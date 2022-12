Ez okozná a következő pénzügyi válságot?

A következő pénzügyi válságot a nem központi bankok által kiadott, azaz magán-kriptovaluták fogják okozni, figyelmeztetett az indiai központi bank vezetője. A szakember szerint nem szabad hagyni, hogy ezeknek az eszközöknek nőjön az értéke, elrettentő példaként az FTX kriptotőzsde összeomlását, és ennek hatásait emelte ki a szakember.

A kriptovaluták hatalmas rendszerkockázatot jelentenek a makrogazdasági és pénzügyi stabilitásunkra nézve

- mondta Shaktikanta Das, az Indiai Központi Bank vezetője nemrég egy rendezvényen, példaként az FTX kriptotőzsde közelmúltbeli összeomlását hozta fel a szakember. Dasnak a legfőbb aggodalmát az okozza, hogy a kriptovalutáknak elmondása szerint nincs mögöttes, belső értékük és ennél fogva rendkívül spekulatív eszközök - szerinte egész egyszerűen be kellene tiltani őket.

"A privát kriptopénz-kereskedelem száz százalékban spekulatív tevékenység, és én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy be kellene tiltani... mert ha hagyjuk, hogy ez az egész növekedjen még ha meg is próbáljuk szabályozni,

kérem jegyezzék meg a szavaimat: a következő pénzügyi válságot a privát kriptopénzek fogják okozni

- mondta Das.

A jegybankelnök megjegyzései egy olyan környezetben hangzottak el, amikor a központi bank az indiai rúpia saját digitális változatának bevezetését szorgalmazza éppen. Az Indiai Központi Bank december 1-jén kezdte meg a digitális rúpia kísérleti programját a kiskereskedelmi használatra kiválasztott városokban, egyes felhasználók a digitális rúpiával alkalmazásokon és mobiltárcákon keresztül bonyolíthatnak le tranzakciókat.

A digitális rúpia a központi banki digitális valuta, azaz a CBDC egy megnyilvánulása. Világszerte számos központi bank vizsgálja a saját valuta digitális változatának kibocsátását, Das szerint a CBDC-k felgyorsíthatják a nemzetközi pénzátutalásokat, és csökkenthetik a logisztikai igényeket, például a bankjegyek nyomtatását. A digitális valuták szabályozása idén még inkább reflektorfénybe került, miután

a kriptopénzpiac értéke 1,3 ezer milliárd dollárral zuhant az FTX tőzsde nagy visszhangot keltő összeomlása után.

