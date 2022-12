Brutális adóemelés jött az éjszaka - De mégis mennyit nyer ezzel a magyar kormány?

A Mol által fizetett extraprofitadó kulcsa az eddigi 40%-ról 95%-ra emelkedik azonnali hatállyal. Vagyis a kormány szinte teljes egészében elvonja az olajcég olcsó orosz olajbeszerzésből származó extra jövedelmét. Megközelítő számításunkban bemutatjuk, hogy ezzel mennyit nyerhet az amúgy is nagyon pengeélen táncoló magyar költségvetés.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda déli jelzésével összhangban este a közlönyben a kormány ki is hirdette a legújabb döntését: a kőolaj termelőkre (magyarul a Molra) eddig kivetett különadó (a kormány által extraprofitadónak nevezett teher) 40%-os kulcsát 95%-ra emeli a kormány.

De honnan is jön a Molnak ez az extraprofit?

Mivel a Mol továbbra is hozzájut az olcsóbb orosz olajhoz, ezért a kormány még júniusban úgy döntött, hogy az Oroszországból érkező olaj, valamint a piaci, Brent típusú olaj árainak különbözetéből fakadó társasági jövedelem egy részét elvonja. Ennek a különadónak a kulcsa eredtileg 25% volt, majd ez emelkedett július végén 40%-ra, és ezt a 40%-ot emeli most a kormány 95%-ra.

Nagy Márton még májusban mindezt úgy érzékeltette, hogy a finomítás esetében keletkezik a Mol-nál a Brent-Ural olaj árkülönbözetében spread (ez nyáron még 35 dollár volt, mára 25 dollár körül van), vagyis olcsón jut nyersolajhoz a társaság (a 9,6 millió tonnás teljes éves finomítói kapacitás 70%-a esetében orosz eredetű olajat dolgoz fel), közben viszont a feldolgozott termékeket drágább, piaci áron értékesíti (a benzinárstop kivezetése után mindenkinek), és a kormány érvelése szerint ebből fakad egyfajta extraprofitja a cégnek. A 95%-os különadó-kulccsal a helyzet odáig jutott, hogy az így előálló jövedelem szinte teljes egészét elveszi az olajcégtől.

Mennyit nyer ezzel az adóemeléssel a magyar állam?

Érdemes azt is felidézni, hogy a májusban látott 35 dolláros árkülönbözet mellett (és az akkori dollár-forint árfolyamon), 25%-os kulccsal a kormány azzal számolt, hogy 120-130 milliárd forintos többletbevételhez jut az újfajta különadóból.

A frissített paraméterek mellett (25 dollár körüli spread hordónként, 95%-os adókulcs, 391 forintos dollárárfolyam, 50 millió hordónyi éves finomítói kapacitás az orosz olajra) a Portfolio számításai szerint az adódik, hogy

EBBŐL, A TELJES EGÉSZÉBEN MOL ÁLTAL FIZETENDŐ EXTRAPROFITADÓBÓL 470-480 MILLIÁRD FORINTOS BEVÉTELHEZ JUT AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS ÉVES SZINTEN.

Azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy megközelítő becslés és azt feltételezi (leegyszerűsítő módon), hogy a jelenlegi paraméterek (árfolyamok, árfolyamspreadek), valamint külső feltételek és körülmények (olcsóbb orosz olaj rendelkezésre állása) fennmaradnak 2023-ban is (ami nehezen elképzelhető, főleg hiszen havonta számolják az adóalapot), mert abban az esetben jöhet be ez az összeg, az egész évre vetítve.

Megközelítő számításaink szerint a nyári (25%-ról 40%-ra történő) kulcsemeléskor 260 milliárd forintnyi bevételhez jutott volna az állami büdzsé a Mol extraprofitadójából éves szinten, ehhez képest, ha például a 2023-as év egészére vetítjük a mostani változás költségvetési vonzatát, akkor azt mondhatjuk, hogy a kormány ezzel az intézkedésével talált most 210-220 milliárd forintnyi többletbevételt jövőre a nyári eredeti számításaihoz képest. Feltehetőleg ez a plusz bevétel nagyon is jól fog jönni a kormánynak, amely éppen most írja újra a 2023-as költségvetést, miután a negatív irányba változott gazdasági környezet (alacsonyabb növekedés, energiaáremelkedés által vezérelt infláció elszállás) új kihívásokat támaszt az eredeti jövő évi költségvetési hiánycél tartása elé.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Mol a szerdai kereskedésben negatívan reagálta le a miniszterelnök jelzését, ami az extraprofitadó növeléséről szólt. Az olajtársaság részvényárfolyamának mozgása ide kattintva követhető nyomon.

Az olajcég papírjainak rövid távú árfolyammozgását összességében azt fogja még befolyásolni, amikor a befektetők fejében összeáll, hogy az elmúlt két nap, Molt érintő kormányzati bejelentéseinek mi a teljes mérlege. A mérleg egyik felén látható a különadó emelése több száz milliárd forint értékben, a mérleg másik oldalán található a benzinárstop kivezetése, ami lehetőséget ad az olajcégnek arra, hogy piaci áron nagyobb mennyiséget értékesítsen üzemanyagból, mint az elmúlt bő 1 évben az árstop ideje alatt.

Az üzemanyagárstop, valamint az Oroszország elleni szankciók és annak európai energiapiacra gyakorolt hatásának témájával részletesen foglalkoztunk a Portfolio Checklist podcastjának szerdai adásában.

Címlapkép forrása: Getty Images