Két befektetésre kattantak most rá nagyon a magyar gazdagok

Bármennyire is sokat hallani, hogy jövőre egy irdatlan felpattanásnak lehetünk majd tanúi, én szkeptikusabb vagyok ennél, bár 2023 vonatkozásában azért jobb környezetre számítok, mint amilyen az idei volt – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Parádi-Varga Tamás, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgatója. A hazai privátbanki piac fordulóponthoz ért: az elmúlt időszakban megváltozott a lakosság befektetési magatartása, mindenki az inflációkövető papírok felé mozdult el, illetve megnőtt az igény a devizás befektetések iránt is. A szakember szerint a tőke- és hozamvédett befektetéseket is egyre jobban keresik a vagyonosabb ügyfelek, emellett sokan vannak, akik a portfóliókezelési szolgáltatás felé mozdulnak el.

Ha visszamehetne az időben 2022 elejéhez, mi lenne az a három dolog, amit másképp csinálna üzleti vagy befektetési szempontból?

Parádi-Varga Tamás: Őszintén megvallva semmit sem csinálnék másképp. A tavaly elindított portfóliókezelési üzletágunkat idén elkezdtük felfuttatni, stratégiai együttműködést kötöttünk a MagNet Bankkal, új, tőkevédett termékek jegyzését bonyolítottuk le, és a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacának NOMAD tanácsadójaként három cég tőzsdére lépését is segítjük idén.

A befektetési oldalon pedig már a pandémia kezdetén is azt prognosztizáltuk, hogy válságban a dollár erősödése várható - ezen a téren is kollégáimat igazolta az idő. Ez utóbbinak köszönhetően egyébként az idei globális makrogazdasági válság és a tőkepiacok hanyatlása ellenére is jól teljesítenek a portfólióink, jelentős részben persze azért, mert az SPB hagyományosan a dolláros és eurós befektetési lehetőségeket ajánlja ügyfelei számára. Fontos szakmai sikerünk az is, hogy az egyik hazai gazdasági magazin befektetési versenyében az SPB egy magas kockázatú portfólióval eddig 90 százalékot meghaladó mértékű hozamot ért el, amivel az elmúlt 15 év legmagasabb eredményével áll a verseny élén. Visszatekintve tehát az idei évre, büszkeséggel tölt el az SPB szakmai teljesítménye minden területen.

Manapság inkább kötvényekkel, vagy inkább részvényekkel lehet pénzt termelni? Vagy esetleg a készpénz súlya nőtt meg az SPB-s portfóliókban?

P-V.T.: Nem nőtt a készpénz-állományunk idén, és a kötvények súlya is stabil maradt a portfólióinkban, viszont

a Fed kamatemeléseivel párhuzamosan a hosszabb futamidejű, dolláros kötvények helyett elindultunk a rövidítés felé. Ezek mellett kiemelkedő hozamot termeltünk a különféle, elsősorban a Nasdaqon és az S&P 500-on kereskedett részvények ETF-eken keresztüli shortolásával is.

Tehát az azonnali piacok teljes tárházát igyekeztünk beépíteni a portfólióinkba. Új elemként beemeltük még a portfóliókba a certifikátokat is, amelyek különböző fajtái közül a tőke- és akár hozamvédelmet is kínáló termékek iránt tapasztaltunk kiugró érdeklődést az elmúlt hónapokban. Természetesen a certifikátok bevezetését is független alapon nyújtjuk: a világ legnevesebb intézményei – például a Citibank, a Goldman Sachs vagy a BNP Paribas – kifejezetten az általunk vázolt elképzelések szerint, az ügyfeleink igényei alapján gyártanak le certifikátokat.

December 12-ig még zajlik idei ötödik certifikátunk jegyzése, amely kiemelt prioritásként kezeli a fenntarthatóságot szem előtt tartó vállalatok értékpapírjait tömörítő indexbe történő befektetést. A BNP Paribas által forintban kibocsátott certifikát 3 éves futamidejű, és a befektetett tőke 100 százalékos visszafizetése mellett minimum 19 százalékos hozamot is vállal, azonban az index teljesítményétől függően ezen felül extraprofitot is elérhetnek ügyfeleink.

Milyen várakozásokkal tekint 2023-ra? Mik jelentik majd a legnagyobb kihívásokat a hazai vagyonkezelési szektornak?

Bármennyire is sokat hallani, hogy jövőre egy irdatlan felpattanásnak lehetünk majd tanúi, én szkeptikusabb vagyok ennél, bár 2023 vonatkozásában azért jobb környezetre számítok, mint amilyen az idei volt.

A befektetési piacok fordulata mindig megelőzi a reálgazdaságban bekövetkezőt, és véleményem szerint a piacokon a jövő év első felében láthatunk majd egy irányváltást, amit az év negyedik negyedévében lekövetnek majd a globális reálgazdasági folyamatok is.

Nehezen döcög a hazai privátbanki szolgáltatók szekere, a Portfolio Privátbanki Felmérése szerint a szolgáltatók vagyona jóval visszafogottabb ütemben növekszik most, mint azt az utóbbi években megszokhattuk. Minek tudható be Ön szerint a lassulás és mit vár a privátbanki vagyon szempontjából a közeljövőben?

P-V.T.: Fontos tisztában lenni azzal, hogy könnyű jó eredményeket elérni egy alapvetően támogató piaci környezetben – amilyet az elmúlt évtizedben láttunk –, az igazi kihívást az jelenti a befektetési szolgáltatók számára, hogy a jelenlegi viszonyok között is képesek legyenek értékelhető reálhozamot produkálni.

Az elmúlt időszakban megváltozott a lakosság befektetési magatartása, mindenki az inflációkövető papírok felé mozdult el, illetve megnőtt az igény a devizás befektetések iránt is.

Tehát, bár nem meglepőek a kérdésben említett folyamatok, mi nem érzékeljük ezeket, sőt, pont ezek miatt jelentős élénkülést tapasztalunk az új források beáramlása terén az idei második félévben.

Egyre nagyobb vagyon koncentrálódik a nagyobb privátbanki szereplők kezében a különféle banki összeolvadások után, ráadásul a tőkepiacok is feladják a leckét a részvény- és kötvénypiacok gyengélkedésével. Mivel tud ilyen környezetben versenyezni egy kisebb, független szolgáltató?

P-V.T.: Elsősorban azzal, ami a kérdésben is elhangzott: az ügyfelek jelentős része kifejezetten a kisebb, független szolgáltatókat priorizálja. Ezen túl manapság nagyon jelentős az érdeklődés a két- vagy akár hároméves időhorizonttal rendelkező, tőke- és akár hozamvédelmet is kínáló termékek iránt.

Elindult a MagNet Bankkal közös együttműködés, amely a MagNet minimum 10 milliós megtakarítással rendelkező ügyfeleinek nyújt szolgáltatást. Mennyire mutatnak érdeklődést a lehetőség iránt a banki ügyfelek, mekkora most az így kezelt vagyon?

P-V.T.: A MagNet Bankkal szeptemberben megkötött stratégiai együttműködésünk keretében a közösségi és zöld bank ügyfelei számára ESG-fókuszú – vagyis a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási célokat kiemelten szem előtt tartó – portfóliókat fogunk összeállítani és kezelni személyre szabottan, az ügyfelek egyéni befektetési céljai, hozamelvárásai és kockázattűrő képessége alapján. Terveink szerint a jövő év végéig 500-600 új ügyféllel bővülhet az SPB ügyfélköre, és 2023 végére az együttműködés keretében kezelt állományunk meghaladhatja majd a 10 milliárd forintot.

A portfóliókezelés az SPB prémium és privátbanki üzletágában is elérhető szolgáltatás? A kényelmi funkció mellett jelent ez bővülő termékpalettát is az ügyfeleknek?

P-V.T.: A tavaly létrehozott portfóliókezelési üzletágunk belépési limitjét a privátbanki üzletághoz hasonlóan 40 millió forintban határoztuk meg, itt alapvetően egyedi portfóliókezelésben gondolkodunk. Sok olyan ügyfelünk van ugyanis, aki egy bizonyos életszakaszban nem akarja, vagy nem tudja folyamatosan, naponta nyomon követni a befektetését, és akiknek a befektetési tanácsadás – főleg a MIFID 2 szabályai miatt – nem annyira testhezálló. Miattuk döntöttük el a portfóliókezelési üzletág fejlesztését, amelynél a portfóliómenedzserek az ügyféllel közösen meghatározott befektetési elveket és hozamelvárást szem előtt tartva határozzák meg a stratégiát, így az ügyfélnek elegendő ritkábban, például negyedévente áttekinteni a főbb irányokat.

A cikk megjelenését az SPB Befektetési Zrt. támogatta.

Címlapkép: Portfolio/Kereszturi Levente