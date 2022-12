OTP: idén elakadt a Mikulás-rali

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"A nemzetközi piacokon a kockázatos eszközöket támogató november után a Mikulás-rally idén elakadt: decemberben ismét nyomás alá kerültek a részvényárfolyamok. A befektetőket a növekedési félelmek és a tartósan fennmaradó monetáris szigorból adódó magasabb kamatszintek jövőképe feszélyezte, melyre a hónap folyamán még ráerősítettek a jegybanki döntéshozók. A várakozásokkal megegyező mértékű, a korábbi 75 bázispontokhoz képest mérsékeltebb kamatemelések után azért a FED és az EKB részéről is szigorúbb hangvételű nyilatkozatok érkeztek, majd nagy meglepetésre a japán jegybank is a szigorítás irányába lépett. Mindezek fényében a részvényvásárlásokkal továbbra is kivárunk, az inflációs trend egyértelműbb megtöréséig és/vagy a jegybanki kommunikációs fordulatig óvatosan kezelnénk az emelkedők „medvecsapdáit”.

Itthon mintha a nagyon intenzív búcsúzó évről akart volna még emlékeztetőt hagyni a hazai piac ingatagságával: előbb erőset romlottak a hazai eszközök, a forint újból 420 EURHUF árfolyam felé gyengült, aztán fellélegzést hoztak az EU-s források kapcsán megjelent hírek. Megkönnyebbülés a két fél részéről mutatott kompromisszumkészség (vagy legalább ennek látszata), hogy a magyar helyreállítási tervet elfogadták, valamint a kohéziós források vártnál kisebb része került végül felfüggesztésre. Az erős feltételek miatt azonban a tényleges hozzáférésig még sok a teendő. Az sem biztató, hogy a régiós trendtől már mintha elszakadva, a folyó fizetési mérleg hiánya és az infláció makacsul emelkedik tovább. A piaci várakozás szerint 2023 első negyedévében ennek ellenére már kamatot vághat az MNB (elsősorban a 18%-os egynapos betéti kamatszintet közelítheti a 13%-os alapkamathoz), így erősen kérdésessé válik a pozitív reálkamat ígéretével elérni kívánt inflációellenes szándék sikeressége. Nem mintha eddig remekelnénk ebben, jövőre is bőven kétszámjegyű éves inflációt várnak a piacon, az év első felében jóval az irányadó kamat feletti, az első hónapokban akár a kamatfolyosó felső szélét is meghaladó szinttel.

Eszközallokációnkon egyelőre nem változtatunk. A magyar kötvények esetében továbbra is elképzelhetőnek tartunk korrekciót középtávon, melyet a meglévő pozíció növelésére használnánk fel. A kockázatos eszközök esetében sem látunk a lényeges bizonytalanságokat eldöntő befolyást. Jobb híján a legmagasabb folyó nominális hozamokat kínáló pénzpiaci eszközökben parkoltatjuk a portfólió közel felét – békés és sikeres új esztendőt remélve és kívánva."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.