Nem néznek ki jól a lakossági állampapírok – Mi folyik itt?

Először még úgy tűnt, hogy októberben sikerült megfogni a hónapok óta tartó lejtmenetet a forintos lakossági állampapírok állományában, de a november ismét csalódást keltő számokat hozott: további 350 milliárd forinttal csökkent az állomány, ezt elsősorban a MÁP+-ból kiáramló pénzek hajtották. Az inflációkövető prémium állampapír és a bónusz állampapír sem tudta ellensúlyozni a folyamatot, ezekbe mindössze 100-100 milliárdnyi friss nettó tőke érkezhetett.

Megint nagy visszaesés az állományban

Októberben még úgy tűnt, hogy a Prémium Magyar Állampapír újragondolása, illetve a Bónusz Magyar Állampapír újbóli piacra dobása megakasztja az előtte hónapokig tartó állománycsökkenést a lakossági állampapíroknál, de a novembert ismét a negatív számok uralták:

múlt hónapban több mint 350 milliárd forinttal csökkent a forintos lakossági állampapírok állománya, amely így 8646 milliárdot tesz ki (a csúcson volt ez 10 ezer milliárd felett is).

A részletesebb adatok azt mutatják, hogy elsősorban megint a Magyar Állampapír Plusz áll a csökkenő adatok mögött.

A MÁP+ állománya ugyanis egy hónap alatt további 524 milliárd forinttal csökkent, idén eddig pedig a papír közel 3650 milliárd forintnyi megtakarítást vesztett el.

A hajdani szuperállampapír állománya ezzel a 2019. októberi szintre esett vissza, 3 évet kitörölve az eddigi történelméből:

Az inflációkövető állampapírban van a legtöbb megtakarítás

Az inflációkövető prémium állampapír állománya mindeközben tovább növekszik, november végére meghaladta a 4000 milliárd forintot, ami tavaly december végéhez képest 1877 milliárdos bővülés.

Ahogyan arról múlt hónapban is beszámoltunk, ezzel a Prémium Magyar Állampapír lett a legnagyobb állományt kezelő konstrukció a lakossági állampapírok körében, most már bőven megelőzve a Magyar Állampapír Pluszt.

Az inflációkövető prémium állampapír állomány annak ellenére is tudott valamivel több mint 100 milliárd forinttal nőni egy hónap alatt, hogy a papírban novemberben volt egy 163 milliárdos lejárat is, azonban ez sem volt elég a MÁP+-ból kiáramló pénzek ellensúlyozására.

A novemberi adatok közül érdemes kiemelni a Bónusz Magyar Állampapírt is, a megújult konstrukció a múlt hónapban már 466 milliárd forintnyi állománnyal bírt, ebből 111 milliárdot novemberben szedett össze a papír. Mindeközben az Egyéves Magyar Állampapír állománya tovább csökkent, november végén 884 milliárd forint volt a konstrukcióban. Bár azzal, hogy decemberben többek között ennek a papírnak is megemelte a kamatát az ÁKK, várhatóan valamelyest nőni fog a kereslet, a 9%-os éves kamat így is elmarad a DKJ-kkal elérhető hozamszintektől, így vélhetően a tudatosabb befektetők továbbra is inkább a DKJ-k felé fordulnak majd.

Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogyan alakult egyes lakossági állampapírok bruttó értékesítése. A prémium állampapír novemberi bruttó értékesítése nagyjából 370 milliárd forint volt, de mivel novemberben az állomány 113 milliárddal nőtt, ezért a különbözetet a visszaváltások, illetve a lejáratok okozzák.

A BMÁP körüli felforgás novemberben kissé lejjebb hagyott, az októberi 274 milliárd után novemberben már csak 100 milliárd körüli bruttó értékesítés volt a papírban.

Összességében tehát elmondható, hogy a MÁP+-ból és az egyéves állampapírból kiáramló megtakarításokat sem a PMÁP, sem a BMÁP nem tudta eddig érdemben felfogni, a lakossági állampapírokból kiáramló pénzek vélhetően a magasabb kamatozású intézményi állampapírokban, illetve befektetési alapokban keresnek maguknak helyet.

Címlapkép: Getty Images