K&H alapok kezelője: ismét a bizonytalanság vette át a főszerepet a piacokon

"Az október közepén indult medvepiaci rali kifulladásával az év utolsó hónapjában ismét a bizonytalanság vette át a főszerepet a piacokon. A nagy jegybankok tovább folytatták kamatemelési sorozatukat decemberben is, míg rendkívül szigorú hangvételű kommentárjaikban a magas kamatszint tartós fennmaradása mellett érveltek. Mindez természetesen meglátszott a kötvényhozamok emelkedésében és a részvénypiacok gyengélkedésében is. Az egész évre visszatekintve az emelkedő infláció és a jegybankok kamatemelései 2022-ben rendkívüli, szinte példátlan gyorsaságú hozamemelkedést hoztak, mind a fejlett, mind a feltörekvő piaci kötvények esetében, ami negatívan hatott a kötvénybefektetések árfolyamára. Ezzel együtt a gazdasági lassulástól való félelem a részvénypiacokat is megviselte, így a klasszikus, kötvényeket és részvényeket is tartalmazó portfóliók rendkívül nehéz évet tudhatnak maguk mögött. 2023-tól azonban azt várjuk, hogy ha bekövetkezik az inflációs fordulat, a kötvénypiacon is elindulhat a hozamcsökkenés, először a fejlett, majd a feltörekvő – így a hazai – kötvények esetében is, amely a magas jelenlegi hozamszintekkel karöltve jó lehetőségeket kínálhat a hosszabb futamidejű kötvények piacán.

A részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra sem árt az óvatosság. Az infláció elleni küzdelem sikeréhez a nagy jegybankok várhatóan tartósan magasan kell, hogy tartsák a kamatszinteket. Ez a tartósan magas kamatkörnyezet pedig negatívan hat a gazdasági növekedési kilátásokra és így a vállalati profitkilátásokra is. Mindez még nem tükröződik teljes mértékben a jelenlegi részvénypiaci árazási szintekben, így itt további lemorzsolódásra számítunk

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. Ennek megfelelően a vegyes alapjainkban továbbra is jelentősen a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg ezzel együtt megnöveltük a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyon jó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A részvény-befektetéseken belül továbbra is tartjuk azoknak a régióknak és szektoroknak a felülsúlyát, amelyeket kevésbé érinthetnek negatívan az emelkedő kamatok és a geopolitikai problémák. A szektorok szintjén a hagyományosan defenzív ágazatok, mint például a gyógyszeripari vagy az élelmiszeripari szegmens részvényei lehetnek felülteljesítők egy bizonytalanabb környezetben, hiszen ezekre a termékekre rosszabb gazdasági környezetben is stabil a kereslet. A kötvényeket kis mértékben a hosszú távú súly alatt tartjuk, azonban az utóbbi hónapokban már fokozatosan növeltük a hosszabb kötvények arányát a portfóliókban. A pénzpiaci eszközöket jelentősen felülsúlyozzuk, amelyet a magas hazai hozamkörnyezetben és inverz hozamgörbe mellett rövid futamidejű, néhány hónapos lejáratú kötvényekkel valósítunk meg."

