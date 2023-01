Föld alól a felhők fölé: itt az év egyik legjobb befektetése!

A tavalyi likviditási krízisekkel és kriptotőzsde-csődökkel tarkított zuhanórepülés után úgy tűnik, hogy kezd magára találni a bitcoinnal az élen a kriptopiac - olyannyira, hogy egyelőre az egyik legjobban teljesítő globális eszközről beszélhetünk a legjelentősebb coin esetében. Bár a kilátásokat alapvetően befolyásoló körülmények nélkül tudott óriásit ralizni az elmúlt bő két hétben a bitcoin, az egyre nagyobb optimizmus mentén szektorspecifikus mozgolódásokról és különféle grandiózus megnyilvánulásokról már be tudunk számolni.

Nagyon mélyről indulunk

Ha asszociációs játékra adja a fejét az egyszeri befektető, akkor több mint valószínű, hogy a kriptopiachoz és a bitcoinhoz az óriási kilengéseket és a volatilitást társítja - és minden oka megvan erre. 2021-ben, a nullaközeli kamatszintek és a bőséges likviditás által megágyazott "végtelen pénz" korában elképesztően jól teljesített ez a spekulatívnak számító piaci szegmens, brutális kilengések mentén közel 70 százalékot szárnyalt abban az évben a legjelentősebb kriptovalutának az árfolyama.

A járványidőszak nagy nyertese volt tehát a kriptopiac, de aztán 2022-ben a jegybanki politika megváltozása mentén jött a hidegzuhany és a hátraarc: a világ jegybankjai a Fed vezetésére sorra kezdték meg a monetáris kondíciók szigorítását, amire a tőzsdék is jelentős eséssel reagáltak, de a kriptopiacot jellemző volatilitás a részvénypiacokat is meghaladó zuhanást váltott ki az egyes kriptoeszközök árfolyamában. A zászlóshajónak számító

BITCOIN ÁRFOLYAMA KÖZEL 65 SZÁZALÉKOT ZUHANT A TAVALYI ÉVBEN,

de ha lemegyünk a kisebb altcoinok szintjére akkor azt látjuk, hogy sok az értékének szinte egészét elveszítette, bőven vannak 90 százaléknál nagyobb mínuszok a 2022-es évre.

2023 sztárja a bitcoin

A tavalyi mélyrepülés után úgy tűnik, hogy ébredeznek téli álmukból a kriptobefektetők, és fontosabb szektorspecifikus és kilátásokat alapvetően javító körülmények nélkül is óriásit tudott az elmúlt bő két hétben ralizni a bitcoin,

az általunk figyelt globális eszközárak közül a kriptovaluta jegyzése emelkedett a legnagyobbat.

A teljes kriptopiacra kiterjed a remek hangulat egyelőre, a bitcoin mellett például az ethereum, a litecoin és az XRP jegyzése is két számjegyű emelkedésen van túl.

Ami pedig a szektor méretét illeti, a tavalyi zuhanás után idén már 180,7 milliárd dollárral nőtt a piaci kapitalizáció, ez 22,7 százalékos bűvülést jelent a 2022-es záróértékhez képest. A mérföldkőnek számító ezermilliárd dolláros méretet nem érte el a piac idén egyelőre, utoljára tavaly november elején volt olyan nagy a kapitalizáció.

Tavaly elsősorban a stablecoin-összeomlásoktól, a likviditási problémákkal küzdő és bedőlő kriptotőzsdéktől, a hedge fundok menekülésétől és a grandiózus csalásoktól volt hangos a média a kriptopiacot illetően - de mi történt eddig idén a szektorban?

Folytatódik az FTX-sztori

A tavalyi év legnagyobb dobása és legsúlyosabb árfolyamreakcióval járó eseménye a kriptopiacon az FTX nevű kriptotőzsde összeomlása volt, ahol a szélsőséges likviditási helyzet elérése és az ügyfélszámlák befagyasztása után kiderült, hogy a tőzsde vezére a saját maga által alapított hedge fundnak (Alameda) hitelezte ki az ügyfelek pénzét - röviddel ezután napvilágot láttak olyan korábbi interjúk az említett hedge fund vezéréről, amiben azt magyarázza, hogy konkrétan általános iskolai matekot használtak a kereskedéshez. Jól példázza, hogy milyen mértékű felelőtlenséggel kezelte az FTX az ügyfelek pénzét, hogy John Ray, aki az évszázad legnagyobb könyvelési botrányának számító Enron-ügy csődeljárását vezette, és akit az FTX élére neveztek ki a csőd után, azt mondta, hogy még soha életében nem látta a vállalati irányítás olyan mértékű kudarcát, és a megbízható pénzügyi információk olyan szintű hiányát, mint ami az összeomlott kriptotőzsdénél volt.Az események tükrében nem túlzás azt állítani, hogy

a kriptopiacba vetett bizalom ennek az ügynek a kapcsán jelentős csorbát szenvedett.

Az pedig már idén derült ki, hogy a volt cégvezér Sam Bankman-Fried várhatóan ártatlannak vallja magát a büntetőjogi vádakkal szemben, miszerint becsapta a befektetőket a csődbe ment kriptotőzsde kapcsán. Az egykori milliárdos elleni vád többrendbeli csalás és összeesküvés, pénzmosás és a kampányfinanszírozás megsértése, elítélése esetén akár 115 év börtönbüntetésre is számíthat.

Ezt követően pár napja az FTX ex-vezére visszatért az internetre, és egy új nyilvános fórumon igyekszik megvédeni magát az őt ért vádaktól - múlt csütörtökön indította el az "SBF's Substack"-et, amelyben kifejti véleményét a kriptotőzsde összeomlásához vezető eseményekről és többek között kiemeli:

Nem loptam pénzeszközöket, és természetesen nem rejtettem el milliárdokat

Bankman-Fried Substackje jelenleg is szabadon elolvasható, kezdetben azt javasolta, hogy az olvasók "ajánlják fel támogatásukat az SBF's Substack számára" havi 8 dolláros, évi 80 dolláros vagy évi 150 dolláros felajánlással. Később eltávolította a fizetési lehetőséget.

. has taken to Substack for his new tell-all. Free with the option of paying him. @SBF_FTX — Caitlin (Ostroff) January 12, 2023

Mozgásban a kriptotőzsdék

A még "talpon álló" kriptotőzsdék háza tájáról is szállingóznak a hírek: a múlt hét elején hozták nyilvánosságra, hogy az egyik legnagyobb működő cég, a Coinbase a munkaerő mintegy ötödétől tervez megválni, az egy éven belül második komoly leépítést a költségek racionalizálása motiválja a kriptopiaci lejtmenet közepette. A vállalat szerint a lépés 149 és 163 millió dollár közötti kiadást spórolhat meg az első negyedévben; az elbocsátások, valamint egyéb vállalatátszervezési intézkedések a Coinbase működési költségeit mintegy 25 százalékkal csökkenthetik a márciusban végződő negyedévre vonatkozóan egy új szabályozói bejelentés szerint. A vállalat több olyan projektet is leállít, amelyek a kommunikáció szerint "kisebb valószínűséggel lesznek sikeresek". Brian Armstrong vezérigazgató az FTX-bukásra, valamint az ágazatra nehezedő növekvő nyomásra mutatva úgy fogalmazott, hogy

AZ "IPARÁG GÁTLÁSTALAN SZEREPLŐINEK" KÖSZÖNHETŐEN CSÚNYA MONOKLIT KAPOTT BE A PIAC,

amit több hasonló eset követhet még a jövőben. Tulajdonképpen ez tekinthető az általános piaci hozzáállásnak az elmúlt hónapokban, még novemberben a Kraken a személyzet 30 százalékának elbocsátásáról döntött, idén pedig a Coinbase mellett a Huobi is hasonló leépítéseket jelentett be.

A másik oldalon viszont a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének számító Binance úgy döntött, hogy az iparággal szembemenve 2023-ban nagy lélegzetvételű toborzást hajt végre: Changpeng Zhao vezérigazgató szerint a tavalyi felvételi hullámot követően 2023-ban újabb 15-30 százalékkal tervezik növelni a személyzetet. A cégvezér elmondta, hogy szerinte az FTX tőzsde összeomlása során a "tényleges kár nem volt olyan nagy" a kriptoiparban, szerinte az FTX "nem nagy szereplő, csak nagy zajt csaptak". Kiemelte:

Határozottan van kár, de az iparág rendben lesz

Egyre nagyobb az optimizmus

Robert Kiyosaki

A széles körben ismert, befektetői hozzáállásra és pszichológiára fókuszáló "Rich Dad Poor Dad" szerzője, Robert Kiyosaki szerint a bitcoint birtoklók hosszú távon sokkal jobban fognak járni, mint azok, akik "hamis pénzt" takarítanak meg. Egy nemrég közzétett tweetjében Kiyosaki úgy fogalmazott, hogy ez a rendszerszinten magas inflációs környezet rendkívül jó a bitcoin, nemesfém-és olajbefektetők számára,

Bitcoin, Gold, Silver, and oil moving up in price. Good news for those that know inflation is permanentnow systemicnot transitory. Bad news for the uninformed, poor, middle class anyone who believes Biden cares about them and their families. Biden does not care about you. {:url} — Robert (Kiyosaki) January 14, 2023

a többi kriptovalutától pedig amentén különböztette meg a bitcoint a guru, hogy erre az eszközre az olajhoz és az aranyhoz hasonlóan áruként tekintenek a befektetők és nem értékpapírként, ennek köszönhetően a szabályozói környezettel sem lesz akkora problémája a legnagyobb kriptónak.

Q: Are you investing in Bitcoin?A: Yes I am. I am very excited about Bitcoin. Why? Because Bitcoin is classified as a commodity much like gold, silver, and oil. Most crypto tokens are classifed as a security and SEC regulations will crush most of them. I am buying more BC {:url} — Robert (Kiyosaki) December 31, 2022

El Salvador

És ha már szóba került a "rendszerszintű" környezet, akkor rendszerszintű optimizmusról is lehet beszélni a bitcoint illetően, mégpedig El Salvador vezetőségének irányából: a közép-amerikai ország közgyűlése múlt hét szerdán ugyanis elfogadta azt a jogszabályt, ami zöld utat biztosít a bitcoin által fedezett úgynevezett "vulkánkötvények" kibocsátásának, ráadásul a bitcointól eltérő kriptovaluták számára is.

El Salvador elnöke, Nayib Bukele 2021-ben azt mondta, hogy 1 milliárd dollárt remélnek a kötvények kibocsátásától, amelyek amerikai dollárban lennének denominálva, és 10 éven keresztül évente 6,5 százalékot fizetnének. A bevétel felét egy adómentes "Bitcoin City" építésére fordítanák a tengerparton, amely a közeli vulkán geotermikus energiáját fogja használni az elrugaszkodottnak mondható tervek szerint.

City is coming along beautifully #Bitcoin — Nayib (Bukele) May 9, 2022

A másik felét "visszaforgatnák" és további bitcoinokat vásárolnának belőle, majd pedig a kriptovaluta felértékelődéséből származó extra bevételt megosztanák a kötvénytulajdonosokkal, a hivatalos kommunikáció értelmében. El Salvador tavaly júniusig 2381 bitcoint vásárolt a Bloomberg számításai szerint - az elnök emellett novemberben megfogadta, hogy minden nap vesz egy bitcoint.

Nem mindenki ilyen bizakodó

Bár az elmúlt bő két hét szárnyalását látva valóban felerősödtek az optimista hangok a kriptovaluták irányában, azért továbbra is nyilvánvalóan rengeteg a bizonytalanság és továbbra is rengeteg érv szól a bitcoin ellen. A brit Standard Chartered például még december elején kifejezetten alacsony, 5000 dolláros célárral jött ki a legnagyobb kriptopénzzel kapcsolatban, mindezt azzal indokolva, hogy "egyre több kripto cég és tőzsde találja magát elégtelen likviditással, ami

további csődökhöz és a digitális eszközökbe vetett befektetői bizalom összeomlásához vezethet

Emellett Mark Mobius még tavaly májusban azt jósolta, hogy a bitcoin 20 000 dollárra fog esni, pedig akkor még 28 000 dollár felett kereskedtek vele. Később úgy vélekedett a guru, hogy a bitcoin 2022-ben 10 000 dollárig fog zuhanni: bár ez nem következett be, Mobius azonban a CNBC-nek elmondta, hogy kitart a 10 000 dolláros árfolyam-előrejelzése mellett 2023-ban.

A befektető, aki a Franklin Templeton Investmentsnél szerzett nevet magának, a CNBC-nek elmondta, hogy a bitcoinra vonatkozó pesszimista előrejelzését

AZ EMELKEDŐ KAMATLÁBAKBÓL ÉS AZ AMERIKAI JEGYBANK EGYRE SZIGORODÓ MONETÁRIS POLITIKÁJÁBÓL EREDEZTETI.

A magasabb kamatlábak mellett a bitcoin vagy más kriptovaluták tartása vagy vásárlása egyre kevésbé lesz vonzóbb, mivel a coinok puszta tartása nem eredményez kamatot

- mondta Mobius.

