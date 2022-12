Equilor: megtört a pozitív hangulat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A december általában az ünneplésről és a pozitív tőkepiaci hozamokról szokott szólni, hiszen az elmúlt évszázad alatt az év utolsó hónapjában átlagosan 1,4 százalékos hozamot tudhattak maguknak a befektetők, valamint az S&P 500 az évek 73 százalékában pozitív hozamot tudott produkálni. Azonban ez a pozitív hangulat az elmúlt évszázad alatt, idén megtörni látszik, hiszen a hónap első három hete alatt az S&P 500 index 5,5 százalékos esést szenvedett, míg a Nasdaq kompozit index több, mint 8 százalékkal értékelődött le novemberhez képest. A legjobban a Dow Jones index teljesített eddig, viszont ez is 3 százalék körüli esést szenvedett a hónap eddigi része alatt. Decemberben a “Good news is bad news” tökéletesen megmutatkozik, hiszen ugyan az infláció éves mértéke 7,1 százalékra csökkent novemberben, ami jobb lett, mint a 7,3 százalékos piaci várakozás, valamint a havi árnövekedés is csak 0,1 százalék volt, ami szintén jobb lett, mint a 0,3 százalékos konszenzus, mégis pánikoltak a piaci szereplők, hiszen még mindig nagyon magas az infláció, és a Fed sem mutatja az enyhülés jeleit. A maginfláció ugyan 6 százalékra csökkent, nem sokkal lett jobb a várakozásoknál. Az import árindex csökkent, viszont az órabérek 0,6 százalékkal emelkedtek hó/hó alapon, ami gyorsulást jelent az előző hónaphoz képest. Az inflációs várakozások egyre inkább csökkennek, viszont az amerikai gazdaság lassulása rontja a kilátásokat 2023-ra. A fogyasztók kiadása 0,1 százalékra csökkent az előző havi 0,8 százalékról, tehát jól látható, hogy a fogyasztók vásárlási hajlandósága lassul, ami a kiskereskedelmi láncok negyedéves előrejelzései után várható volt. A tartós fogyasztási termékek rendelésállománya 2,1 százalékkal csökkent, ami bőven az 1,1 százalékos csökkenés felett volt, valamint sokkal rosszabb, mint a 2 százalék feletti növekedés októberben. Az ingatlanpiac továbbra is gyengélkedik, hiszen a kiadott építési engedélyek száma 11 százalékkal csökkent novemberben, tehát a következő időszakban is nyomás alatt maradhat a szegmens. A foglalkoztatottság továbbra is erős és jelenleg 1,7 nyitott munkahely jut egy rendelkezésre álló munkavállalóra, valamint a munkanélküli segélyre jelentkezők száma továbbra is alacsony és nem látszik a munkaerőpiac gyengülése. Ez alapesetben jó hír lenne, viszont ez azt jelenti, hogy a Fed továbbra is szigorú marad a politikáját illetően. A gazdaság robusztus maradt a harmadik negyedévben, hiszen 3,2 százalékkal bővült, felülmúlva a 2,9 százalékos várakozást. A negyedik negyedévre az atlantai Fed 3,7 százalékos bővülést vár.

Decemberben a Federal Reserve további 50 bázisponttal emelte a kamatszintet, így a 4,25-4,5 százalékos szintre emelkedett az irányadó kamat. A sajtótájékoztatóból kiderült, hogy leghamarabb csak 2024-ben várható kamatcsökkentés és 2023-ban magasan tarthatják a kamatokat, hogy az infláció visszatérjen a 2 százalék körüli célszinthez. A jegybankárok 5,1 százalék köré várják a terminal rate-t, tehát további 75 bázispontos emelés várható még.

Az európai börzék valamivel jobban teljesítettek, mint az amerikai társaik, miután az infláció csökkenni látszik és novemberben 10 százalékra mérséklődött az árnövekedés év/év alapon. A blokk 19 tagállamából 14-ben lassult az infláció. Az EKB 50 bázisponttal emelte a kamatszintet decemberben, így jelenleg 2 százalékon áll, de elmondták, hogy további kamatemelések kellenek az infláció csökkentése érdekében. Christine Lagarde többször elmondta, hogy ugyan az utolsó gyűlésen csökkent a kamatemelés mértéke, továbbra is agresszív lépésekre kell számítani, hiszen a központi bank szerint az infláció emelkedhet a következő időszakban.

Ázsiában úgy gondolom, hogy Kína érdekes lehet 2023-ban, hiszen a gyengülő dollár mindenképp javítja az ország folyófizetési mérlegét, valamint a zéró-covid politika enyhítése újra növekedési pályára állíthatja a kínai gazdaságot. A gyengélkedő ingatlanpiac megsegítésére a kormány több segítő intézkedést léptetett életbe, ami szintén pozitív fejlemény. Novemberben a dollárban denominált export közel 9 százalékkal csökkent. Az elmúlt harminc évben csak párszor ment negatív tartományba a folyó fizetési mérleg, mint 2008-ban, illetve 2015-ben, amikor leértékelték a kínai jüant a dollárral szemben. Ez arra késztetheti a kínai vezetőket, hogy feloldják a korlátozásokat, hogy a kínai gazdasági motor újra elkezdjen dübörögni, hiszen az export csökkenése nem jelent jót a gazdaság jövőjére nézve, valamint az áhított dominancia elérése szempontjából sem.

A havi ajánló keretében sok dolgot nem változtattunk a portfólió arányain. Csökkentettük a részvénykitettséget, hiszen a piaci kép elég pesszimista a gazdasági lassulás és a magas infláció miatt, így elég bizonytalan a kilátás a részvényekkel kapcsolatosan. Kisebb kitettséget vállaltunk a fejlődő piaci részvényekben és itt inkább a Kínával kapcsolatos optimizmus jelenthet nyereséget. A hazai, illetve regionális részvénypiaci kitettséget csökkentettük, hiszen az itthoni bizonytalan helyzet, valamint további különadók bevezetése (most már a gyógyszergyártócégekre is) eltántoríthatja a befektetőket a magyar papíroktól. Új pozíciót vállaltunk aranyban, hiszen a gyengülő amerikai gazdaság, illetve a dollár gyengülése növelheti a keresletet az arany iránt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.