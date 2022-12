Európaiak millióinak pénzét kezelik, de mi a helyzet Magyarországon? Íme a friss számok a vagyonkezelőkről

Tavaly jelentősen nőtt az európai alapkezelők által kezelt vagyon, idén azonban visszaesésre számít a szektort tömörítő európai egyesület. A friss adatok szerint hat országban koncentrálódik az európai vagyonkezelés, de Közép- és Kelet-Európában Magyarország is fontos vagyonkezelési központnak számít. A tanulmány rámutat arra is, hogy Európában messze Magyarországon a legmagasabb a befektetési alapokon belül a lakossági ügyfeleknek kezelt vagyon aránya.

Nőtt a vagyon, de 2022 húzós év lesz

Az európai alapkezelőket tömörítő egyesület, az Efama friss jelentése szerint tavaly 32,2 ezermilliárd euróra nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon Európában. Ezzel szemben idén a becsléseik szerint 11,8%-os vagyoncsökkenést lehetett megfigyelni az év első kilenc hónapjában, köszönhetően az orosz-ukrán háborúnak, és a gazdasági növekedés lassulása miatti részvény- és kötvénypiaci visszaesésnek.

Hat ország uralja az európai vagyonkezelést

Az európai vagyonkezelés főként hat országban koncentrálódik, ezek felelnek az európai alapkezelői aktivitás 85%-áért. Az Egyesült Királyság a legnagyobb európai alapkezelői piac, ezt Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia és Olaszország követi. A tanulmány szerint a vagyonkoncentrációt magyarázhatja, hogy a nevezett országok mindegyikében fontos pénzügyi központok vannak.

Dániában, Spanyolországban, Belgiumban és Ausztriában szintén jelentős mennyiségű vagyont kezelnek az alapkezelők. Közép- és Kelet-Európán belül Lengyelország jelentős vagyonkezelési központ, amelyet Csehország és Magyarország követ.

Az Efama számításai szerint nagy szerepet töltenek be az európai alapkezelők az adósságfinanszírozásban és a részvénypiacokon is. Az Európában kibocsátott kötvényekből 6989 milliárd eurót, a tőzsdén kereskedett részvényekből pedig 3648 milliárd eurót tulajdonoltak 2021 végén. Előbbi esetben ez a teljes kibocsátás 48%-át, utóbbi esetben pedig a 36%-át jelenti. A külföldi piacokon is aktívak az európai alapkezelők:

Kiemelkedő a lakossági részarány Magyarországon

Az ügyfélbontást megnézve látható, hogy az intézményi befektetők alkotják az európai kezelt vagyon fő ügyfélbázisát, ugyanakkor valamelyest nőtt a lakossági befektetők aránya is tavaly, ahogy az olyan egyéb intézményi befektetők aránya is, mint az alapítványoké, holding cégeké vagy nagyvállalatoké.

Amennyiben csak a befektetési alapokban kezelt vagyont nézzük, akkor a lakossági befektetők aránya jóval magasabb a fentinél. A 48%-os részesedésükkel maguk mögé utasítanak minden más befektetői kört, még a nyugdíjalapokat is:

Amennyiben országonkénti bontást nézünk, látható, hogy Európában messze Magyarországon a legmagasabb a befektetési alapokon belül a lakossági ügyfeleknek kezelt vagyon aránya:

Miben van a kezelt vagyon?

A tanulmány kitér arra is, hogy a kezelt vagyon legnagyobb része, 36%-a kötvényekben volt 2021 végén. Az utóbbi évek jó tőzsdei teljesítményeinek köszönhetően nőtt a részvénybefektetések aránya is a portfóliókon belül, tavaly már 33%-ot elérve. Az olyan más befektetések aránya pedig, mint infrastruktúra, hedge fund, strukturált termékek vagy magántőke, többnyire stabil részesedéssel bírt az utóbbi években.

Kissé emelkedtek a profitok

Az iparág működési profitmarzsa (az adózás előtti működési profit és a bevételek hányadosaként számítva) a 2008-as globális pénzügyi válság idején megfigyelt visszaesés után helyreállt – derül ki a jelentésből. Ez a fejlődés a bevételi marzsok emelkedésének köszönhető, amely a díjakra nehezedő tartós nyomás ellenére következett be, valamint a működési költségek csökkenésének. Az Efama ugyanakkor arra számít, hogy a piacok erőteljes zuhanása 2022-ben a bevételek és a haszonkulcsok csökkenéséhez vezet, ami erős nyomást gyakorol a költségekre is.

