Öt magyar milliárdos született tavaly a lottón

Portfolio 2023. január 06. 08:11

Több mint 4 ezren váltak milliomossá, öten pedig milliárdossá a Szerencsejáték Zrt. játékaival 2022-ben. Az év utolsó hónapjában pedig megszületett minden idők legnagyobb hazai lottónyertese is, több mint bruttó 30 milliárd forintnak örülhetett egy szerencsés magyar. A legtöbb hétszámjegyű nyeremény 2022-ben is a számsorsjátékokon született, de a sportfogadás is több mint 1500 tippelőt tett milliomossá - derül ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.