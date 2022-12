Gloster-vezér: erre a piacra csak bevásárolni tudod magad

Többségi tulajdonrészt szerzett a Gloster egy német autóipari szoftverbeszállítóban, valamint egy hazai egészségügyi IT-rendszereket fejlesztő cégben. Előbbivel a német piacot, utóbbival pedig Pécset veszik célba, a tranzakciókkal kapcsolatban Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke volt a Portfolio Checklist szerdai adásának vendége.

Két felvásárlást is bejelentett az elmúlt napokban a Budapesti Értéktőzsde Xtend platformján jegyzett Gloster Infokommunikációs Nyrt. Egyrészt megvásárolták egy német szoftverfejlesztő cég, a G-Plus Consulting 51 százalékos részesedését, mely vállalat egyebek mellett a Volkswagen és az Audi közvetlen beszállítójaként is tevékenykedik. Másrészt pedig a Gloster tulajdonába került az egészségügyi IT-rendszereket fejlesztő Lanoga Kft. 60 százaléka is.

A mostani akvizíció segítségével megnyílt a saját német cégünk, ami egyben a nyugat-európai értékesítési irodánk is lesz

– közölte a G-Plus felvásárlásával kapcsolatban Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke a Portfolio Checklist szerdai adásában. Hozzátette: az akvizícióval jelentős előnyhöz jutnak, mivel a felvásárolt cég jó referenciákkal rendelkezik, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a német piacra betörjenek.

A német piac lassú, kapcsolatrendszereken alapul, kívülről bejutni szinte csak jogilag lehetséges, ide gyakorlatilag csak bevásárolni tudod magad

– tette hozzá.

Korábban egyébként a Gloster nyert már el az Auditól szoftverfejlesztési megbízást 700 ezer euró értékben, pont a G-Plus segítségével, amely cég a tulajdonosváltást követően Gloster GmbH néven folytatja.

Autóipar + egészségügy

A Lanoga Kft.-ben történt többségi tulajdonrész-vásárlással kapcsolatban Szekeres elmondta: ezzel két legyet ütöttek egy csapásra. Egyrészt, az autóipar mellett az egészségipar az a terület, amiben jelentős tervekkel rendelkeznek, s ennek a cégnek van saját egészségügyi IT-megoldást biztosító szoftvere.

Másfelől pedig, stratégiai tervük, hogy fejlesztő központokat nyissanak egyetemi városokban, az akvizícióval pedig ez Pécsen sikeresen meg is történik.

A tervekkel összhangban a pécsi irodát Fischer Norbert, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense fogja vezetni, és a központot 70 fősnél is nagyobbra szeretnék felskálázni három éven belül.

