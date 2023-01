Már 137 milliárd dollárt ér Elon Musk "mellékprojektje"

Elon Musk újrafelhasználható rakétákat és műholdas internetet kínáló vállalata, a SpaceX 750 millió dollárt gyűjtött be egy új finanszírozási körben, amely során a CNBC által megszerzett levelezés szerint 137 milliárd dollárra értékelik a vállalatot.

A múlt hónapban a Bloomberg számolt be először arról, hogy a SpaceX lehetővé teszi a bennfentesek számára, hogy 77 dolláros áron adják el a részvényeket - ezzel körülbelül 140 milliárd dollárra árazták be a vállalatot. A ScapeX 2022-ben több finanszírozási körön keresztül több mint 2 milliárd dollárt gyűjtött be, egy májusi alkalommal még 127 milliárd dollárra értékelték a céget - jelentette korábban a CNBC. A mostani 137 milliárdos cégértékkel simán bekerülne a SpaceX a 100 legnagyobb, tőzsdén jegyzett vállalat közé,

olyan neveket előzve meg, mint például a Netflix, az AT&T vagy a Lockheed Martin.

A SpaceX leendő befektetőinek küldött e-mailje szerint az Andreessen Horowitz (más néven a16z) magántőke-befektető vezeti majd valószínűleg az új finanszírozási kört. A SpaceX korai befektetői között van még például a Founders Fund, a Sequoia, a Gigafund. Az a16z egyébként részt vett Elon Musknak a Twitter tőkeáttételes felvásárlásában is, a 2022 október végén zárult 44 milliárd dolláros üzletben.

Tavaly a SpaceX számos fontos mérföldkövet elért, de több ízben is késés hátráltatta a Starship programot, ami része a NASA azon törekvésének, hogy űrhajósokat juttasson vissza a Holdra. Pozitívum, hogy a vállalat műholdas internetszolgáltatása, a Starlink meghaladta az 1 millió előfizetőt, és mintegy mentőövként szolgált az orosz inváziót követően infrastrukturális zavarokat elszenvedő ukrajnai felhasználóknak. A SpaceX-nek emellett a Falcon-programján keresztül sikerült egyetlen év alatt 60 újrafelhasználható rakétaindítást is meghaladnia.

A vállalat jelenleg a Starship és a Super Heavy hordozórakéták fejlesztését folytatja a texasi Boca Chicában található Starbase létesítményében. Egyelőre nem világos, hogy a vállalat mikor lép a program következő fázisába, ami az óriási járművek földkörüli pályán való tesztelését jelenti.

