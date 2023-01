A magyarok egyik kedvenc befektetése volt, de aztán jött 2022 és mindent felborított

Két dolog sem könnyítette meg a vegyes alapok számára a hozamszerzést tavaly: egyik oldalon ott voltak a gyengén teljesítő tőzsdék, a másik oldalon pedig az elszálló infláció és a kötvényhozamok nehezítették meg a helyzetet. A legjobban teljesítő sorozatok között a 9% volt a legjobb elérhető hozam, de a legjobb alapok többségének teljesítménye inkább a nullához konvergált. Ezek után nem annyira meglepő, hogy 2021-ben még a legkeresettebb kategóriának számító vegyes alapokért tavaly már nem kapkodtak annyira a befektetők.

Szenvednek a vegyes alapok is

Ahogy a részvény- és kötvényalapoknál, úgy a vegyes alapoknál is elszomorító a kép a tavalyi teljesítményüket illetően:

a legjobban teljesítő alapok sorában nem sok olyan akadt, amely nulla feletti hozamot ért volna el, 10%-os hozamot pedig egyik sorozat sem tudott elérni.

A többi befektetési kategória tavalyi teljesítménye sem túl biztató, ezekről az alábbi cikkeinkben számoltunk be:

A forintos, lakossági sorozatok közül a legmagasabb hozamot 2022-ben az Erste Duett Nyíltvégű alapok alapja érte el 9,2%-os hozammal, az alap fél év alatt 6% körüli teljesítményt tudhat maga mögött. Az alap egy kiegyensúlyozott vegyes alap, tehát a részvénybefektetések és a kötvények nagyjából hasonló súlyt képviselnek a portfólióban.

A második a listán egy hajszálnyival lemaradva, 9,1%-kal a Raiffeisen Forte Alap A sorozata, a harmadik helyen az OTP Prémium Klasszikus Alap végzett 4,3%-kal.

Elég beszédes adat és a tavalyi tőkepiaci turbulenciát is jól mutatja, hogy a legjobban teljesítő alapok közé 0%-os hozammal is fel lehetett kerülni.

Az alábbi táblázatban kivétel nélkül csak kiegyensúlyozott és óvatos vegyes alapokat találunk, a dinamikus (tehát részvénytúlsúlyos) vegyes alapok inkább a lista másik végére kerültek.

A leggyengébb teljesítményt nyújtó alapok sorában már javában látni dinamikus vegyes alapokat, de van néhány kiegyensúlyozott és óvatos sorozat is a listán. Amellett, hogy a tőzsdéknek meglehetősen rosszul ment a sora tavaly, a kötvénybefektetések is szenvedtek a folyamatos hozamemelkedéstől, tehát ha innen nézzük, a vegyes alapok hozamszerzési lehetőségei két oldalról is eléggé be voltak szűkítve.

Ez látszik a teljesítményeken is, a legrosszabb hozamok 20% feletti mínusznál voltak 2022-ben, az alábbi táblázatban mindegyik sorozat legalább 10%-ot esett tavaly:

A kiegyensúlyozott és óvatos alapok kezelik a legtöbb pénzt

Bár 2021-ben még kiemelkedő keresletet lehetett látni a vegyes alapok iránt, 2022-ben már sokkal visszafogottabb volt a kép a tőkevonzást tekintve. Tavaly gyakorlatilag a kötvény- és pénzpiaci alapok vitték el a show-t, a november végi adatok szerint a vegyes alapok kategóriája visszacsúszott a harmadik helyre a kötvény- és ingatlanalapok mögé a kezelt vagyont tekintve:

A láthatóan visszaeső kereslet ellenére a legnagyobb vegyes alapok nem szenvedtek el vagyonvesztést tavaly, de ha jobban a számok mögé nézünk, akkor láthatjuk, hogy ez lényegében csak egy alapnak köszönhető.

Mégpedig a legnagyobb vegyes alapnak, az Erste Duett Nyítlvégű Alapok Alapjának, amelynek vagyona tavaly elképesztő növekedést mutatott, egy év alatt 177%-ot emelkedett, ezzel pedig 325 milliárdot kezel már.

A listán a második helyet a K&H válogatott kényelem alapok alapja szerezte meg több mint 143 milliárd forintos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig az úgyszintén K&H válogatott, ezúttal lendület alapok alapja végzett több mint 130 milliárddal.

A legnagyobbak között a kiegyensúlyozott és óvatos vegyes alapok dominálnak és csak három olyan alapot találni a listán (ebből kettő erstés), amelynek vagyona nőni tudott tavaly:

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listájának élén főként a kiegyensúlyozott vegyes alapok domináltak, közülük is kiemelkedik az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja közel 7-es értékkel, tehát ez dolgozik a legalacsonyabb hozam-kockázat mutatóval.

A vizsgált forintos sorozatok 60%-ának volt pozitív a Sharpe-mutatója 3 éves időtávon.

A lakossági vegyes alapok teljesítményének teljes listáját pedig az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Vegyes alapok teljesítménye ABC sorrendben (saját devizanemben) Alapok Kategória Devizanem féléves 1 éves hozam 3 éves hozam Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 6,0% 0,9% 2,0% Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat Kiegyensúlyozott EUR 1,4% -5,3% -1,1% Accorde Techno Származtatott Részalap Dinamikus EUR -10,2% -35,0% -1,0% Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Dinamikus HUF 1,0% -11,1% -0,7% Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Dinamikus HUF 0,4% -12,0% 1,3% Aegon Tempó 10 Részalap Dinamikus HUF 1,2% -10,2% 0,4% Aegon Tempó 10 Részalap B B sorozat Dinamikus HUF 0,7% -11,1% - Aegon Tempó 1 Részalap Óvatos HUF 3,0% -2,6% -1,2% Aegon Tempó 2 Részalap Óvatos HUF 2,7% -8,8% -3,3% Aegon Tempó 2 Részalap B B sorozat Óvatos HUF 2,1% -9,7% - Aegon Tempó 3 Részalap Óvatos HUF 2,4% -8,9% -2,8% Aegon Tempó 4 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 1,7% -10,2% -2,3% Aegon Tempó 5 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 1,5% -10,0% -1,6% Aegon Tempó 6 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 1,5% -10,2% -1,2% Aegon Tempó 6 Részalap B B sorozat Kiegyensúlyozott HUF 1,0% -11,1% - Aegon Tempó 7 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 1,6% -9,3% -0,1% Aegon Tempó 8 Részalap Dinamikus HUF 1,6% -9,7% 0,3% Aegon Tempó 9 Részalap Dinamikus HUF 1,3% -10,0% 0,4% Aegon Tempó Maxx B B sorozat Dinamikus HUF 0,7% -11,5% - Aegon Tempó Maxx R R sorozat Dinamikus HUF 1,2% -10,6% - Amundi Diszruptív Vegyes Alapok Alapja A Kiegyensúlyozott HUF -5,0% -20,4% -0,2% Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A sorozat Dinamikus HUF -4,4% -13,1% 0,7% Amundi Horizont 2020 A A Sorozat Óvatos HUF 0,0% 0,0% -0,9% Amundi Horizont 2020 K K Sorozat Óvatos HUF 0,0% 0,0% -0,9% Amundi Klímatudatos ESG Kiegyensúlyozott HUF 0,4% -5,2% - Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 1,0% -2,8% 4,1% Amundi My Portfolio Kiegyensúlyozott HUF 0,4% -4,1% 3,8% Amundi Nemzetközi Vegyes A A Sorozat Kiegyensúlyozott HUF 0,3% -5,2% 4,3% Amundi Nemzetközi Vegyes D D Sorozat Kiegyensúlyozott HUF 0,5% -4,8% 4,7% BFM Balanced Alap Kiegyensúlyozott CZK 3,3% -7,0% -0,3% BFM Konzervativni Vegyes Alap Kiegyensúlyozott CZK 1,2% -4,6% 0,1% Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat Dinamikus HUF 1,3% -10,0% 1,1% Budapest Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott HUF 0,0% 0,0% 1,5% Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat Dinamikus HUF 1,1% -5,4% 5,9% Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 1,5% -4,1% 2,4% Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 2,7% -1,8% 1,8% Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 0,0% 0,0% 2,8% Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat Dinamikus HUF 1,5% -4,3% 4,6% CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja Kiegyensúlyozott HUF -1,8% -3,9% - CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalap Dinamikus USD -0,9% -8,7% - CIB Euró Balance Alapok Részalapja Kiegyensúlyozott EUR -2,9% -12,0% - CIB Euró Reflex Alapok Részalapja Dinamikus EUR -1,4% -8,8% - CIB Euró Relax Részalap Óvatos EUR -0,2% -2,9% - CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja Dinamikus HUF 2,5% -3,7% - CIB Reflex Alapok Részalapja Dinamikus HUF 3,5% -2,8% - CIB Relax Részalap Óvatos HUF 1,5% -0,8% - Dialóg Konzervatív Alap A A sorozat Kiegyensúlyozott EUR 3,4% -3,8% 1,6% Erste Dollár Duett Alapok Alapja Kiegyensúlyozott USD 2,1% 2,5% 2,2% Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 6,2% 9,2% 3,9% Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 4,2% 2,5% 2,6% Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 5,8% -7,4% 0,9% Erste Multi Asset Base Alapok Alapja Óvatos HUF 2,6% -6,1% 0,9% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 1,8% -3,2% 3,6% Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 1,1% -5,5% 2,2% Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott EUR -1,6% - - Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja Dinamikus HUF 4,5% -10,2% 3,2% Erste Real Assets EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott EUR -1,5% -7,6% -0,2% Erste Real Assets HUF Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 3,0% -2,0% - Erste Real Assets USD Alapok Alapja Kiegyensúlyozott USD 0,0% -9,9% 0,6% HOLD 2000 Nyíltvégű Alap A sorozat A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 6,7% 0,9% 4,3% HOLD 2000 Nyíltvégű Alap B sorozat B sorozat Kiegyensúlyozott EUR 1,7% -5,5% - HOLD 3000 Nyíltvégű Alap A sorozat A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 9,0% 0,4% 6,5% HOLD 3000 Nyíltvégű Alap B sorozat B sorozat Kiegyensúlyozott EUR 3,9% -5,5% - K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Dinamikus HUF 0,6% -14,9% -0,7% K&H 3 az 1-ben dinamikus részalap Rendszeres sorozat Dinamikus HUF 0,6% -14,9% -0,7% K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Óvatos HUF 1,2% -8,7% -0,7% K&H 3az1-ben óvatos részalap Rendszeres sorozat Óvatos HUF 1,2% -8,7% -0,7% K&H iram felelős befektetés normál sorozat Dinamikus HUF 3,0% - - K&H iram felelős befektetés rendszeres sorozat Dinamikus HUF 3,0% - - K&H kényelem felelős befektetés normál sorozat Óvatos HUF 1,9% -7,9% - K&H kényelem felelős befektetés rendszeres sorozat Óvatos HUF 1,9% -7,9% - K&H lendület felelős befektetés normál sorozat Dinamikus HUF 2,7% -8,4% - K&H lendület felelős befektetés rendszeres sorozat Dinamikus HUF 2,7% -8,4% - K&H nemzetközi vegyes alapok EUR sorozat Óvatos EUR -2,3% -11,4% - K&H nemzetközi vegyes alapok USD sorozat Óvatos USD -1,0% -16,1% - K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok alapja Kiegyensúlyozott HUF 1,3% -9,7% -2,4% K&H privátbanki exkluzív lendület alapok alapja Dinamikus HUF 2,9% -7,8% - K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja Dinamikus HUF 3,8% -16,0% -4,5% K&H válogatott iram alapok alapja Dinamikus HUF 3,8% -6,7% - K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat Dinamikus HUF 3,8% -6,7% - K&H válogatott kényelem alapok alapja Óvatos HUF 1,3% -10,1% -2,9% K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat Óvatos HUF 1,3% -10,1% -2,9% K&H válogatott lendület alapok alapja Kiegyensúlyozott HUF 3,0% -8,7% - K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat Kiegyensúlyozott HUF 3,0% -8,7% - MKB Ambíció Alap Dinamikus HUF 1,7% -8,5% 3,7% MKB Bázis Alap Óvatos HUF -3,8% -13,6% -4,0% MKB Bázis Dollár Alap Óvatos USD -6,3% -16,5% -5,3% MKB Bázis Euró Alap Óvatos EUR -8,7% -19,4% -7,4% MKB Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott HUF -1,5% -14,4% -1,5% MKB Egyensúly Dollár Alap Kiegyensúlyozott USD -4,0% -16,7% -2,9% MKB Egyensúly EURÓ Alap Kiegyensúlyozott EUR -6,7% -19,8% -5,0% MPT Harmónia Vegyes Alap Kiegyensúlyozott HUF 3,7% 4,0% 4,5% OTP Céldátum 2025 AFA A sorozat A sorozat Óvatos HUF 1,1% -8,8% - OTP Céldátum 2030 AFA A sorozat A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 1,1% -7,9% - OTP Céldátum 2035 AFA A sorozat A sorozat Dinamikus HUF 0,7% -7,6% - OTP Céldátum 2040 AFA A sorozat A sorozat Dinamikus HUF 0,8% -7,7% - OTP Céldátum 2045 AFA A sorozat A sorozat Dinamikus HUF 0,8% -7,6% - OTP Céldátum 2050 AFA A sorozat A sorozat Dinamikus HUF 0,7% -7,7% - OTP Paletta Kiegyensúlyozott HUF 17,1% -1,7% 2,4% OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Óvatos HUF 8,3% 1,0% 1,6% OTP Prémium Euró Kiegyensúlyozott EUR 8,7% -9,1% -2,0% OTP Prémium Kiegyensúlyozott Kiegyensúlyozott HUF 11,4% 1,3% 3,5% OTP Prémium Klasszikus Óvatos HUF 8,7% 4,3% 2,5% OTP Prémium Növekedési Dinamikus HUF 12,4% -5,4% 3,6% OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Óvatos HUF 2,6% 1,0% 4,1% Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat Óvatos HUF 2,9% 0,7% 2,8% Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat Óvatos EUR 1,3% -7,4% -3,8% Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat Óvatos EUR 1,3% -7,4% -3,8% Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 3,7% -9,4% - Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat E sorozat Kiegyensúlyozott EUR 0,0% 0,0% 3,8% Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat F sorozat Kiegyensúlyozott EUR -1,2% -14,7% - Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat U sorozat Kiegyensúlyozott USD 0,2% -19,6% - Raiffeisen Forte Alap A sorozat A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 3,9% 9,1% 5,6% Raiffeisen Forte Alap E sorozat E sorozat Kiegyensúlyozott EUR 1,6% 9,1% - Raiffeisen Forte Alap R sorozat R sorozat Kiegyensúlyozott HUF 4,1% 7,8% 2,2% Raiffeisen Forte Alap U sorozat U sorozat Kiegyensúlyozott USD 2,5% 7,5% - Raiffeisen Megoldás Plusz A sorozat A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 3,2% -1,0% 3,2% Raiffeisen Megoldás Plusz E sorozat E sorozat Kiegyensúlyozott EUR -1,0% -8,4% -0,8% Raiffeisen Megoldás Plusz R sorozat R sorozat Kiegyensúlyozott HUF 4,0% 0,0% - Raiffeisen Megoldás Plusz U sorozat U sorozat Kiegyensúlyozott USD 0,4% -5,9% 0,9% Raiffeisen Megoldás Pro A sorozat A sorozat Dinamikus HUF 2,3% -2,1% 5,8% Raiffeisen Megoldás Pro B sorozat B sorozat Dinamikus HUF 2,2% -2,4% 5,6% Raiffeisen Megoldás Pro E sorozat E sorozat Dinamikus EUR -1,5% -9,9% 0,9% Raiffeisen Megoldás Pro R sorozat R sorozat Dinamikus HUF 3,5% -0,8% - Raiffeisen Megoldás Pro U sorozat U sorozat Dinamikus USD -0,2% -7,9% 2,6% Raiffeisen Megoldás Start A sorozat A sorozat Óvatos HUF 4,5% 1,4% 2,9% Raiffeisen Megoldás Start B sorozat B sorozat Óvatos HUF 4,5% 1,5% 2,9% Raiffeisen Megoldás Start E sorozat E sorozat Óvatos EUR -0,4% -5,9% -0,7% Raiffeisen Megoldás Start R sorozat R sorozat Óvatos HUF 3,1% 3,0% - Raiffeisen Megoldás Start U sorozat U sorozat Óvatos USD 0,9% -4,1% 0,6% Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Dinamikus HUF 3,5% -5,2% - Forrás: BAMOSZ, Portfolio

Címlapkép: Getty Images