Veszélyes játékba kezd Magyarország 2023-ban feladva a kormány korábbi céljait

A kormány és az adósságkezelő próbálja megfékezni a kamatkiadások nagyon durva elszállását, ennek azonban ára lesz, hiszen kénytelenek lesznek rövidebb futamidejű papírokat kibocsátani 2023-ban és ismét devizában eladósodni – nagyjából így foglalható össze az ÁKK karácsony előtt bemutatott jövő évi finanszírozási terve. Egyelőre kérdés a lépés piaci fogadtatása, általában a külföldi befektetők és a hitelminősítők két dolognak nem nagyon szoktak örülni: a rövidebb papíroknak a megújítási kockázat miatt és a devizában történő eladósodásnak az árfolyamkockázat miatt. Vagyis a befektetők szemében valószínűleg inkább negatív a most bemutatott finanszírozási terv, a következő hónapokban az is kiderül, hogy ez jár-e bármilyen piaci hatással.

Merész célok az adósságkezelésben

2023-ban 3200 milliárd forintos pénzforgalmi költségvetési hiány mellett 3409 milliárd forintos nettó kibocsátással számol az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) – derült ki a finanszírozási terv bemutatásakor. Az már a sajtótájékoztatón látszott, hogy komoly tabuk dőlhetnek le a finanszírozásban, hiszen a teljes adósságon belül a deviza részaránya akár 30% is lehet a jövőben az eddigi 10-25%-os referenciasávhoz képest.

Vagyis egyértelműen ismét a devizában való eladósodás felé mozdul el Magyarország.

Ez látszik az adósságkezelő grafikonjából is, melyről egyértelmű, hogy a költségvetési hiány legnagyobb részét devizakötvényekből finanszírozná az ÁKK. A 3200 milliárd forintos nettó kibocsátásból 1334 milliárdot tesz ki a deviza forrásbevonás, ez több mint az 1271 milliárd forintnyi forintkötvény-eladás. A lakossági állomány pedig mindössze 595 milliárd forintos nettó növekedést érhet el. (Ez utóbbi egyébként szintén kihívást jelenthet, figyelve a lakossági papírok elmúlt hónapokban mutatott tendenciáját.)

A bruttó kibocsátást illetően 2974 milliárd forint lehet a deviza összege, ezt a lakossági állampapírok és az intézményi forintkötvények teljes eladása is meghaladhatja. Az ÁKK azt is kiemelte prezentációjában, hogy a finanszírozási szükségleten (pénzforgalmi költségvetési hiányon) felüli 209 milliárd forintos forrásbevonás a tartalékokat növeli.

Kurali Zoltán, az ÁKK vezérigazgatója azt is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a teljes adósságon belül a deviza részaránya az év végén kicsivel 25% felett lehet, ezzel egy fontos benchmark mutató sérül, ami évekig az adósságkezelés egyik alapja volt. A mostani emelkedés elsősorban a forint idei gyengülésének és a jelentős devizakibocsátásoknak tudható be. Az idei túllövés miatt a jövőben

30 százalék lesz a benchmark felső határa, alsó limit viszont nem lesz.

Az arány 2023-ban várhatóan tovább emelkedik majd, hiszen ahogy említettük, a nettó kibocsátáson belül nagyobb lesz a deviza részaránya. Az 1334 milliárd forintnyi nettó devizaértékesítés a teljes 3409 milliárdos kibocsátás majdnem 40 százaléka lehet.

Miért van szükség devizára? És ki veszi majd meg?

Jogos kérdés, hogy ha az utóbbi években a forintalapú finanszírozás felé mozdult el Magyarország, akkor most miért van szükség arra, hogy ennek hátat fordítsunk. Az egyik kulcsszó a diverzifikáció, vagyis az ÁKK igyekszik több lábon állni, a másik pedig a forrásbevonás költsége,

devizában ma sokkal olcsóbban lehet forrást bevonni.

Legutóbb idén júniusban euróban 4,25%-os, dollárban pedig 5,25-5,5%-os kamat mellett tudott forrást bevonni Magyarország 7-12 éves futamidőn, miközben akkor a hosszú forinthozamok 8,5% körül voltak, vagyis legalább 3-4 százalékponttal lehetett olcsóbban eladósodni devizában. (Zárójelben azért megjegyezzük, hogy a pontos nemzetgazdasági költségek felméréséhez a fedezési és sterilizációs költségeket is érdemes figyelembe venni.)

Az adósságkezelő vezérigazgatója a 2023-ra tervezett forrásbevonásról elmondta, hogy az első félévben jöhet egy maximum 4 milliárd dolláros kibocsátás, majd azon felül egy benchmark méretű eurókötvényt dobhatnak még piacra. A dollárkötvény legfeljebb nettó 3 milliárdos lehet, hiszen a kibocsátással egyidőben egymilliárd dollárnyi rövid kötvényt vissza is vásárolnának.

Ebből nagyjából az is kikövetkeztethető, milyen befektetői kört célozna meg az adósságkezelő: a dollárkötvények elsősorban az amerikai piacon lehetnek sikeresek, tengerentúli hedge fundok, befektetési alapok, nyugdíjalapok lehetnek a papírok vásárlói.

A rövidebb futamidő sem néz ki jól

A nagyobb devizaarány mellett fontos változás lehet, hogy az ÁKK a forintkötvények aukcióin az átlagos futamidőt az eddigi 9 évről hat évre csökkentené. Ezt azzal indokolta Kurali Zoltán, hogy „nem akarják hosszútávra beégetni a jelenlegi magas kamatszinteket”, az a cél, hogy a globális hozamkörnyezet normalizálódásával az állam terhei is csökkenjenek.

Vagyis a két intézkedés célja ugyanaz: megfékezni a kamatkiadások már elindult erőteljes emelkedését az olcsóbb devizaforrással, illetve a rövidebb futamidejű forintkötvényekkel.

Korábban évekig 1000 milliárd forint körül volt a költségvetés kamatkiadása, ez már az idei első tíz hónapban 1600 milliárd forint fölé emelkedett, jövőre pedig a költségvetési törvény szerint megközelítheti a 2200 milliárdot. És ez még a tavasszal elfogadott költségvetési törvényben szerepel, a kormány december végéig ígéri ennek módosítását, a magasabb inflációs pálya pedig könnyen magasabb hozamokkal is járhat, vagyis ez a lehangoló forgatókönyv is valójában még rosszabb. Ezt az erőteljes hozamemelkedés próbálja most tompítani az adósságkezelő.

Mit szól majd ehhez a piac?

A fenti két változás azért veszélyes a magyar adósság szempontjából, mert a befektetők általában két dolgot nem szoktak szeretni:

A devizában történő eladósodást az árfolyamkockázat miatt.

A rövidebb futamidejű adósságot a megújítási kockázat miatt.

A jelenlegi kockázatos gazdasági környezetben az adósságkezelő egyszerre indul el mindkét veszélyes úton. A szempontok racionálisak, és érthető, hogy az adósságkezelés sok szempontja közül miért ezeknél engedett most az ÁKK. Alapvetően a gazdasági nehézségeink okozzák, hogy a célok között konfliktusok merülnek fel, és ezek választási kényszerhez vezetnek. Kérdés, hogy ezeknek a választásoknak milyen lesz ennek a befektetői fogadtatása. A piac véleményét nagyon leegyszerűsítve a hitelminősítők értékítélete is tükrözi, a nagy minősítő cégek az utóbbi években egyértelműen pozitívumként értékelték Magyarországgal kapcsolatban a devizaadósság részarányának csökkenését és a futamidő hosszabbodását, melyekben most jelentős visszalépés jöhet.

Az adósságkezelő vezérigazgatója az esetleges negatív hitelminősítői lépésekkel kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy természetesen a mostanihoz hasonló változtatások előtt konzultálnak a minősítőkkel, illetve ismerik az ő benchmarkjaikat, tudják, mi az, ami belefér a leminősítés vagy kilátásrontás előtt.

Ezzel együtt is kockázatosnak tűnik a lépés, ami persze elsülhet jól is, hiszen csökkenhetnek a költségvetés kamatterhei. Viszont megvan a veszélye, hogy „elmegyünk a falig” a hitelminősítőknél, és egy esetleges nem várt negatív változás (például a háború eszkalálódása vagy a gázárak ismételt elszállása) már leminősítést hoz.

