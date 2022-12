Amundi: jól teljesíthet a magyar kötvénypiac

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Továbbra is rosszak a látási viszonyok a tőkepiacokon. Az utóbbi hónapokban az amerikai inflációs adatok meglepően jól alakultak, az áremelkedés tetőzni látszik és az eddigi jelek alapján csökkenés is megindulhat. Ennek ellenére a kilátások nem teljesen pozitívak, hiszen a Federal Reserve bár a vártnak megfelelően csak 50 bázisponttal emelte az alapkamatot, a kamatpályát tekintve meglepetésként érte a piacot, hogy a döntéshozók szerint az alapkamat 5% felett tetőzhet, és Powell kizárta, hogy jövőre megkezdenék a kamatcsökkentést. Emellett az amerikai és más fejlett piaci államkötvény-hozamgörbék invertálódása alapján nőtt az elmúlt időszakban a recesszió valószínűsége az adott országokban.

A tartós részvénypiaci fellendülésre így egy ideig még valószínűleg várni kell, sőt a recessziós félelmek erősödésével – és beigazolódásával – újabb mélypontot hozhat az újév az árfolyamokban, hiszen egy jelentősebb, kétszámjegyű profit-recesszió kockázata jelenleg nincs beárazva a legtöbb részvénypiacon. Középtávon viszont érdemes óvatosan építeni a részvényekben tartott pozíciót, hiszen az USA-ban az inflációs adatok csökkenésével és a foglalkoztatási adatokban – amelyek többségében még mindig pozitívak - a mélypont elérése után a befektetői kedv és a kockázatvállalási hajlandóság is megélénkülhet. Ennek megfelelően egyelőre a defenzívebb papírokat részesítjük előnyben, amelyek gazdasági helyzettől függetlenül stabil árbevétellel és eredménnyel rendelkeznek és magas osztalékot fizetnek. A kockázatok enyhülésével lehet lassan a legnagyobb esést elkönyvelő technológiai, majd a ciklikusabb papírokban is pozíciót építeni.

Földrajzi viszonylatban az Egyesült Államok energiatermelésének és –exportjának köszönhetően erős pozícióban van, míg Európában továbbra is kulcskérdés az energia. Rövid távon úgy tűnik sikerül a telet átvészelni, azonban középtávon az energiaellátás kérdése továbbra is problémát okoz. A KKE régió - köztük Magyarországgal – Nyugat-Európához viszonyítva relatív vonzó célpont lehet, hiszen – a nyugati államoknál jellemzően várhatóan enyhébb – gazdasági lassulást már beárazták a piacok, és árazás szempontjából történelmi mélypontok környékén van a régió. A magyar piacot segítheti az EU-val tető alá hozott megállapodás, ami a befektetői bizalmat növelte és a forint árfolyamát is stabilizálta. A fejlődő piacokon emellett a nyersanyag-exportból profitáló Latin-Amerika, illetve az olcsó orosz olajból hasznot húzó India lehet még érdekes célpont. Kína megítélése továbbra is bizonytalan, hiszen bár a zéró-covid politika feladását a piac pozitívan fogadta, a betegek számának ugrásszerű emelkedése okozhat még gazdasági nehézségeket.

A fejlett kötvénypiacokon a legutóbbi kamatdöntő ülések viszonylag szigorú hangvételt ütöttek meg, élen az EKB-val, ahol a következő néhány lépés még az 50 bázispontos ütemmel fog zajlani, ami egyértelműen meglepte a piacokat. Az európai hosszú hozamok ezzel megtörtén az utóbbi időszak csökkenő trendjét, és újra felfelé indultak. Az amerikai kötvényeknél sokkal visszafogottabb az emelkedés, a Fed hangvétele bár szigorú volt, a befektetők ennek nagy részét mintha már beárazták volna.

A hazai kötvényeknek is jót tett az EU-s megállapodás bejelentése, főleg a hozamgörbe középső részén volt látványos a hozamcsökkenés, míg az egy éven belüli hozamok tovább emelkedtek. A vártnál magasabb inflációs adat, valamint a benzinársapka eltörlése továbbra is óvatosságra kényszeríti a jegybankot, így a 18%-os egynapos betéti szint csak később, és fokozatosan kerülhet normalizálódásra. Az ÁKK is megnövelte a DKJ piacon a kibocsátási mennyiségeket, így a meghatározó hozamok már az alapkamat 13%-os szintje fölé kerültek. A kilátások azonban javultak a hazai piacon az EU-s pénzeket övező bizonytalanság megszűnésével, így inkább a magyar kötvénypiacot preferáljuk a nemzetközivel szemben.

Modell-portfóliónkban csökkentettük a fejlődőpiaci részvények súlyát, a hazai kötvények javára."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.