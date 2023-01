Súlyosabb büntetést adna az ügyészség Bróker Marcsinak

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség az ítélet súlyosítását, a szabadságvesztés tartamának lényeges felemelését, valamint további vagyonelkobzás elrendelését is indítványozta a Kun-Mediátor ügyben - olvasható az ügyészség oldalán.



Az üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék 2022. január 7-én 10 év börtönbüntetésre, 5.400.000 forint pénzbüntetésre ítélt egy karcagi nőt. Az elsőfokú bíróság a 68 éves nőt a közügyek gyakorlásától 10 évre, míg a cégvezető foglalkozástól véglegesen eltiltotta, valamint őt és jelenleg felszámolás alatt álló cégét külön-külön 1.587.220.474 forint erejéig vagyonelkobzással is sújtotta - írja az ügyészség, a hírt a Telex szúrta ki.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség az ítélet kihirdetésekor indítványozta a bűnügyi felügyelet alatt álló elkövető letartóztatásának elrendelését. Az ügyészség álláspontja szerint a kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése nélkül elrejtőzne a hatóságok elől, és tartani kell attól is, hogy folytatná csaknem 14 éven át űzött bűnös tevékenységét. A törvényszék elutasította az indítványt, és a bűnügyi felügyeletet tartotta fenn. A főügyészség fellebbezett a végzés ellen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség fellebbezést jelentett be a törvényszék ítélete ellen is, annak érdekében, hogy a másodfokú bíróság azon bűncselekmények – így további 107 sértett sérelmére megvalósított csalássorozat, jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette és számvitel rendjének megsértése bűntette – vonatkozásában is mondja ki bűnösnek a vádlottat, amelyek kapcsán a bíróság azzal az indokolással szüntette meg a büntetőeljárást, hogy azoknak a jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmények mellett a nő felelősségre vonása szempontjából nincs jelentősége.

A főügyészség fellebbezése az ítélet súlyosítását, a szabadságvesztés tartamának lényeges felemelését, valamint a vádlott családtagjaival és az érdekkörébe tartozó céggel szembeni, további vagyonelkobzás elrendelését is célozza.

Az ügy a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - írják.

