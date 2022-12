Nem áll le a Gloster, itt az újabb felvásárlás

Itt az újabb akvizíció

2022. december 13-án üzletrész átruházásról szóló szerződést írt alá a pécsi Lanoga Kft. tulajdonosa és a Gloster, melynek keretében a saját fejlesztésű járóbeteg- és foglalkozásegészségügyi ellátást támogató szoftverrel rendelkező szoftveripari vállalkozás többségi (60 százalékos) tulajdonrészét szerezte meg a Gloster.

A Lanoga 2009 -ben alakult azzal céllal, hogy innovatív, saját fejlesztésű szoftverekkel szolgálja ki a hazai gazdasági szereplők igényeit. Legsikeresebb termékét, a Medici nevű egészségügyivállalatirányítási rendszert meghatározó hazai szolgáltatók használják. A megoldás segítségével a Lanoga ügyfelei évente mintegy 12 ezer fő foglalkoztatás-egészségügyi ellátását szolgálják ki. A tranzakció szorosan illeszkedik a Gloster 2025-ös stratégiájába, melyben egyetemi városokban működő, saját termék mellett nearshore outsourcing-ban is sikeres cégek felvásárlását mutatta be a társaság.

Az akvizíció célja, hogy a Lanoga meglévő sikeres termékére támaszkodva tovább tudjon növekedni a hazai és európai magán-egészségügyi informatikai piacon, valamint a Lanoga helyi operációjára támaszkodva – a Csoport 2025-ös stratégiájának megfelelően – a Gloster megnyithassa külföldre fejlesztő nearshoring fejlesztőközpontját Pécsett. A Lanoga a szerződés zárása után GlosterLanoga Kft. néven folytatja tovább tevékenységét, ügyvezetője változatlanul Fischer Norbert marad, aki egyben a társaság pécsi fejlesztőközpontjának vezetője lesz, valamint a cégcsoport Innovációs Igazgatójaként kezdi meg a munkáját. Az angolul kiválóan beszélő Fischer Norbert címzetes egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem önkéntes oktatója, aki számos hazai és nemzetközi innovációs kutatási projekt tapasztalatával erősíti a cégcsoport nemzetközi szinten is elismert magas szakmai színvonalát.

Új fejlesztőközpont nyílik Pécsett a 2025-ös stratégiának megfelelően

A pécsi fejlesztőközpont a tervek szerint 50 fejlesztővel bővül három év alatt és ezzel a helyi IT ipar egyik jelentős szereplőjévé válik. A fejlesztőközpontban dolgozó munkatársak a 2022.12.08-án akvirált manchingi Gloster GmbH-n keresztül világszínvonalú nyugat-európai projektekben fognak csúcsminőségű szoftverek fejlesztésében részt venni. A Gloster GmbH a Gloster Csoport “Audi Innowation Award” díjas német leányvállalata és egyben nyugat-európai értékesítési irodája, amely legutóbb a német Audi konszern gyártáshoz kapcsolódó riporting rendszerének megújítási projektjét nyerte el mintegy 700 000 euró értékben, melyet 2022. június 7. napján tett közzé a társaság.

A tranzakcióval egy igazán magas színvonalú, profi pécsi fejlesztő csapat került a cégcsoportba. Megvételük valódi értéket jelent a részvényesek számára, a lépés teljesen illeszkedik a meghirdetett stratégiánkba. A tőzsdei sztorink egy új lépése ez és egy magasabb lépcsőfok a világsiker felé!

– mondta el Szekeres Viktor a társaság elnöke.

Három év alatt kilenc akvizíció

A Lanoga Kft. felvásárlása a társaság kilencedik akvizíciója. A társaság 2019. január 10. napján vásárolta meg az Euroway Networking Kft. 51 százalékát, 2019. december 13. napján a TMSI Kft. 100 százalékos tulajdonrészét. 2020. január 1. napján a Cableline Technologies Kft. került a Gloster tulajdonába, 2020. június 9. napján pedig a Euroway Networking Kft. 49 százalékát szerezte meg. Ezt követően 2020. október 30-án a Macrogate IP Systems Kft. 100 százalékos tulajdonrészét vásárolta meg a Gloster, 2021. május 3-án pedig a Kingsol Informatikai Zrt., 2021. október 19-én Minero IT Hungary Kft. többségi tulajdonának megvásárlását jelentette be a Gloster Csoport. 2022 május 26-án az FF Next Technologies Kft., 2022. december 8-án pedig az első külföldi akvizícióját, a G-Plus Consulting GmbH megvásárlását jelentette be a társaság.

Tőkeemelés jön a Glosternél

Az aláírással egyidőben a Lanoga Kft. tulajdonosa (a továbbiakban: befektető) előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett, amely alapján a mai napon a Gloster igazgatósága a társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával, pénzbeli hozzájárulással történő feltételes megemeléséről hozott döntést. A befektető azzal a feltétellel tette meg előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatát, hogy a Gloster Csoporthoz csatlakozó új társaság a szerződésben vállalt, az első vételár-részlet kifizetéshez kapcsolódó feltételeket teljesíti. Az alaptőkeemelés következtében 63 622 darab új részvény kerül kibocsátásra és bevezetésre a BÉT Xtend piacára.

Tovább növekszik a közkézhányad

A tőkeemelés keretében a pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként a Társaság 63 622 darab új, részvényenként 10 forint névértékű 67,4 millió forint kibocsátási értékű, a jelenlegi törzsrészvényeivel azonos részvénysorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált Gloster törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000189600) bocsát ki a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján. Az árfolyam meghatározásánál a társaság a részvény 180 napos forgalommal súlyozott kerekített, a Lanoga Kft. megvásárlására irányuló szerződés aláírásának napján – azaz a mai napon - érvényes átlagárát (1059 forint/darab) vette alapul.

Az igazgatóság mai döntésével a közgyűlés vonatkozó számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, a társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 178,8 millió forintról legfeljebb 179,4 millió forintra, vagyis legfeljebb 636,2 ezer forinttal feltételesen – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően, a tőkeemelési eljárás sikeres lezárását követő hatállyal – megemelte, melyet az igazgatóság a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozat befektető általi leadását követően újabb döntésével fog véglegesíteni.

A részvények jegyzési ára legfeljebb 67,4 millió forint, mely összegből a jegyzett tőkén felüli rész a tőketartalékba kerül. Az igazgatóság mai határozatával a társaság befektetőn kívüli részvényeseinek jegyzési és új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogát kizárta, tekintettel arra, hogy a tőkeemelésre a társaság által megkötött, a Lanoga Kft. felvásárlásáról szóló adásvételi szerződés alapján kerül sor.

A forgalomba hozatalra az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 RENDELETE („Prospektus Rendelet”) 2. cikk d) pontjának megfelelő értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján került sor, amely mentesült a tájékoztató készítési és közzétételi kötelezettség alól, mivel az ajánlattétel a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés b) pontjának megfelelően százötvennél kevesebb, minősített befektetőnek nem minősülő magánszemély befektető részére történt. A tőkeemelés bejegyzésével és az új részvények keletkeztetésével kapcsolatos cégbírósági és KELER előtti eljárások a jegyzés zárását követően megkezdődnek, és a társaság az új részvényeket bevezeti a BÉT Xtend piacára.

A tőkeemelések következtében a részvényekkel gyakorolható szavazati jogok mértéke megváltozik, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. §-a szerint a részvényesek tekintetében bejelentési kötelezettséget keletkeztethet.

A Gloster árfolyama 0,5 százalékos mínuszban van mind a mai napot, mind a teljes idei évet tekintve.

Címlapkép: Gloster