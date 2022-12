Elon Musk: a Tesla lesz a legértékesebb vállalat a Földön!

A Tesla részvényei 68 százalékot estek az év során, bár tegnap 3,3 százalékos pluszban zárt a jegyzés. Az árfolyam csak decemberben 42 százalékot zuhant, ennek köszönhetően vélhetően a tőzsdei pályafutása alatt

a legrosszabb hónapot és negyedévet, illetve évet zárhatja az elektromosautó-gyártó részvénye.

Musk részben az emelkedő kamatlábakat okolta a Tesla részvényárfolyamának beeséséért, a kritikusok azonban a Twitter-vásárlásra is előszeretettel mutogatnak, mint a valódi meghúzódó okra, aminek köszönhetően idén már mintegy 675 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci kapitalizációja.

Az év végi e-mailben Musk megköszönte a Tesla alkalmazottainak a 2022-ben végzett munkájukat, illetve arra bátorította őket, hogy továbbra is keményen dolgozzanak az erős negyedik negyedév befejezéséért, és arra kérte őket, hogy "önkéntesen segítsenek" az autók kiszállításában az ügyfeleknek december 31-én éjfél előtt, ha lehetséges. Azt is elmondta a munkatársaknak, hogy a Teslának "továbbra is kiváló teljesítményt kell mutatnia", és hogy

hosszú távon nagyon hiszek abban, hogy a Tesla lesz a legértékesebb vállalat a Földön!

A legtöbb negyedév utolsó napjaiban a Tesla a vállalat minden divíziójából hívja a munkatársakat, hogy segítsenek az új autók kiszállításában azzal a céllal, hogy elérjék vagy túlteljesítsék a kitűzött szállítási célokat,. A vállalat a járműkiszállítások 50 százalékos éves növekedését tűzte ki célul, de Musk korábban figyelmeztette a befektetőket, hogy ezt a célt nem biztos, hogy minden évben elérik.

Címlapkép: Taylor Hill/Getty Images