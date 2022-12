Erste: fordulat a kötvénypiacok felé

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"2022-ben elmaradt a Mikulás-rali a piacokon, az év vége felé a részvény- és a kötvényárfolyamok többségében lefelé tartottak. Az amerikai infláció ugyan kedvezőbben alakult (7,1 százalékra lassult a várt 7,3 százalék helyett), de a jegybank szerepét betöltő Federal Reseve ettől még fél százalékpontos kamatemelést jelentett be. Ráadásul a bank vezetőinek többsége 5 százalék fölötti irányadó kamattal számol 2023-ban, ami kissé magasabb is annál, mint ami a piacon be van árazva. Eközben az Európai Központi Bank is emelt fél százalékpontot, és a vezetőség itt is a vártnál szigorúbb hangnemben nyilatkozott, aminek hatására a piac immár 3,5 százalék feletti euró-kamatokkal számol 2023 második félévétől.

Pedig a gazdasági növekedési kilátások szempontjából a kamatemelések leállítása mellett is szólnának érvek. Az egy éven belüli recesszió valószínűsége mindkét térség esetében fokozatosan nőtt az elmúlt hónapokban, és ezzel összhangban mindkét jegybank rontotta saját növekedési előrejelzéseit decemberben. Mondjuk az európai jegybankárok eltökéltségének az adhatott némi támogatást, hogy az eurózónában az elmúlt hónapban megjelent gazdasági adatok többsége kedvezőbben alakult a vártnál. Viszont az Egyesült Államokban nem volt ilyen javulás, a feltörekvő piacokon pedig a makroadatok meglepetés-indexe kifejezetten romlott (ami főként a kínai járványhelyzet számlájára írható). Sokan arra is rámutatnak, hogy rövid bázisú (például utolsó három hónap) inflációs adatokkal számolva a reálkamatok a fejlett gazdaságok többségében már most pozitívakká váltak, és a maginfláció is megbízhatóan lefelé tart.

Mindenesetre az új év első része még szinte biztosan a kamatemelésekről és a gazdasági növekedés lassulásáról fog szólni. A nagy kérdés továbbra is az, hogy a globális recessziót sikerül-e elkerülni. Erre ugyan látunk esélyt, de nem vagyunk túl optimisták. Ennek megfelelően a portfólióinkban meglehetősen defenzív pozíciókat tartunk, a feltörekvő piaci részvényeket alulsúlyozzuk és a hazai részvények súlyát is mérsékeltük a meredek októberi-novemberi emelkedést követően. Az arany kivételével árupiaci kitettségünktől megváltunk: ugyan jelenleg még az energiahordozók és az ipari fémek piaca is feszesnek tűnik, de egy esetleges recesszió esetén – a történelmi tapasztalatok alapján – elkerülhetetlen lesz az árak jelentősebb korrekciója.

A szabad pénzeszközöket elsősorban a kötvénypiacokon fektetjük be, aminek a globális inflációs trend megfordulása alapvetően kedvez. A jó hitelminősítéssel rendelkező vállalati kötvények hozama hosszútávú összehasonlításban vonzó szintre emelkedett, ráadásul ezen cégek többsége meglehetősen ütésállónak tekinthető a recessziós kockázatok szempontjából. A hazai állampapírpiac vonzereje némileg csökkent, miután a hozamok lejjebb jöttek, az inflációs kilátások pedig tovább romlottak. Viszont a rövidebb futamidejű devizában denominált kötvények forintra lefedezve még mindig extra hozamlehetőséggel kecsegtetnek. A legrosszabb forgatókönyvek elleni biztosítékként továbbra is tartjuk nyugat-európai és amerikai államkötvény-pozícióinkat."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.