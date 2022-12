Megszólalt a 2008-as válságot megjósoló Dr. Végzet: minden idők legnagyobb adósságválsága jön, nem lehet elkerülni

Nouriel Roubini, a Dr.Végzet néven elhíresült pesszimista közgazdász azután vált közismertté, hogy megjósolta a 2008-as amerikai ingatlanpiaci összeomlást és az azt követő nagy pénzügyi válságot, a farkast előszeretettel kiáltó guru idén egész évben arra igyekezett felhívni a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban elkerülhetetlen a recesszió, és ezt globális stagflációs adósságválság fogja követni. Most pedig részletezte, hogy mindez hol fog először megmutatkozni és hogyan hathat a részvénypiacokra.

A guru a Bloombergnek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy egy rövid és "felületes" recesszióban az S&P 500 tőzsdeindex jellemzően 30 százalékot esik a csúcsról, tehát még ha egy enyhe recesszió is következik be, szerinte akkor is további 15 százalékos zuhanásra lehet számítani.

Ha egy rövid és felületes recessziónál súlyosabb lesz a helyzet de nem olyan súlyos, mint a 2008-as válság... akkor további 25 százalékos visszaesés várható

- tette hozzá.

Roubini arra figyelmeztetett, hogy

a közelgő recesszió első jelei a hitelpiacokon, és különösen az úgynevezett "zombik" adósságállományában

mutatkoznak majd meg, ezzel a túl sok adósságot felhalmozó és fenntarthatatlan üzleti modellekre támaszkodó vállalatokra utalt. A közgazdász elmondta, hogy szerinte az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kénytelen lesz 6 százalékra emelni a kamatlábakat az infláció elleni küzdelem érdekében, ami sok zombit fog "szorult helyzetbe" kényszeríteni.

Ha recesszióba kerülünk, sok intézménynél jelentősen megnő az adósságfedezeti arány. Tehát a hitelpiacokon szorult helyzetet fogunk látni

- mondta Roubini, aki szerint sok zombi már most is gyakorlatilag fizetésképtelen.

A Goldman Sachs becslése szerint az amerikai székhelyű vállalatok 13 százaléka tekinthető "zombinak", David Trainer, a New Constructs vezérigazgatója pedig azt állítja, hogy jelenleg nagyjából 300 tőzsdén jegyzett zombivállalat létezik. Roubini egy nemrégiben megjelent véleménycikkében azt mondta, hogy a "pénzügyi halottak hajnalának" korszaka a Fed inflációs harcának köszönhetően véget ért, ám a Bloombergnek adott interjújában hozzátette, hogy ez tovább tartott, mint kellett volna. Szerinte a zombivállalatokat a koronavírus-válság idején a nullaközeli kamatlábak és a mennyiségi lazítás mentette meg - az a gazdaságpolitika, amelynek keretében a Fed jelzálogfedezetű értékpapírokat és államkötvényeket vásárolt a hitelezés és a gazdasági beruházások fellendítése érdekében. A guru szerint válság során az történt, hogy ezek a kétes finanszírozású vállalatok nemhogy nem mentek tönkre, hanem megmentették őket, és így még több hitelt vehettek fel, és ezt meg is tették.

A globális GDP-hez viszonyított magán- és államadósság aránya az 1999-es 200 százalékról 2021-re 350 százalékra emelkedett, miközben az Egyesült Államokban a nem pénzügyi vállalatok adóssága az idei második negyedévben rekordot jelentő 12,5 ezer milliárd dollárt ért el a Federal Reserve adatai szerint. Roubini szerint a kamatlábak emelkedésével ezek az adósságok fenntarthatatlanná válnak, és olyan globális válsághoz vezetnek, amilyet eddig még nem láttunk.

Véleménycikkében úgy fogalmazott a professzor, hogy

minden stagflációs adósságválság legnagyobbika jön, amit bár el lehet halasztani, de elkerülni nem lehet.

A fenti sorok eléggé kétségbeejtően hathatnak egy világszerte elismert közgazdász szájából, de egy nagyon fontos dologra fel kell hívni a figyelmet: Roubini valóban megjósolta a 2008-2009-es pénzügyi válságot, a legtöbb pesszimista előrejelzése viszont azóta sem vált valóra.

Címlapkép: Getty Images