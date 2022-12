A 10 legdrágább, aukción eladott műalkotás 2022-ben

A művészeti világ 2022 nagy részében a rutinhoz való visszatérésként jellemezhető. 2020 kisebb aukciós visszaesése után (amikor egyetlen tétel sem lépte át a 100 millió dolláros eladási értékhatárt) a másodlagos piac visszanyerte a világjárványt megelőző fényét. Idén hat olyan tétel volt, amelynek ára meghaladta a 100 millió dollárt, ami még a 2017-es eladási cunamit is felülmúlta, amikor többek között Leonardo da Vinci 450 millió dolláros Salvator Mundi-ja és Jean-Michel Basquiat 110 millió dolláros festménye is eladásra került.

Ahhoz képest, hogy az év második felében a másodlagos piac lelassult, novemberben rendkívüli aukciós eredmények születtek, amelyeket nagyrészt a Microsoft társalapítója, Paul Allen gyűjteményének eladása lendített fel. Az idei 10 legjobb aukciós eredmény közül hat az Allen-árverésből származott a Christie's New York-i árverésén, amely több mint 1,5 milliárd dollárt ért el, és ezzel a valaha volt legdrágább, egy tulajdonostól származó gyűjtemény árverésévé írta be magát a köztudatba. Az aukciós piac felső szegmense idén nem volt annyira változatos: az 50 legjobb aukciós eredmény mindegyikét 30 férfi művész érte el, akik közül 28 amerikai vagy európai származású volt.

Az Artsy a The Art Market Recap 2022 című kiadványában az idei év főbb eladásait, trendjeit és művészeit mutatja be, a műtárgy.com most a 2022-es év 10 legdrágábban eladott műalkotását veszi sorra.

10. René Magritte: L’empire des lumières, 1961 – 79 243 069 dollár

René Magritte: L’empire des lumières, 1961. Forrás: Sotheby’s

René Magritte szürrealista mester Empire of Light (A fény birodalma) című ikonikus és álomszerű festménye 79,2 millió dollárért kelt el a Sotheby's-nél tavaly márciusban. Az eredmény több mint háromszorosa a művész korábbi aukciós rekordjának, azaz a 26,8 millió dollárnak, amelyet 2018-ban a Le Principe du Plaisir (A gyönyör elve), 1937 festménye állított fel.

Ez volt az első alkalom, hogy A fény birodalma aukción szerepelt. A képet Magritte régi pártfogójának és barátjának, Anne-Marie Gillion Crowet-nek festette, és korábban annak gyűjteményében volt. A mű rengeteg kiállításon szerepelt amíg Gillion Crowet gyűjteményében volt számontartva, többek között a Louisiana Museum of Modern Art, a San Francisco Museum of Modern Art, a Szöuli Művészeti Múzeum és a Musée Magritte Múzeum kiállításain volt látható a közönség számára.

9. Jean-Michel Basquiat: Untitled, 1982 – 85 000 000 dollár

Jean-Michel Basquiat: Untitled, 1982. Forrás: Phillips

Jean-Michel Basquiat ikonikus „koponyafestmény” alkotásainak ez a csodálatos példája 85 millió dollárt ért el a Phillips árverésén, amelyen a milliárdos vállalkozó, Yusaku Maezawa gyűjteményéből származó műveket adták el idén májusban. A mű, amely korábban, 2016-ban a Christie's-nél 57,2 millió dollárért kelt el, új aukciós rekordjával a legendás neoexpresszionista művész harmadik legmagasabb árú műalkotásává vált.

Maezawa volt az a gyűjtő, aki 2017-ben a Sotheby's árverésén 110,4 millió dollárért megvásárolta a művész egy másik, 1982-ben készült, cím nélküli koponya festményét, amely akkor a valaha aukción eladott legdrágább amerikai művész alkotása volt. Azt a művet csak idén utasította maga mögé Andy Warhol Shot Sage Blue Marilyn című alkotása.

8. Andy Warhol: White Disaster [White Car Crash 19 Times], 1963 – 85 350 500 dollár

Andy Warhol: White Disaster [White Car Crash 19 Times], 1963. Forrás: Sotheby’s

Andy Warhol művei kiemelkedő évet tudhatnak maguk mögött a műtárgypiacon: A New York-i Sotheby's árverésén a White Disaster [White Car Crash 19 Times] 85,3 millió dolláros eredményt ért el. A festmény Warhol „Death and Disaster” (Halál és katasztrófa) sorozatából származik, amelyben a pop-művész a pasztellszínekkel színezett sorozatos reprodukciós módszereit újraértelmezte, hogy sötétebb, erőszakosabb témákra összpontosítson.

A sorozatból legutóbb 2013-ban jelent meg egy mű árverésen, amikor a Silver Car Crash (Double Disaster) című alkotás 104,5 millió dollárért kelt el a Sotheby's-nél, amely akkor rekordot jelentett. Ezzel a mostani eredménnyel az autóbaleset-festmények immár a második és a harmadik legdrágább árverésen eladott Warhol-művek.

7. Lucian Freud, Large Interior, W11 (after Watteau), 1981–1983 – 86 265 000 dollár

Lucian Freud: Large Interior, W11 (after Watteau), 1981–83. Forrás: Christie’s

Lucian Freud csodálatos csoportképe az Allen-gyűjtemény egyik kortárs alkotása. A Large Interior, W11 (Watteau után) 86,2 millió dollárért kelt el, ami új rekordot jelent a brit festő számára.

A festmény korábbi aukciós rekordja 5,8 millió dollár volt 1998-ban, bár a csúcsot végül a művész 1994-es Benefits Supervisor Sleeping című festménye tartotta, amely 2015-ben 56,1 millió dollárért kelt el a Christie's-nél. Ez a legutóbbi eredmény a néhai művész iránti másodlagos piaci kereslet jelentős növekedését jelenti. Jelenleg a londoni National Gallery-ben, a születésének századik évfordulója alkalmából rendezett széleskörű retrospektív kiállítás látogatható.

6. Gustav Klimt, Birch Forest, 1903 – 104 585 000 dollár

Gustav Klimt: Birch Forest, 1903. Forrás: Christie’s

A bécsi Gustav Klimtnek ez az illuzórikus erdei tájképe 104,5 millió dollárért került kalapács alá a Paul Allen aukción. A Birch Forest (Nyírfaerdő) több mint 15 millió dollárral múlta felül Klimt eddigi aukciós rekordját. A korábbi rekordot az Adele Bloch-Bauer II. portréja tartotta, amely a Christie's 2006-os New York-i árverésén 87,9 millió dollárért kelt el. Ugyanezen az árverésen a Nyírfaerdő c. alkotást 40,3 millió dollárért vásárolta meg Paul Allen, így a legutóbbi eredmény közel 160 százalékos értéknövekedést jelent. A Nyírfaerdő Klimt első 100 millió dollár feletti aukciós eredménye.

5. Paul Gauguin, Maternité II, 1899 – 105 730 000 dollár

Paul Gauguin: Maternité II, 1899. Forrás: Christie’s

Az Allen-gyűjteményből származó Paul Gauguin-remekmű 105,7 millió dollárért kelt el, és ezzel a francia művész valaha árverésen eladott legdrágább alkotásává vált. Az előző aukciós rekordot 2006-ban érte el, amikor a L'Homme à la hache című műve 40,3 millió dollárt hozott a Christie's New York-i árverésén.

A Maternité II által elért fantasztikus eredmény a Gauguin-alkotások aukciós és magáneladásai közötti érték paritásának növekedését is jelenti. 2015-ben arról számoltak be, hogy a művész tahiti korszakából származó Nafea Faa Ipoipo (Mikor házasodsz meg?) című művét 300 millió dollárért vette meg a katari emír; később kiderült, hogy ez az összeg a tényleges 210 millió dolláros eladási árból fel volt fújva. Most úgy tűnik, hogy az aukcióra járó közönség érdeklődése Gauguin iránt megközelíti ezeket a magasságokat.

4. Vincent van Gogh, Verger avec cyprès, 1888 – 117 180 000 dollár

Vincent van Gogh: Verger avec cyprès, 1888. Forrás: Christie’s

Az Allen-gyűjtemény egyik posztimpresszionista alkotása ez a Vincent van Gogh-festmény, amely egy pasztellszínekben pompázó tavaszi kertet ábrázol, ahol a művész kedvenc ciprusfái nőnek. A műalkotás 117,1 millió dolláros leütési árat hozott a Christie's-nek, megdöntve a művész több mint három évtizede fennálló rekordját. Van Gogh aukciós rekordját korábban a Dr. Gachet portréja tartotta, amely 1990-ben 83 millió dollárért kelt el a Christie's-nél, és az akkoriban a valaha eladott legdrágább műalkotás volt.

A másodlagos piac az azóta eltelt években talán túlszárnyalta ezt az árat, de Van Gogh piaca meglepő módon soha. A következő legközelebbi eredmény akkor született, amikor a Laboureur dans un champ 81 millió dollárért kelt el a Christie's-nél 2017-ben; egy másik ciprusos tájkép, a Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès éppen tavaly érte el 71 millió dollárt. A Verger avec cyprès némileg egyedi mű a holland festőtől, sokkal szűkszavúbb és pointillista, mint a leghíresebb festményeinek jellegzetes ecsetvonásai, a piac mégis érdeklődőnek bizonyult.

3. Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1888–90 – 137 790 000 dollár

Paul Cézanne: La Montagne Sainte-Victoire, 1888–90. Forrás: Christie’s

Paul Cézanne erőteljes tájképe folytatta az Allen-gyűjtemény rekordot döntögető sorozatát, több mint kétszeres áron, 59 millió dollárral múlta felül a francia festő korábbi rekordját, amelyet 2019 májusában a Christie's-nél a Bouilloire et fruits című csendélet ért el.

A La Montagne Sainte-Victoire a posztimpresszionista stílus egyik korszakalkotó műve - egyike annak a sorozatnak, amelyet a művész az 1880-as évek során festett a Sainte-Victoire provence-i hegycsúcsról és a környező tájról. A mű, Cézanne mesteri ecsetvonásait mutatja be, amelyek tömbszerű formájukban és telített színeikben a kubizmus következő évtizedekben történő megjelenésének előzményei.

A La Montagne Sainte-Victoire történeti úton került Allen gyűjteményébe, és olyan híres személyek kezei között volt, mint Ambroise Vollard, Auguste Pellerin és Heinz Berggruen. Berggruen 2001 májusában bocsátotta árverésre a művet, amikor Allen 38,5 millió dollárért megvásárolta. Az eltelt évtizedek alatt a festmény több mint 250 százalékkal értékelődött fel.

2. Georges Seurat, Les Poseuses, Ensemble (Petite version), 1888 – 149 240 000 dollár

Georges Seurat: Les Poseuses, Ensemble (Petite version), 1888. Forrás: Christie’s

A posztimpresszionista mester, Georges Seurat e figyelemreméltó, reflexív remekműve volt a Christie's Paul Allen gyűjtemény árverésének csúcspontja. 149,24 millió dollárért vásárolta meg egy ázsiai vevő, ezzel felülmúlva a festő korábbi, 34 millió dolláros rekordját. A Les Poseuses, Ensemble (Petite version) legutóbb 1970-ben jelent meg árverésen, és alig több mint 1 millió dollárért kelt el.

A darab Seurat leghíresebb művére, az Egy vasárnap délután a La Grande Jatte-szigeten (Un dimanche d'été à l'Île de La Grande Jatte) című alkotásra utal, amely a pózoló nőkből álló együttes mögött lógó képen látható. Seurat sokoldalúsága a pointillista stílusban, valamint a festmény kapcsolata a múzeumok birtokában lévő híres Seurat-művekkel valószínűleg hozzájárult a festmény meteorikus sikeréhez.

1. Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, 1964 – 195 040 000 dollár

Andy Warhol: Shot Sage Blue Marilyn, 1964. Forrás: Christie’s

Andy Warhol visszaszerezte a legdrágább árverési tétellel rendelkező amerikai művész címét az idén májusban a Christie's New York-i árverésén elért elképesztő, 195 millió dolláros eredményével. A Shot Sage Blue Marilyn című, 1964-es munkája megelőzte Jean-Michel Basquiat ikonikus koponyafestményét, az Untitled-et, és a valaha aukción eladott második legdrágább mű lett.

Az alkotás a svájci műkereskedők, Thomas és Doris Ammann gyűjteményének eladásának részeként került Larry Gagosianhoz. A galériatulajdonos a mű 1986-os eladását közvetítette Thomas Ammann számára. A Shot Sage Blue Marilyn komoly provenienciája mellett Warhol néhány legmeghatározóbb művészi motívumának cukorkaszínű összefoglalásaként szolgál, beleértve az ipari szitanyomás esztétikájának felkarolását és a hírességek ikonográfiája iránti rajongását.

Forrás: Artsy

Címlapkép: Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn festménye a Christie’s árverésén. Forrás: New York Times