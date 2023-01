A ló túloldalán: zéró-covid után zavargások és elbocsátások a koronavírus-teszteket gyártó üzemben

A tiltakozás szombaton kezdődött, miután a délnyugati Csungking városában lévő üzemben váratlanul elbocsátásokat és bérek újratárgyalását jelentették be. A közösségi felületeken is keringő felvételeket a Zybio vállalatnál forgatták, a cég in vitro diagnosztikai berendezésekre specializálódott. A leépítés fő oka lehet, hogy a korábban rendkívül szigorú járványügyi szabályozások lazításának köszönhetően jelentősen csökkent a kereslet a tesztekre.

Helyi források szerint a dolgozók azt követően vonultak az utcákra, hogy kiderült, hogy az elbocsátások mellett nem is fizetik ki nekik a korábban megígért béreket a cégnél. A közösségi médián keringő feltételek alapján több száz dolgozó vehetett részt a tüntetésen és csaphatott össze a rendőrökkel, miközben néhányan azt kiabálták:

Adjátok vissza a pénzünket!

A felvételeken az is látható, ahogy néhány tüntető tesztkészleteket tartalmazó tárolókat szór szét, illetve székeket és ládákat dobálnak a helyszínre vezényelt rohamrendőrök egy csoportjára, ami a rendőröket visszavonulásra kényszerítette.

Jan 7, at city, , workers clashed with police whn they protested against their employer, ZY Bio(中元汇吉药厂) s sudden announcement that some 10K employees would be laid off. #Chongqing