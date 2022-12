Idén utoljára még egyszer elsütik fegyverüket a jegybankok

A nagy globális jegybankok kamatdöntései határozhatják meg a hangulatot a héten, hiszen egy napon belül a Fed és az EKB döntéshozói is összeülnek. Kérdés, mekkorára sikerül a tűzijáték az év utolsó ülésein, a szakértők egyelőre lassuló kamatemelési tempóra számítanak, a fő kérdés inkább az lesz, milyen kilátásokat fogalmaznak meg a jegybankárok.

Ha csak az itthoni naptárat nézzük, akkor azt is gondolhatnánk, hogy kitör az év végi unalom a piacokon, hiszen alig van említésre méltó esemény a héten. Szerencsére a nemzetközi események kárpótolhatnak ezért. Hétfőn még csak egy brit ipari statisztikát lehet kiemelni, utána viszont fokozatosan pörögnek fel az események a hét második felére.

2022. december 12-18. makronaptár Magyar makrogazdaság december 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 14. szerda 8:30 MNB Az MNB statisztikai mérlege nov. december 14. szerda 9:00 KSH Ipari termelés (felülvizsgált) okt. december 15. csütörtök 9:00 KSH Építőipar okt. december 16. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok nov. Nemzetközi makrogazdaság december 12. hétfő 8:00 UK Ipari termelés okt. december 13. kedd 8:00 Németo. Infláció nov. december 13. kedd 11:00 Németo. ZEW index dec. december 13. kedd 14:30 USA Infláció nov. december 14. szerda 8:00 UK Infláció nov. december 14. szerda 11:00 EU Ipari termelés okt. december 14. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés december 14. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója Q3 december 15. csütörtök EU Uniós csúcs december 15. csütörtök 3:00 KÍna Ipari termelés nov. december 15. csütörtök 3:00 Kína Kiskereskedelem nov. december 15. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés december 15. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés december 15. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem nov. december 15. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója december 16. péntek 9:15 Franciao. Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 9:30 Németo. Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 10:00 EU Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 11:00 EU Infláció nov. december 16. péntek 15:45 USA Előzetes beszerzési menedzserindex dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden a német infláció még várhatóan nem tartogat meglepetést, hiszen volt már előzetes adatközlés, viszont a délután érkező amerikai adatra már érdemes lesz figyelni, hiszen legutóbb épp egy amerikai inflációs statisztikára mozdult erőteljesen a dollár a gyengülés irányába.

Itthon a KSH szintén az ipari termelés adatát közli, de mivel már részletes statisztikáról lesz szó szerda reggel, ezért meglepetés lenne, ha érdemi piaci reakciót váltana ki. Este viszont érkezik a Fed kamatdöntése, melyen ráadásul a Nyíltpiaci Bizottság ismerteti legfrissebb makrogazdasági prognózisát, illetve a kamatpálya előrejelzésére szolgáló dot-plotot is. Az ülés után természetesen sajtótájékoztatót tart Jerome Powell elnök, az ő szavaira is kiemelten figyelhetnek a befektetők. A piac most nagyjából 80 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank az utóbbi hónapok 75 bázispontos tempója után 50 bázispontra lassít. Ebben kockázat inkább felfelé van, a maradék 20%-nyi esély amellett szól, hogy tartják az eddigi tempót. Ebben persze a keddi inflációs adat is sokat nyomhat a latban, hiszen, ha erőteljesebbé válik az inflációs fordulat, akkor az megerősítheti a Fedet abban, hogy lassítson, ha viszont az látszik majd, hogy az októberi fékezés csak átmeneti volt, akkor meggondolhatják magukat a döntéshozók.

Az euró-dollár szempontjából alig ülnek el az amerikai kamatdöntés hullámai, máris folytatja csütörtökön az Európai Központi Bank (EKB), mely a várakozások szerint szintén 50 bázispontot emel majd a kamaton. Uniós csúcs is lesz, ami magyar szempontból is fontos lehet, hiszen továbbra is sok a bizonytalanság a források körül, akár azzal kapcsolatban is jöhetnek friss információk. Emellett a Bank of England is dönt a kamatokról, vagyis valószínűleg nem a KSH építőipari statisztikájára fogunk figyelni.

Ahogy pénteken sem elsősorban az MNB nemzetközi tartalékai izgatják majd a befektetőket, sokkal inkább az előzetes beszerzési menedzserindexek. A nap első felében Európában jelennek meg a lényeges konjunktúramutatók, majd délután az amerikai bmi érkezik. Emellett az Eurostat novemberi inflációs rangsorát is publikája, melyben valószínűleg már az első helyen lesz a magyar áremelkedési ütem.

