Megszólalt a sztárközgazdász: el kell hagyni ezeket a torz piacokat

Portfolio 2023. január 11. 12:40

Az egekbe szökő infláció miatt a készpénz tartása nem biztos, hogy bölcs lépés, mivel az egyre magasabb árszintek csökkentik a készpénz-megtakarítások vásárlóerejét. Ez az egyik oka annak, hogy sok befektető inkább részvényeket és kötvényeket tart; Mohamed El-Erian, a Pimco korábbi vezérigazgatója és a Queens’ College at the University of Cambridge elnöke szerint azonban itt az ideje, hogy elgondolkozzunk a szemléletváltáson.