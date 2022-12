Egy lépéssel közelebb a Graphisoft Park részvényeinek eurós jegyzése

A Graphisoft Park 2022. november 29-én tartott rendkívüli közgyűlésen a társaság igazgatótanácsa arra kért felhatalmazást, hogy kezdeményezze a Budapesti Értéktőzsdénél a társaság részvényeinek euróban történő jegyzéséhez szükséges lépések megtételét, továbbá tegye meg a szükséges lépéseket az osztalék euróban történő folyósítása érdekében is - közölte a társaság

A közgyűlésen a korábbiakhoz képest lényegesen nagyobb számban jelentek meg kisrészvényesek, akik 0,1 százaléknál kevesebb, esetenként csak néhány darab részvénnyel rendelkeznek. Köztük megjelent és felszólalt az a kisrészvényes is, akinek eredeti javaslatára született a közgyűlési előterjesztés. A határozathozatalt megelőzőzen a résztvevők részletesen is megvitatták a javasolt változás költséghatását, elsősorban olyan kisrészvényesek esetében, akiknek esetleg jelenleg nincs még euró alapú folyószámlájuk. A vita során egyetlen kivétellel a megjelent kisrészvényesek is amellett foglaltak állást, hogy az átállás várt előnyei meghaladják az esetlegesen felmerülő költségtöbblet jelentette hátrányt, ezért támogatták az előterjesztést.

A vitát követően 6 614 993 darab részvény „igen” szavazata, valamint 49 darab részvény „nem” szavazata mellett, tartózkodás nélkül az alábbi, korábban már közzétett, vonatkozó számú határozat született:

A közgyűlés felhatalmazza a társaság igazgatótanácsát, hogy kezdeményezze a társaság nyilvános piacra bevezetett részvényeinek jegyzését és kereskedését bonyolító Budapesti Értéktőzsdénél, valamint az osztalék folyósítását lebonyolító szolgáltatónál a szükséges technikai módosítások elvégzését annak érdekében, hogy a társaság részvényeivel történő kereskedés és a közgyűlés által euróban jóváhagyott osztalék folyósítása is euróban történjen.

Ezen felhatalmazás alapján a társaság igazgatótanácsa egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

A vonatkozó számú közgyűlési határozat alapján a társaság igazgatótanácsa úgy dönt, hogy kezdeményezi a társaság nyilvános piacra bevezetett részvényeinek jegyzését és kereskedését bonyolító Budapesti Értéktőzsdénél a szükséges technikai módosítások elvégzését annak érdekében, hogy a társaság részvényeivel történő kereskedés euróban történjen. Az igazgatótanács felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját a szükséges eljárás megindítására. Az igazgatótanács felhívja a társaság menedzsmentjét, hogy az euróban történő osztalék fizetés technikai és adminisztratív lebonyolítását vizsgálja tovább.

A döntés alapján a társaság benyújtja kérelmét a Budapesti Értéktőzsdéhez, mely szerint a társaság részvényeinek termékismertetőjében a jegyzés devizaneme a jelenlegi HUF helyett EUR legyen. Az előzetes egyeztetések szerint erre várhatóan 2023. év elejétől kerülhet sor. Az osztalék euróban történő folyósítása érdekében történő lépésekről a társaság a későbbiekben fog tájékoztatást közzétenni.

A társaság megismétli a közgyűlési előterjesztésben is hangsúlyozott felhívást, mely szerint a részvényesek tájékozódjanak értékpapírszámlavezetőjüknél a változás náluk megjelenő technikai és költséghatásáról, mely eltérő lehet az egyes szolgáltatóknál.

A Graphisoft Park árfolyama idén 17 százalékos mínuszban van.

