K&H alapok kezelője: ismét előtérbe kerülhetnek a recessziós kockázatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"November hónap során – szemben az idei teljes évben látott nagyon gyenge teljesítménnyel – újra jól szerepeltek a klasszikus, részvényeket és kötvényeket vegyesen tartó portfóliók. A részvénypiacokon folytatódott az október közepén indult medvepiaci rali, míg a kötvénypiacon jelentős hozamcsökkenést láthattunk, ami jót tett a kötvények árfolyamának. A várnál kedvezőbb októberi amerikai inflációs adatot követően a befektetők a korábban vártnál óvatosabb Fed-kamatemeléseket és az esetleges inflációs fordulat növekvő esélyeit próbálták beárazni. A következő, december közepén esedékes amerikai kamatemelés már kisebb lehet, mint az előzőek, azonban a magas dollár kamatszint tartósan, akár a jövő év egészében is velünk maradhat. Mindez természetesen rá fogja nyomni bélyegét a gazdasági aktivitásra és a részvénypiacok kilátásaira is. A piac jelenleg kevésbé törődik ezzel, azonban a következő hónapokban ismét előtérbe kerülhetnek a recessziós kockázatok, így továbbra is óvatos megközelítést javaslunk a részvénypiacokkal kapcsolatban. A kötvénypiacok ezzel szemben az inflációs fordulat közeledtével és a gazdasági lassulás várható beárazásával egyre vonzóbbnak tűnnek.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. Ennek megfelelően a vegyes alapjainkban továbbra is jelentősen a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg ezzel együtt megnöveltük a biztonságosabb pénzpiaci eszközök arányát. A részvény-befektetéseken belül továbbra is tartjuk azoknak a régióknak és szektoroknak a felülsúlyát, amelyeket kevésbé érinthetnek negatívan az emelkedő kamatok és a geopolitikai problémák. A szektorok szintjén a hagyományosan defenzív ágazatok, mint például a gyógyszeripari vagy az élelmiszeripari szegmens részvényei lehetnek stabilabbak egy bizonytalanabb környezetben. A kötvényeket kis mértékben a hosszú távú súly alatt tartjuk, azonban az utóbbi hónapokban már fokozatosan növeltük a hosszabb kötvények arányát a portfóliókban. A pénzpiaci eszközöket jelentősen felülsúlyozzuk, amelyet a magas hazai hozamkörnyezetben és inverz hozamgörbe mellett rövid futamidejű, néhány hónapos lejáratú kötvényekkel valósítunk meg."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.