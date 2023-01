A műtárgypiac 2022-ben: a művészeti vásárok visszatérése, aukciós rekordok és kripto tél

Lehet-e hinni a rekordeladásokból származó optimizmusnak, vagy mégis van ok arra az aggodalomra, hogy a műtárgypiac hatalmas lendülete a végéhez közeledik? A The Art Newspaper évértékelője.

A művészeti vásárok újra a régi kerékvágásban

Ebben az évben a művészeti világ nagy része megpróbált visszatérni a járvány utáni normalitáshoz: az olyan nagy vásárok, mint az Art Basel és a Frieze London visszatértek a szokásos helyükre és idejükre, egészségügyi előírások és nagyobb szervezést igénylő óvintézkedések nélkül.

Gerhard Richter SDI (1986) című monumentális festményének előkészítő rajzai az Art Basel 2022-es kiállításán. Fotó: B: David Owens

Mások, mint az Expo Chicago és a Tefaf Maastricht a világjárvány óta először rendeztek kiállítást. Ez utóbbi helyszíne volt egy merész rablásnak is, amelynek során több férfi - legalábbis az egyikük láthatóan felfegyverkezve - betört egy ékszerstandba, és elvitte annak tartalmát.

Kevésbé drámai volt a már amúgy is zsúfolt vásári naptár két jelentős újdonságának debütálása: a Frieze Seoul és a Paris + par Art Basel debütálása sikeresen zajlott le.

Ezen események vezetésében is sok változás történt, mivel Victoria Siddall és Marc Spiegler idén lemondott a Frieze, illetve az Art Basel globális igazgatói posztjáról. Bár egyikük sem a világjárványt jelölte meg távozásuk okaként (mindketten több mint egy évtizeden át vezették a márkát), a posztról való lemondásuk változást jelez. Noah Horowitz, aki Spieglert követi az Art Basel Americas igazgatói posztban, azt mondja, hogy a vásárok igazgatójától megkövetelt készségek szélesebb körűek, mint korábban.

Konszolidáció az aukciós piacon

A határok elmosódása és az iparági konszolidáció egyre növekvő tendenciája csak fokozódott az idén, amikor a Sotheby's elindította a közvetlenül a művésztől származó elsődleges piaci értékesítési platformját. Eközben a Bonhams folytatta a regionális aukciósházak bekebelezését, és az olyan kereskedelmi galériák, mint a David Zwirner és a Perrotin megerősítették másodlagos piaci szerepüket. Ebben az összefüggésben nem csoda, hogy az LVMH Gagosian felvásárlásáról szóló megalapozatlan pletykák inkább elkerülhetetlennek, mint elképzelhetetlennek tűntek.

Eközben a Szöulban és Tokióban zajló művészeti hetek további iparági spekulációkat eredményeztek azzal kapcsolatban, hogy melyik kelet-ázsiai város veszi át Hongkong helyét a régió meghatározó művészeti központjaként. Hongkong pozíciója egyre inkább gyengülni látszik, különösen a szigorú zárlati intézkedések által veszélyeztetett aukciós piac lehűlésének fényében.

Előtérben az egy tulajdonostól származó gyűjtemények eladásai

Georges Seurat Les Poseuses, Ensemble (Petite version) (1888) című festményének eladása, amely 149,2 millió dollárt ért el a Christie's esti aukcióján, amelyen Paul Allen gyűjteményéből származó műveket árvereztek el New Yorkban. Forrás: Christie's

A nyugati aukciósházak kiemelkedő évről számoltak be - bár egyesek ezt a művészet és a luxuscikkek kreatívabb meghatározásával érték el. Ezeket a számokat a nagymértékben garantált, egyszemélyes gyűjtemények is megdobták, különösen a Microsoft alapítójának, Paul G. Allennek a gyűjteménye, amely a Christie's-nél rekordot jelentő 1,6 milliárd dollárt ért el nem nyilvános jótékonysági célokra.

Az idén felajánlott további kiemelkedő gyűjtemények között szerepelt az elvált Macklowék kollekciójának második fele, valamint David Solinger, a Whitney Múzeum korábbi elnöke és Joseph Hotung hongkongi üzletember gyűjteménye.

Az egyes művek is rekordokat döntöttek: Warhol Shot Sage Blue Marilyn (1964) című alkotása lett a 20. század legdrágábban eladott aukciós műve, amely 195 millió dollárt ért a Christie's New York-i árverésén, bár ez a 200 millió dolláros becsült ár alatt maradt.

Vége a bikapiacnak?

A kiugró számok valószínűleg meghazudtolják a valós helyzetet, és az iparágon belüli hangok egyre inkább arról beszélnek, hogy a világjárványokkal, háborúkkal, kiugró kamat- és inflációs rátákkal és egyéb globális zavarokkal szemben ellenállónak tűnő piacnak hamarosan vége. Ez minden bizonnyal érezhető volt a Miami Beach-i Art Basel kiállításon, ahol a vásárlók óvatosabbnak tűntek, mint az előző években.

Kripto tél

Az Art Dubai 2022-es vásár új digitális szekciója az NFT-kre, a kriptovalutára, a videoművészetre és a virtuális valóságra összpontosított. Fotó: Aimee Dawson

Miami egyben 2021 egyik kedvenc divatszavának halálhírét is jelképezte: az NFT-két. A kereskedelem elképesztő, 98%-os visszaesése miatt sok korábbi kriptohívő visszavonul a blokklánc-alapú műkereskedelemtől, ami viszont éppen a művészek viszonteladási jogát fenyegeti, amelyet az NFT intelligens szerződések egyik legfontosabb előnyeként hirdettek. A megrögzött rajongók persze azt fogják mondani, hogy a zuhanás várható volt, és hogy 2023-ban a médium újra felemelkedik. És ahogy ez a viharos év is bizonyítja, különösebb dolgok is történtek már.

Szerző: műtárgy.com