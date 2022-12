Brutális adót kap a nyakába a Mol, zuhan az árfolyam

Tegnap reggel érkezett a hír , hogy az üzemanyag-árstop eltörléséből fakadó Mol-profitnövekedést az állam elvonja, és a rezsivédelmi alapba irányítja. A lépés abban a tekintetben nem nevezhető meglepőnek, hogy a Mol így is jelentős profitot könyvel el, a büdzsének pedig jövőre nagy szüksége lesz plusz forrásokra, az esti közlöny részletei alapján pedig azt is meg lehet már becsülni , hogy körülbelül mennyi lesz a kormány többletbevétele az extraprofitadó megemelése után. A szám nem kicsi, ahogy a Mol részvényárfolyamában ma reggel látható mínusz sem.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda déli jelzésével összhangban tegnap este a közlönyben a kormány ki is hirdette a legújabb döntését: a kőolaj termelőkre (magyarul a Molra) eddig kivetett különadó, azaz a kormány által extraprofitadónak nevezett teher 40%-os kulcsát 95%-ra emeli a kormány.

Az adó alapja az nyugati típusú Brent kőolajnak és az orosz Ural típusú kőolajnak a különbözete, ez a Brent-Ural spread az elmúlt hónapokban komoly pályát járt be: a háború előtt csupán néhány dollár volt a különbség és jellemzően az Ural volt akkor is az olcsóbb termék, a háború kitörése után azonban meredeken nőtt a spread, a csúcson több mint 37 dollár is volt a különbség. Bár ez azóta valamelyest normalizálódott, viszont energiapiaci elemzők szerint a nemrég életbe lépett EU-s szankcióknak az is lehet a hatása, hogy a világpiaci ár (Brent) emelkedése mellett az orosz Ural jegyzése csökken és a spread ezért ismét kitágulhat, amiből azok az olajvállalatok profitálnak, amelyek még mindig hozzájutnak az orosz kőolajhoz, ilyen Magyarországon a Mol is.

Brent-Ural spread, forrás: neste.com

A finomítás esetében keletkezik a Molnál a Brent-Ural olaj árkülönbözetében spread, vagyis olcsón jut nyersolajhoz a társaság (a 9,6 millió tonnás teljes éves finomítói kapacitás 70%-a esetében orosz eredetű olajat dolgoz fel), közben viszont a feldolgozott termékeket drágább, piaci áron értékesíti (a benzinárstop kivezetése után mindenkinek), és a kormány érvelése szerint ebből fakad egyfajta extraprofitja a cégnek. A spread kitágulása azonban az új kormánydöntés után már nem igazán fog számítani a Molnak legalábbis a profitabilitás szintjén, a 95 százalékos különadó-kulccsal ugyanis a különbözetnek köszönhető jövedelem szinte teljes egészét elveszik az olajcégtől.

A frissített paraméterek mellett (25 dollár körüli spread, 95%-os adókulcs, 391 forintos dollárárfolyam, 50 millió hordónyi éves finomítói kapacitás az orosz olajra) a Portfolio számításai szerint az adódik, hogy

EBBŐL, A TELJES EGÉSZÉBEN MOL ÁLTAL FIZETENDŐ EXTRAPROFITADÓBÓL 470-480 MILLIÁRD FORINTOS BEVÉTELHEZ JUT AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS ÉVES SZINTEN.

Azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy megközelítő becslés és azt feltételezi leegyszerűsítő módon, hogy a jelenlegi paraméterek (árfolyamok, árfolyamspreadek), valamint külső feltételek és körülmények (olcsóbb orosz olaj rendelkezésre állása) fennmaradnak 2023-ban is, ami egyébként nehezen elképzelhető, főleg hiszen havonta számolják az adóalapot), mert abban az esetben jöhet be ez az összeg, az egész évre vetítve.

A Mol már a tegnapi kereskedésben is negatívan reagálta le a miniszterelnök extraprofitadó növeléséről szóló bejelentését és 2,6 százalékos mínuszban zárt végül a részvény, a részletekre ugyancsak reagáltak ma a befektetők,

jelenleg 5,6 százalékos a mínusz.

Update 9:20

Az alábbi rövid távú grafikonon még szemléletesebben látszik az árfolyam beszakadása, itt egyébként látható, hogy a kezdeti 5,8 százalékos mélypontról egyelőre sikerült kicsit felhúzni az árfolyamot, jelenleg "csak" 4,2 százalékos a mínusz.

Kiemelkedően magas forgalom mellett adják a befektetők a papírt.

