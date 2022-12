Döntött a kormány: pénzeső vagy érvágás vár most a Molra?

A kormány tegnapi intézkedésével a Mol által fizetett extraprofitadó kulcsát az eddigi 40 százalékról 95 százalékra emelte. Ezzel becsléseink szerint mintegy 200-210 milliárd forint többletbevételre tehetnek szert, ami kimondottan jól fog jönni a kormánynak, amely éppen most írja újra a 2023-as költségvetést. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy mi a Molt érintő kormányzati bejelentéseknek a teljes mérlege: a mérleg egyik felén tehát látható a különadó emelése több száz milliárd forint értékben, a mérleg másik oldalán viszont ott van a benzinárstop kivezetése, ami lehetőséget ad az olajcégnek arra, hogy piaci áron nagyobb mennyiséget értékesítsen üzemanyagból, mint az elmúlt bő 1 évben az árstop ideje alatt. Az igazán fontos kérdés ebben a helyzetben az, hogy végülis jól jön ki a Mol ebből a helyzetből, vagy nagyon nem?

A negatív oldal

Ahogy arról már beszámoltunk, a kormány a Mol által fizetett extraprofitadó kulcsát az eddigi 40 százalékról 95 százalékra emelte, az adó alapja a nyugati típusú Brent kőolajnak és az orosz Ural típusú kőolajnak a különbözete, azaz a Brent-Ural spread.

Ez a különbözet a február előtt csupán néhány dollár volt, a háború kitörése után azonban meredeken nőtt a spread, a csúcson több mint 37 dollár is volt a különbség. Bár ez azóta valamelyest normalizálódott, viszont energiapiaci elemzők szerint a nemrég életbe lépett EU-s szankcióknak az is lehet a hatása, hogy a világpiaci ár (Brent) emelkedése mellett az orosz Ural jegyzése csökken és a spread ezért ismét kitágulhat. Ebből elméletben azok az olajvállalatok profitálnak, amelyek még mindig hozzájutnak az olcsó orosz kőolajhoz miközben piaci áron értékesíthetik a feldolgozott termékeket, ilyen Magyarországon a Mol is.

A gyakorlatban azonban ez nem így lesz, a különbözetből fakadó "extraprofitnak" ugyanis szinte az egészét elvonja az olajtársaságtól az állam. Hogy ez számokban pontosan mit is jelent, arról tegnap esti elemzésünkben már értekeztünk, számításainkat most Pletser Tamás, az Erste olaj és gázipari elemzője is megerősítette: a frissített paraméterek mellett (24 dollár körüli spread, 95%-os adókulcs, 391 forintos dollárárfolyam, 50 millió hordónyi éves finomítói kapacitás az orosz olajra) az adódik, hogy ebből, a teljes egészében Mol által fizetendő extraprofitadóból 460-470 milliárd forintos bevételhez jut az állami költségvetés éves szinten.

Azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy megközelítő becslés és azt feltételezi leegyszerűsítő módon, hogy a jelenlegi paraméterek (árfolyamok, árfolyamspreadek), valamint külső feltételek és körülmények (olcsóbb orosz olaj rendelkezésre állása) fennmaradnak 2023-ban is, ami egyébként nehezen elképzelhető, főleg hiszen havonta számolják az adóalapot), mert abban az esetben jöhet be ez az összeg, az egész évre vetítve.

Megközelítő számításaink szerint a nyári (25%-ról 40%-ra történő) kulcsemeléskor 260 milliárd forintnyi bevételhez jutott volna az állami büdzsé a Mol extraprofitadójából éves szinten, ehhez képest, ha a 2023-as év egészére vetítjük a mostani változás költségvetési vonzatát, akkor azt mondhatjuk, hogy a kormány ezzel az intézkedésével talált most

200-210 milliárd forintnyi többletbevételt

jövőre a nyári eredeti számításaihoz képest - ezt a logikát Pletser is megerősítette, ő modelljében 200 milliárdos többlettel számolt.

A pozitív oldal

Ha feltételezzük, hogy a Mol 70 százalékos magyar nagykereskedelmi piaci része visszaáll 2023-ban, akkor körülbelül 1,4 milliárd liter benzint és 3,2 milliárd liter dízelt fog eladni jövőre a 2021-es mennyiségeket feltételezve, kezdi számításait Pletser. Ez egyébként vélhetően alábecslés is, ugyanis a Molos forrásaink szerint a 2018-19-es átlagos forgalommal lehet számolni 2023-ra, amik valamivel magasabbak voltak a tavalyi, koronavírus miatti karanténos év számánál.

Mindenesetre maradva a '21-es volumennél és azzal a feltételezéssel élve, hogy marad a 617 forintos benzin és 699 forintos dízel ár egész éven át és levesszük az áfa és jövedéki adó különbséget, illetve a 30 forintos becsült kiskereskedelmi marzsot is, akkor az jön ki, hogy a benzinen 52,8 forint, a dízelen 117,4 forint extra nettó bevételtöbblete van 2023-ban a 480 forintos árhoz képest a Mol csoportnak.

Ezek alapján az árstopos és a piaci árszabási környezet közti különbség 450 milliárd forintos különbséget jelent a nagykereskedelemben a Mol számára, de azt fontos megjegyezni, hogy a sorozatos körszűkítések után az idei évben nem minden termék volt már ársapkás a nagykerben, a mostani intézkedésnek, azaz a lakossági fogyasztók ársapka-rendszer alóli kivonásának így körülbelül 200-250 milliárd forintos hatása van a Mol nyereségére a szakember szerint.

Ehhez még hozzájön az olajcégnél a kiskereskedelmi profit is, ami a fenti 30 forinttal becsülve további 50 milliárd forint extra nyereség lehet, tehát

összesen körülbelül 250-300 milliárd forintról beszélünk éves szinten, ez pedig jócskán felette van van az Ural/Brent differenciálra kivetett adó kb. 200 milliárd forintjának.

Azt persze fontos mindezek mellett kiemelni Pletser szerint, hogy a számításban sok volt a "ha", azaz sok függ az átkörnyezettől is, elsősorban a piaci benzin-és dízelárak és a forint árfolyamának alakulásától, illetve a Brent-Ural spreadtől is.

Mit csinál(t) az árfolyam?

Az olajcég papírjainak rövid távú árfolyammozgását összességében az befolyásolja tehát, hogy a befektetők hogyan értékelik a két, egymás után gyorsan érkező kormányzati intézkedést. Azt azért fontos kiemelni, hogy miközben az elmúlt hetekben egyre többet lehetett hallani a kiskutak üzemanyaghiányáról és az ellátási rendszer akadozásáról (november 21 óta nem szállít egyes partnereknek a Mol), ezzel párhuzamosan november közepe óta egyre valószínűbbé vált az iparági szereplők és szakemberek szemében, hogy valamilyen intézkedésre lesz szükség az árplafon ügyében, ezzel párhuzamosan a Mol részvényárfolyama november 21 után több mint 5 százalékot emelkedett egészen az árstop kivezetéséig, tehát elmondható, hogy ez az intézkedés többé-kevésbé be volt már árazva.

A második, extraprofitadó-emeléses döntés azonban a jelek szerint meglepte a befektetőket, tegnap 2,6 százalékot esett Orbán Viktor beharangozója után a Mol részvénye, ma pedig 5 százalék fölötti mínuszban van a jegyzés.

