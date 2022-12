Váratlant léptek a magyar profi befektetők – Újra eljött a részvények ideje?

Hónapok óta csökkent a részvények, és ezzel párhuzamosan nőtt a kötvénybefektetések súlya a hazai portfóliómenedzserek modellportfólióiban egészen novemberig. Az állampapír-hozamok csökkenése jó kiszállási pontokhoz vezetett, így a hazai profik ezt ki is használták. A szakemberek a Portfólió-ajánlók keretében kifejtették, hogy akár a medvepiac vége is eljöhet, de a recesszió és a magas infláció továbbra sem került le az asztalról.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a novemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Equilor Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Tényleg jön a részvénypiaci fordulat?

A novemberi portfólió-ajánlókban a portfóliómenedzserek egy része pozitív a részvénypiacok kapcsán és úgy látja, hogy akár a medvepiac részét is elhozhatja idén a Mikulás. A november historikusan pozitív hozamot szokott jelenteni a befektetők számára és általában decemberben is folytatódni szokott az öröm. Természetesen itt nem arról van szó, hogy elmarad a globális recesszió, inkább csak arról, hogy a befektetői perspektíva javul. A legfontosabb piacmozgató adat a Federal Reserve kamatemelési pályájának az alakulása, amit az infláció változása, valamint a foglalkoztatottság befolyásol a legjobban – írják többen is.

Továbbra is központi téma az infláció. Az összefoglalókból kiderül, hogy globális viszonylatban egyre több jel utal arra, hogy az infláció nagyjából elérte csúcspontját és a közeljövőben lassulás várható. Az azonban továbbra is bizonytalan, hogy az infláció végül milyen szinten stabilizálódik. Ráadásul fennáll a kockázata, hogy egy átmeneti lassulást követően újra emelkedni kezdenek az inflációs mutatók. Ha rövidtávon nem kerül sor egy globális gazdasági recesszióra, az infláció kényelmetlenül magas szinten horgonyozhat le. Ez nyomás alá helyezné a jegybankokat, hogy 2023 második felében ismét emeljék az irányadó kamatokat – fejtik ki véleményüket a magyar szakemberek.

A recessziós félelemek sem halványultak el, a vállalati negyedéves jelentések alapján a cégek egyre óvatosabbak, hiszen az energia vállalatokkal nem számolva az eredmények nulla százalékos növekedés közelében vannak a harmadik negyedév során és rég voltak ilyen nyomottak historikusan is. A negyedik negyedéves várakozások is egyre lejjebb kúsznak, hiszen a szokásos ünnepi vásárlási láz idén gyengébb lehet.

A hazai portfóliómenedzserek közül vannak, akik úgy látják, hogy a várhatóan tovább romló növekedési kilátások miatt indokolt az óvatos részvénykitettség tartása, viszont a korrekciók alkalmasak lehetnek a hosszú távú részvénykitettség építésének folytatására.

Abban többen is egyetértenek, hogy a várhatóan tetőző inflációs folyamatok és a lassuló ütemű kamatemelési ciklus kedvez a kötvénypiaci befektetéseknek. Van, aki szerint a közelmúltban lezajlott masszív hozamcsökkenés után a hazai állampapírpiac középtávon már nem annyira vonzó, de a rövidebb futamidejű devizában denominált kötvények forintra lefedezve még mindig extra hozamlehetőséggel kecsegtetnek.

A hazai kötvényeknél többen is profitot realizáltak

A jó hazai kötvénypiaci teljesítményen sokan profitot realizáltak novemberben, így októberhez képest csökkent ennek az eszközosztálynak a súlya a modellportfólión belül. Ezzel párhuzamosan néhányan már keresik a részvénypiaci beszállási lehetőségeket, itt mindegyik régió kapott egy enyhe felülsúlyt, akárcsak a pénzpiaci eszközök, amelyek szintén megágyazhatnak a jó befektetési lehetőségekhez szükséges mihamarabbi beszálláshoz.

A mintaportfóliókon belül továbbra is tartják jelentős előnyüket a hazai kötvények, ezeket csak jóval lemaradva követik a második helyen a pénzpiaci befektetések, majd a nemzetközi kötvények. A részvények több kategóriája továbbra is csak a sor végén kullog.

Novemberben a profitrealizálás miatt ismét 40% alá csökkent a kötvénybefektetések modellportfólión belüli aránya, miután folyamatos csúcsokat döntött az utóbbi hónapokban. Mindeközben az alternatív befektetések súlya is tovább csökkent, a részvényeké és a pénzpiaci eszközöké pedig most nagyobbat emelkedett.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Shutterstock