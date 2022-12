Hullámvasútra kerültek idén a tőzsdék, de mire lehet számítani jövőre?

Sok mindent lehet mondani a tőzsdék idei évére, de azt nem, hogy unalmas lett volna. Viszont a tőzsdék a jövőt árazzák, így az izgalmasabb téma már nem az, hogy mi történt idén, hanem hogy mi vár ránk jövőre. Persze nem teljesen elhanyagolhatók az idei év történései sem, hiszen ezek közül számos a 2023-as évre is áthúzódik és meg fogja azt határozni. A mai írásban összegyűjtöttem, hogy mire számítunk a makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatban; milyen tendenciák várhatók részvénypiacokon; és végül azt is, hogy miért lehetnek jövő izgalmasak a kötvénypiacok.

Makro kilátások

Ahogy 2022-ben is, úgy jövőre is az infláció alakulása, a gazdasági recesszió, valamint a háború körüli események fogják jó eséllyel irányítani a piaci elmozdulásokat. Amerikában az infláció júniusban tetőzhetett és az évre 8,1 százalékos pénzromlást várnak az elemzők, míg 2023-ra már akár 4,3 százalékra is lecsökkenhet az áremelkedés üteme. Az infláció visszaszorításában a Federal Reserve játssza a legnagyobb szerepet és az idei év hat kamatemelését követően, 2023-ban további egy-két emelésre számítanak az elemzők. Ugyan sok múlik a decemberi gazdasági adatokon, a jelenlegi várakozások alapján akár 5 százalék fölé is emelheti a jegybank a terminal rate-et, majd ezt szinten tarthatja a jegybankárok kommentárja alapján.

Az infláció visszaszorítására használt kamatemelési pálya a gazdaságot recesszióba döntheti 2023-ban és itt a legfontosabb kérdés, hogy milyen mély lehet a gazdasági visszaesés mértéke. A jelenlegi konszenzus alapján ez egy enyhébb lassulásban ölthet testet, hiszen az amerikai gazdaság továbbra is erős, valamint a fogyasztói költekezés is stabil, ugyan a fogyasztói hitelállomány és a hitelkártya költekezések elkezdtek emelkedni. A gazdasági kilátások szintén romlanak a jövő évre, hiszen 2023-ban az amerikai gazdaság csak 0,4 százalékkal bővülhet, ami a gazdasági szereplőket óvatosságra intheti. A jegybank szigorítása az M2 pénzmennyiség növekedésének a drasztikus csökkenését eredményezte, hiszen a Covid időszak alatti ingyen pénz időszaka véget ért, sőt a jegybank eszköz értékesítésen keresztül tovább csökkenti a gazdaságban elérhető pénzmennyiséget.

A foglalkoztatottság továbbra is erős, hiszen a legfrissebb októberi adat is azt mutatja, hogy továbbra is növekszik az elérhető állások száma, tehát a recessziós várakozás még nem jelenik meg a munkaerőpiacon. A jegybanki szigort leginkább az ingatlanpiacon látjuk, hiszen éves bázison közel 37 százalékkal estek vissza az új ingatlanok értékesítései, valamint az ingatlanárak emelkedése 10 százalék köré csökkent, míg az év elején ez 20 százalék felett volt.

Nem csak a tengerentúli gazdaság szenvedheti meg a jövő évet, de az öreg kontinens is. Európában a háború tovább sanyargatja a gazdaságokat, valamint az energiaválság még rosszabb lehet jövő télen, mint idén, hiszen jó eséllyel nehezebb lesz feltölteni a gáztározókat. A háború nem csak Oroszországot és Ukrajnát sújtja, hiszen már az európai országok, valamint az USA is egyre szűkösebb katonai készletekkel bír, így csak idő kérdése, hogy meddig tudják támogatni az ukrán hadsereget. Ahogy az USA-ban is, Európában is az infláció letörése a legfőbb célja az EKB-nak, de azért itt még ez várat magára. A novemberi adat 10 százalékos drágulást mutatott a régióban, de egyes országokban, mint ahogy hazánkban is ez meghaladta a 20 százalékot. Az elemzők idénre 8,5 százalékos átlagos inflációval számolnak, míg jövőre akár 5,9 százalék köré is csökkenhet. Itt azért szkeptikusabbak vagyunk, hiszen az energia árak 35 százalékkal emelkedtek éves szinten novemberben, tehát, ha a háború elhúzódik, további nyomás maradhat az energia árakon. Az eurozóna gazdasága szintén recesszió felé közelít és ugyan még idén 3,2 százalék körüli gazdasági bővülést várnak az elemzők, jövőre 0,1 százalékkal zsugorodhat a gazdaság. Az elmúlt három hónap alatt az EKB mínusz 0,5 százalékról, 1,5 százalékra emelte az irányadó kamatot és eltökélt, hogy tovább emelje a rátát, ameddig az infláció vissza nem kúszik a 2 százalék körüli célszintig. Ez azonban még odébb lehet. Az EKB terminal rátája 2,5 -3 százalék körül van, ami azt jelenti, hogy még akár három 50 bázispontos emelést is bejelenthet a jegybank. Jelenleg a határidős piacok 2,77 százalékos kamatszint csúcsot áraznak be.

Részvénypiaci kilátások

Az év utolsó három hónapja általánosságban pozitív hozamokat szokott eredményezni és eddig az idei év sem kivétel. Az S&P 500 októberben elért mélypontja óta közel 17 százalékos emelkedést tudhat maga mögött az index és mivel a decemberi hónap a mikulás raliról, valamint a pozitív hozamokról híres, úgy gondoljuk, hogy ez az emelkedés akár jövő év elejéig is kitarthat.

Azonban ezt követően már érdekesebb helyzet elé nézünk.

2023-ban tovább folytatódhatnak a kamatemelések és ez valószínűleg recesszióba vagy stagnálásba kényszerítheti az amerikai gazdaságot, azonban a legfrissebb adatok alapján nem kizárható a soft-landing esélye. Ezt több dolog alátámasztja, de a legfontosabbak a fogyasztói költekezések, valamint bevételek, illetve az infláció csúcsosodása. Októberben a személyes jövedelmek 0,7 százalékkal emelkedtek hó/hó alapon, míg a költekezés 0,8 százalékkal emelkedett, felülmúlva 0,4 százalékos áremelkedést, tehát a fogyasztók valóban stabilak. Ezen felül, a gazdasági növekedés 3 százalék körül lehet a negyedik negyedévben, illetve a beszerzési menedzser index is enyhén csökkent az expanziós szint alá. Ezek mind egy enyhe recessziónak az árulkodó jelei, ami akár pozitív képet is vetíthet elénk a részvénypiacokkal kapcsolatosan jövőre. Azonban a csökkenő vállalati eredmények okozhatnak még meglepetést.

Az európai piacokon véleményünk szerint árnyaltabb a kép hiszen a már említett háborús körülmények, valamint a várható mélyebb recesszió alulteljesítővé teheti az európai piacokat, az amerikaiakkal szemben. Azonban vannak olyan piacok, amik nagyon alulértékeltek, mint a lengyel piac, de a román vállalatok is felülteljesíthetnek, melyeket jobban favorizálunk a hazai részvényekkel szemben a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika miatt.

Értékeltséget tekintve, az S&P 500 historikus átlagához képest felülértékelt, de ez nem csoda az elmúlt pár hét emelkedése után. Jelenleg 18-as előremutató P/E rátával kereskedik, felülmúlva a 16-os átlagos értéket. Az európai Stoxx 600 index 12-es P/E értékeltsége alulértékelté teszi, hiszen a tízéves átlagos értékeltsége 14-es szint körül van.

A képet tovább árnyalja, hogy az amerikai hozamgörbe masszív invertálódást mutat, mely historikusan tekintve a legtöbb esetben igen jól jelezte előre a gazdasági hanyatlást. Emellett további negatívum a részvénypiacok piaci kockázati prémiumának igen jelentős összeszűkülése historikus viszonylatban.

Kína érdekes lehet még a közeljövőben, ugyanis elkezdtek mutatkozni a zéró-kovid politika feladásának a csírái, persze a kínai ingatlanpiac továbbra is Damoklész kardjaként lóg a gazdaság felett.

Kötvénypiaci kilátások

A kötvény oldalon számtalan kérdés merül fel és itt elmondható, hogy az időzítés a legfontosabb. Kezdve a globális kötvényekkel, hozam emelkedés várható, hiszen a Fed, illetve az EKB is folytatni fogja a kamatemelési pályáját, azonban Amerikában már csak egy vagy kettő kamatemelésre számítanak az elemzők, tehát az amerikai kötvényeknél az időzítés lesz a kulcs. Ahogy fentebb említettük, a Fed kamatemelés a gazdasági adatoktól függ, de az infláció már akár el is érhette a csúcsát, így itt hamarosan csökkenhetnek a kötvény hozamok, ami a kötvény szegmens teljesítményét pozitív irányba lökheti.

A hazai kötvényeket a gázárak, EU-s pénzek alakulása, a forint árfolyama, a kamatpolitika, valamint az infláció tetőzése alakíthatja. A hazai infláció a régióban az egyik legmagasabb, de várhatóan 2023 első negyedévében csúcsosodhat, persze ez is sok mindentől függ. A benzinárstopot januártól valószínűleg kivezethetik, hiszen a Százhalombattai finomító karbantartási munkálatai miatt nem tud elég üzemanyagot szállítani a kutakra, így a kormány nem fog tudni mit tenni, mint megszüntetni az ársapkát, aminek hatására lecsökkenhet a kereslet, így a szűkösség enyhülhet. Ez persze további nyomást helyezhet az inflációra, de ezt követően elkezdhet csökkenni. Az EU-s pénzekkel kapcsolatos megállapodás bekövetkezte szintén pozitívan érintheti a kötvényeket, de a jelenlegi álláspont szerint még hónapokba telhet, mire valamennyi pénzt láthat a kormány. Összegezve, úgy gondoljuk, hogy hamarosan duráció hosszabbításra kell felkészülni, hiszen az MNB akár kamatot is csökkenthet 2023-ban, ami szintén jót jelenthet a kötvények számára.

Összességében, van pár szektor amit preferálunk és ezek közé tartozik az energia szektor is, hiszen továbbra is felülteljesítő maradhat, valamint a kötvénypiacok is érdekesek lehetnek.

Azonban, továbbra is éberen kell figyelni a piacokat, jó eséllyel jövőre sem lesz unalmas éve a befektetőknek.

Címlapkép: Getty Images