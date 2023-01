Mi folyik itt?! Ezzel a mindjárt becsődölő céggel simán megtriplázhattad a pénzedet!

Egyre nagyobb az esélye annak, hogy a tavalyi év egyik legfelkapottabb mémrészvényének számító, elsősorban lakberendezési kiegészítőket kínáló Bed Bath & Beyond vállalat csődbe fog menni. Egy átlagos világban egy átlagos részvénynél ilyenkor egyértelműen menekülnének a befektetők a papírtól, a földbe döngölve az árfolyamot - de amikor a reddites kisbefektetők beszállnak a buliba, akkor bizony néha ki kell dobni a normákat az ablakon.

208 százalék pár nap alatt

Egyre látványosabb mintázat rajzolódik ki a mémrészvények felrobbanásának dinamikájában, már ami az év elejét illeti; ahogy 2021-ben és tavaly, úgy idén is az első hónapokban kezdtek el téli álmukból felkelve mocorogni a kisbefektetők.

És ahogy tavaly februárban, úgy idén is a Bed Bath & Beyond részvényét találták meg először, aminek - tulajdonképpen egyáltalán nem meglepő módon - elképesztő rali lett az eredménye ezen a héten, bár azt azért fontos kiemelni, hogy az előző két évhez képest jóval alacsonyabb bázisról indult meg a roham. Mindenesetre ha a kereskedés előtti adatoknak megfelelően 4 dolláros részvényenkénti árfolyam felett lesz a nyitás, akkor elmondhatjuk, hogy

alig több mint 3 kereskedési nap alatt 208 százalékot ralizik a részvény.

Egyértelműen a tegnapi,

hatalmas volumen mellett zajló 68,6 százalékos rali

volt a legdurvább teljesítmény ez alatt a három nap alatt, de ami talán még ennél is szembetűnőbb, az az, hogy a két másik korábbi sztárrészvény, az AMC és a GameStop részvénye is megmozdult tegnap.

Mindjárt csődben a cég

Ez a korántsem hétköznapi árfolyammozgás azt követően zajlik a Bed Bath & Beyondnál, hogy a vállalat vezetősége a múlt héten az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott bejelentésében közölte, hogy csődeljárást fontolgat - ez általában nagyon rossz hír a részvényesek számára,

egy mémrészvény esetében azonban gyakran tartanak "fordított napot" a traderek.

"A vállalat továbbra is mérlegeli az összes stratégiai alternatívát, beleértve az adósságok átstrukturálását vagy refinanszírozását, további hitel- vagy saját tőke bevonását, a vállalat üzleti tevékenységének és stratégiai kezdeményezéseinek csökkentését vagy késleltetését, vagy az eszközök értékesítését, egyéb stratégiai tranzakciókat és/vagy egyéb intézkedéseket, beleértve az amerikai csődtörvény szerinti mentesség megszerzését" - áll a Bed Bath & Beyond közleményében.

Ezek az intézkedések nem biztos, hogy sikeresek lesznek

- hangsúlyozták.

A 2022. november 26-án zárult harmadik pénzügyi negyedévben a cég árbevétele több mint 30 százalékkal 1,3 milliárd dollárra esett vissza az egy évvel korábban elért 1,9 milliárd dollárról; a vállalat szerint ezek a számok "többek között az alacsonyabb vásárlói forgalmat és a készletek rendelkezésre állásának csökkentett szintjét tükrözik". A Bed Bath & Beyond a negyedévre 385,8 millió dolláros nettó veszteséget vár.

"Bár a társaság továbbra is folytatja a készpénzhelyzének javítására és az esetleges likviditáshiány mérséklésére irányuló intézkedéseket és lépéseket, a 2022. november 26-án zárult kilenc hónapra vonatkozó ismétlődő veszteségek és a működésből származó negatív cash flow, valamint a jelenlegi készpénz- és likviditási előrejelzések alapján a társaság arra a következtetésre jutott, hogy

jelentős kétségek merülnek fel a vállalkozás folytatásának képességét illetően

- közölte a Bed Bath & Beyond. És bár a csődközeli állapotról szóló bejelentést követően nagyot esett a részvény a kereskedés elején csütörtökön, utána azonban, mint láthattuk, jött a robbanás.

Miért ralizik a részvény?

Bár első ránézésre teljesen érthetetlen a most látott dinamika, a közelmúltban többször is láthattunk példát arra, hogy csődközelben lévő, vagy csődeljáráshoz folyamodó vállalatok részvényei valósággal az égbe szöknek, elég például a Kodakra vagy a Hertz-re gondolni. Utóbbi még 2020 nyarán volt nagy sztori, amikor is a kisbefektetők körében az egyik legnépszerűbb részvény lett a csődvédelem alatt álló amerikai autókölcsönző papírja. A cég részvényárfolyama a koronavírus-járvány előtti 20 dollár körüli szintről 2020 májusának végére 41 centre esett a járvány következtében bevezetett korlátozások vállalatra gyakorolt hatásai miatt.

Igen ám, de az ekkortájt már "hírhedt" státuszú wallstreetbets-es közösség megtalálta magának az értelemszerűen magas short állománnyal rendelkező részvényt, és a kisbefektetők kapva kaptak a kínálkozó lehetőségen és centekért belevettek a csődbe ment társaság részvényeibe, sutba dobva tulajdonképpen mindent, amit a fundamentális elemzésről valaha tudtunk

- ennek pedig három számjegyű rali lett az eredménye.

A vállalat végül többek között a mémralinak is köszönhetően sikeresen kilábalt a csődhelyzetből 2021 nyarán, ezt követően bőségesen megjutalmazták a "végsőkig kitartó" hodlereket. A jelek szerint a Hertz-nél látotthoz hasonló érzelmeket váltott ki a közösségben az egyik kedvenc vállalatuk csődközeli helyzetbe jutása, és a bajtársiasság zászlóját lobogtatva be is indult a rali a BBBY-nál

- de vajon mi lesz ebből, jöhet egy újabb durva short squeeze?

Lesz short squeeze?

Ihor Dusaniwsky, a befektetői adatelemző cég S3 Partners ügyvezető igazgatója a Barron's-nak elmondta, hogy a Bed Bath & Beyond short érdekeltsége nemrég 39,9 millió részvény volt, ami a kereskedésre rendelkezésre álló részvények rendkívül magas, 52 százalékát jelenti. Megjegyezte a szakember, hogy az intézményi befektetők már elmenekültek, így a BBBY-részvényekre elsősorban a kisbefektetőkből álló közösség fogadhat. Dusaniwsky hozzátette, hogy a short-tevékenységek döntő hányada mögött intézményi szereplők állnak.

Az igazgató tegnap hangsúlyozta:

még nem figyelhető meg short squeeze a részvénynél.

Mi az a short squeeze?



Egy klasszikus short squeeze úgy működik, hogy az árfolyam felhajtása miatt a shortolók hatalmas, sokszoros veszteséget szenvedtek el, ami egy bizonyos ponton arra kényszeríti őket, hogy zárják (margin call), vagy legalábbis csökkentsék pozíciójukat. Ezzel pedig maguk is növelik a keresleti nyomást, még tovább felfelé hajtva az árfolyamokat.



Ez tulajdonképpen egy öngerjesztő folyamat, minél többen zárják ugyanis a short pozíciójukat, annál feljebb kerül az árfolyam, ezzel rákényszerítve a maradék shortost arra, hogy ők is bedobják a törülközőt. Megfelelő számú “törülközőbedobás” esetén könnyedén lehet exponenciális az árfolyam-emelkedés, egészen brutális pluszokat generálva akár néhány nap leforgása alatt is.

"Természetesen a BBBY és többi, közelről figyelt short-részvény között az a döntő különbség, hogy a csőd itt határozottan fenyeget, ami felbátoríthatja a shortosokat, hogy tartsák pozícióikat, vállaljanak némi átmeneti veszteséget, és várják ki ezt a ralit, amíg végül a csőd miatt 0,00 dolláros lesz a részvényárfolyam" - írta Dusaniwsky.

A másik oldalon viszont ott van annak is a lehetősége, hogy ha a kiskereskedő sikeresen elkerüli a csődöt, vagy

ha bármi ezzel kapcsolatos pozitív hír érkezik, akkor lehet számítani a shortosok megkeregetésére

a szakember szerint.

Mi van most a kisbefektetők célkeresztjében?

Bár már valóban érkeznek a Bed Bath & Beyondhoz kapcsolódó mémek a wallstreetbetsen, ezeket még nem igazán kapta fel a nagyközönség.

Elsősorban a mai amerikai inflációs adat van a figyelem középpontjában,

de ismét egyre nagyobb lelkesedéssel figurázzák ki a tréderek a CNBC megmondóemberét, Jim Cramert is.

