED-re számítunk, erős recessziós kockázattal. Az inflációs jövőképünk tehát viszonylag stabil, de a tőkepiaci és reálgazdasági kilátások sajnos bizonytalanok, főleg a gazdasági aktivitás mértékét illetően. Emiatt a részvénykitettséget még nem növeljük, viszont folytatjuk az előző ajánlóban megkezdett átsúlyozást a nyersanyageszközökből a kötvények felé. Durációt is növelünk a pénzpiaci eszközök súlyának csökkentésével a kötvények javára."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.