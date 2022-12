Ez lehet a következő globális Lehman-pillanat a neves pénzember szerint

A széles körben ismert, befektetői hozzáállásra és pszichológiára fókuszáló "Rich Dad Poor Dad" szerzője, Robert Kiyosaki szerint a bitcoint birtoklók hosszú távon sokkal jobban fognak járni, mint azok, akik "hamis pénz" takarítanak meg. Egy nemrég közzétett tweetjében Kiyosaki azt mondta, hogy a bitcoinnal rendelkezőknek valószínűleg akkor fog majd igazán bejönni az élet, amikor a Fed radikálisan megváltoztatja monetáris politikáját és ismét elkezd pénzt nyomtatni. Az író szerint a bitcoin mellett a nemesfémek, mint például az arany és az ezüst is valószínűleg értékállóbb és jövedelmezőbb lesz, mint a megtakarított pénz.

Kiyosaki arra is figyelmeztetett, hogy

az amerikai nyugdíjválság lehet a "következő globális Lehman-pillanat".

Nemrég Angliában majdnem összeomlottak a nyugdíjalapok, a guru pedig arra figyelmeztetett, hogy hasonló helyzet állhat elő az Egyesült Államokban is. Még októberben Kiyosaki megemlítette, hogy azért is bizakodó a legjelentősebb kriptovalutával kapcsolatban, mert az állami nyugdíjalapok elkezdtek nemrégiben bitcoinba fektetni.

PENSIONS next global LEHMANN. What are you going to do? Will you get richer or poorer? People who own gold, silver, Bitcoin will get richer when Fed, Treasury, Wall Street pivot & print trillions of fake dollars. Fake money savers will be biggest losers. Dont be a loser. {:url}