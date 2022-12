Történelmi esemény: nem fogod elhinni, ki lett a magyar állam legnagyobb hitelezője

Árgyelán Ágnes 2022. december 07. 17:00

Sosem történt még olyan a magyar államadósság-finanszírozásban, mint októberben: a friss számok szerint a magyar lakosság lett az állam legnagyobb hitelezője, maga mögé utasítva a hitelintézeteket és a külföldi befektetőket is. Ez annak is köszönhető, hogy jó pár szenvedős hónap után a lakosság ismét rátalált az állampapírokra, de vannak itt más érdekességek is.